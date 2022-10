Le ministre Vandal annonce près de 200 000 $ par l'intermédiaire de CanNor pour soutenir la croissance et l'expansion de deux petites entreprises du Yukon





Le financement accordé à Anto Yukon et Kaska Dena Designs leur permettra de se développer, d'accroître leur productivité et d'atteindre les marchés internationaux

WHITEHORSE, YT, le 19 oct. 2022 /CNW/ - Les petites entreprises, et leurs employés, sont les piliers de notre économie et le coeur de nos collectivités. Le gouvernement sait à quel point les petites entreprises sont importantes pour le bon fonctionnement de notre pays et nous continuerons à les soutenir pour qu'elles puissent continuer à croître et à rendre la pareille aux Canadiens.

Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine de la PME 2022, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor, a annoncé un investissement de près de 200 000 $ pour soutenir la croissance et l'expansion continues de deux petites entreprises du Yukon appartenant à des femmes.

Anto Yukon reçoit 99 999 $ pour un projet de deux ans visant à développer les ventes sur les marchés internationaux. Anto Yukon est une petite entreprise basée à Whitehorse, qui fabrique et vend des savons et des produits de soins corporels naturels, emballés à la main dans des emballages conçus par des artistes canadiens. Ces produits ont suscité un grand intérêt de la part des consommateurs et des distributeurs potentiels qui ciblent le marché international des cadeaux en Amérique du Nord et au Japon. Le financement de CanNor soutient les activités de commercialisation, l'achat et l'installation d'équipements de fabrication efficaces, ainsi que la rénovation de la nouvelle installation de production. Cela aidera l'entreprise à se positionner sur des marchés internationaux plus vastes, tout en favorisant les possibilités de nouveaux partenariats et de nouvelles ventes.

Kaska Dena Designs reçoit 99 999 $ pour un projet de deux ans visant à soutenir l'expansion et la productivité de l'entreprise, avec un investissement supplémentaire du Yukon Aboriginal Women's Council, de däna Näye Ventures et du ministère du Développement économique du gouvernement du Yukon. Kaska Dena Designs est détenue et gérée par la créatrice de mode et de bijoux Natasha Peter, qui est Kaska-Dena de Ross River. Le financement de ce projet a permis sa participation à la Semaine internationale de la mode autochtone de New York ainsi qu'à la Semaine internationale de la mode autochtone de Paris. Il contribuera également à l'achat de machines à coudre et d'équipements associés, aux frais de location pour l'augmentation de l'espace de production et de vente au détail, ainsi qu'à l'embauche d'un développeur de contenu Web pour créer une présence professionnelle sur le Web.

Le financement de ces projets, qui a été accordé dans le cadre du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord), témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir la croissance durable et diversifiée des secteurs économiques dans le Nord.

Citations

« Les petites entreprises apportent croissance économique, création d'emplois et fierté à leurs collectivités. Anto Yukon et Kaska Dena Designs ne font pas exception. Toutes les deux ont été bâties grâce au talent, au travail acharné et, bien sûr, à des produits de qualité - des produits qui entrelacent la matière, l'objectif et la signification de l'environnement inspirant du Yukon. Cet investissement permet à Anto Yukon et à Kaska Dena Designs d'être mieux positionnées pour se développer et s'implanter sur des marchés plus vastes, afin que les clients et les distributeurs du monde entier puissent apprécier le magnifique artisanat de ces petites entreprises locales. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor

« En cette Semaine de la PME, célébrons les incroyables entreprises locales qui composent notre communauté, mais surtout les personnes incroyables qui se trouvent derrière elles. Elles aident à nourrir nos familles, elles créent des emplois locaux, elles font croître notre économie et elles reflètent les qualités et les caractéristiques qui rendent nos quartiers uniques. Notre gouvernement sait combien les deux dernières années ont été difficiles et que les petites entreprises continuent de faire face à des défis, mais nous continuerons à les soutenir en rendant la vie plus abordable et en veillant à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour réussir. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

« Dans tout le Yukon, il existe une incroyable culture de soutien du local. Avec beaucoup de fierté, les Yukonnais utilisent, portent, mangent et offrent de nombreux produits merveilleux fabriqués dans le territoire. Anto Yukon et Kaska Dena Designs sont deux exemples bien connus de petites entreprises qui se sont imposées grâce à des produits de qualité, un leadership fort et de grandes ambitions. Ce financement, accordé par l'intermédiaire de CanNor, aidera ces entreprises à se préparer à la prochaine grande étape, celle de la conquête des marchés internationaux. »

- Dr. Brendan Hanley, député du Yukon

«Le Fonds de développement économique du Yukon offre un soutien aux petites entreprises du territoire pour les aider à prendre de l'expansion et à atteindre de nouveaux marchés. Natasha Peter, qui possède et exploite Kaska Dena Designs, est un parfait exemple de l'un des entrepreneurs brillants et créatifs du Yukon, dont les entreprises inspirantes mettent en valeur le talent que nous avons dans le Nord sur la scène internationale! Il est formidable de voir le Fonds de développement économique du Yukon travailler de concert avec la Stratégie pour les industries créatives et culturelles pour aider les artistes et les petites entreprises du Yukon à se développer et à continuer de contribuer à notre économie locale.»

- L'honorable Ranj Pillai, ministre du Développement économique du Yukon

«Le soutien qu'Anto Yukon a reçu de CanNor nous a permis de conserver notre entreprise dans le Nord tout en maintenant une position concurrentielle sur le marché canadien. Nous sommes enthousiastes à l'idée de maintenir nos activités localement et de prouver que le Yukon est un endroit où les petites entreprises peuvent croître et prospérer. »

- Kym Rempel, fondatrice d'Anto Yukon.

« Mes défunts grands-parents (Art/Alice John, Mary Charlie, Maclary Acklack et Tootsie Charlie) m'ont toujours dit : Tu es la prochaine génération et il est important de maintenir notre culture traditionnelle en vie lorsque nous mourrons. Notre culture va disparaître et tu auras une vie difficile, car des temps difficiles arrivent. Tu peux faire ce que tu veux de ce que je t'enseigne. Tu vas avoir des enfants et tu vas devoir leur apprendre nos compétences Dena. Mes compétences traditionnelles ont déterminé mon destin en parcourant mes compétences Dena, cela m'a aidé à sortir d'un chapitre sombre de ma vie. Aujourd'hui, j'enseigne à ma fille (Ariel Tootise) les compétences Dena que mes grands-parents m'ont enseignées pendant mon enfance. Je lui montre à quel point il est important de maintenir notre culture Kaska Dena en vie, et je prie pour qu'elle fasse perdurer notre culture pour ses enfants et pour leurs enfants au fil des jours, des mois et des années. Comme le disait ma grand-mère Tootsie Charlie : « continuez à vivre votre vie. »

- Natasha Peter, propriétaire/exploitante de Kaska Dena Designs et membre du conseil Dena de Ross River/membre du clan Wolf

Faits en bref

Le programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) réalise des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du Nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

. Le programme met l'accent sur quatre domaines prioritaires : la croissance économique et le développement sectoriel; l'expansion des entreprises, la productivité et l'innovation; le développement d'infrastructures économiques à petite échelle; et l'infrastructure économique de base.

La Semaine de la PME est une marque déposée de la Banque de développement du Canada depuis 1986, et elle se déroule cette année du 16 au 22 octobre.

depuis 1986, et elle se déroule cette année du 16 au 22 octobre. La Banque de développement du Canada est une société d'État créée par le Parlement et détenue à 100 % par le gouvernement du Canada , qui fournit du financement, du capital de risque et des services de conseil aux entrepreneurs.

est une société d'État créée par le Parlement et détenue à 100 % par le gouvernement du , qui fournit du financement, du capital de risque et des services de conseil aux entrepreneurs. 98 % des entreprises au Canada sont des petites entreprises.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez CanNor sur Twitter, Facebook et LinkedIn

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Communiqué envoyé le 19 octobre 2022 à 14:00 et diffusé par :