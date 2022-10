INAUGURATION DU NOUVEAU SIÈGE SOCIAL DU GROUPE SUPERTECK À LONGUEUIL





Le nouveau bâtiment de 25 755 m2 (84 500 pi2) permet d'accélérer la croissance de l'entreprise spécialisée en toiture commerciale

LONGUEUIL, QC, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe Superteck inaugure aujourd'hui son nouveau siège social en présence d'employés, de clients provenant de partout au Québec et au Canada, ainsi que d'élus de la région et de représentants des chambres de commerce locales. L'inauguration de ce nouveau siège social, avec ses bureaux modernes et l'usine adjacente, marque un jalon important dans la croissance de l'entreprise et ouvre la voie vers le développement de nouveaux marchés.

« C'est un grand jour pour l'entreprise et l'ensemble des employés, déclare Sylvain Lortie, président directeur général du Groupe Superteck. Nous entrons dans une phase de croissance et ce nouveau siège social nous permet de centraliser nos opérations afin d'être encore plus efficaces, le tout au bénéfice de nos clients pour qui on s'occupe de tout en ce qui concerne leur toiture commerciale ! »

Le nouveau bâtiment permet également d'augmenter la capacité de production des matériaux destinés aux toitures des clients, ainsi que leur entreposage, assurant une optimisation de la gestion des stocks et du transport. Bien visible le long de l'autoroute 30, l'emplacement du nouveau siège social permet un accès facile aux principales autoroutes de la région.

« Ce nouveau bâtiment représente bien ce que nous offrons au client, car toute notre expertise se retrouve maintenant sous un même toit, enchaîne Sylvain Lortie. Plus de 40 employés y travaillent, dans les bureaux, dans l'usine et dans l'entrepôt, et nous recrutons pour soutenir notre croissance. Ce sont nos employés qui nous permettent d'offrir une gamme de services complets, incluant la gestion informatisée des toitures avec notre logiciel exclusif Symbios Connect. Nous sommes une entreprise de proximité, toute l'équipe forge des relations de confiance avec la clientèle, explique M. Lortie. »

À propos du Groupe Superteck

Le Groupe Superteck est le fruit de la vision de M. Sylvain Lortie, qui a pris le relais de l'entreprise familiale Superteck Experts Conseils, riche de 40 ans d'expertise, pour ensuite la jumeler aux filiales Millénium et Ingétec. Le Groupe Superteck abrite désormais ses trois filiales expertes en matière d'entretien de toitures, élargissant ainsi l'étendue de ses connaissances, la qualité de ses conseils et la fiabilité de son équipe de professionnels. Les entreprises du Groupe Superteck se classent parmi les meilleures de l'industrie.

Le Groupe Superteck offre des services-conseils en toitures et bâtiments, allant des services professionnels d'analyses et de gestion de projets, jusqu'au service de conception d'isolation de pentes et de protection antichute, pour tous les types de projets en toitures de bâtiments, répondant aux besoins les plus spécifiques de sa clientèle.

Que ce soit pour l'inspection des bâtiments, la gestion et le suivi des projets, les services d'ingénierie, la supervision de chantier, la gestion informatisée des toitures avec le logiciel exclusif Symbios Connect, ou encore les interventions d'urgence, les gestionnaires de parcs immobiliers, ainsi que tout autre propriétaire de toits d'entreprises sont pris en charge de A à Z grâce aux solutions clé en main proposées par l'organisation.

