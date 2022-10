Avis aux médias - Le ministre Champagne se rend à Washington D.C. pour rencontrer son homologue, la Secrétaire au Commerce, Gina Raimondo





OTTAWA, ON, le 19 oct. 2022 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, se rend à Washington D.C. pour rencontrer la secrétaire au Commerce des États-Unis, Gina Raimondo, afin de discuter de questions d'intérêt mutuel, d'enjeux bilatéraux et mondiaux.

Dans la cadre de son déplacement à Washington D.C., le ministre rencontrera également des représentants de la Semiconductor Industry Association, ainsi que l'Administrateur de la NASA, Bill Nelson.

Enfin, le ministre Champagne participera aussi à un petit-déjeuner causerie ayant pour thème « Le Canada : partenaire stratégique de choix», organisée par le Canadian American Business Council.

Petit-déjeuner causeries « Le Canada : partenaire stratégique de choix»

Date : Le vendredi 21 octobre 2022 Heure : De 8 h 30 à 10 h Lieu : Salon Canada, ambassade du Canada aux États-Unis Diffusion en direct : https://www.facebook.com/connect2canada

Téléconférence avec les médias :

Date : Le vendredi 21 octobre 2022 Heure : 13 h

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour obtenir le numéro à composer.

