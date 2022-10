RBC célèbre quatre dirigeantes inspirantes nommées dans le classement des 100 femmes les plus influentes du WXN





TORONTO, le 19 oct. 2022 /CNW/ - RBC est fière de rendre hommage à quatre dirigeantes exceptionnelles - Natalie Marchesan, première vice-présidente et chef mondial, Services partagés, Approvisionnement, Groupe du chef de l'administration ; Erica Nielsen, première vice-présidente, Épargne et placements des particuliers ; Carmela Trombetta, vice-présidente, Services financiers commerciaux et Caroline Tutakiewicz, directrice générale principale, Lutte antifraude et risque de sécurité - qui ont été mises à l'honneur par le Réseau des femmes exécutives (WXN) dans le classement des 100 Canadiennes les plus influentes.

Chaque année depuis 2003, le Réseau des femmes exécutives (WXN) rend hommage à 100 Canadiennes qui excellent dans leur domaine, plaident et défendent la cause de leurs pairs, sont des chefs de file pour la collectivité, des pionnières et une source d'inspiration pour les autres.

« Une chose n'a pas changé depuis la fondation de RBC, il y a plus de 150 ans : notre force repose et reposera toujours sur notre personnel, a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction, RBC. Ces quatre dirigeantes de RBC incarnent cette force. Leur ambition audacieuse et leur vision stratégique contribuent à refaçonner et améliorer tant de processus de notre organisation. Félicitations à Natalie, Erica, Carmela et Caroline pour cette reconnaissance à l'échelle nationale bien méritée. »

Natalie Marchesan a joint RBC en 2018 en tant que chef mondial, Approvisionnement. Elle y encadre une équipe responsable de l'optimisation des activités stratégiques d'approvisionnement auprès de tiers ainsi que d'autres services partagés généraux. Avant d'entrer au service de RBC, Natalie a occupé différents postes de haute direction chez TELUS, a été consultante en gestion stratégique et ancien officier dans l'Aviation canadienne où elle a servi pendant une dizaine d'années en tant que pilote d'avion C130 Hercules, dans des missions à travers le monde en lien avec le maintien de la paix de l'ONU, des opérations de l'OTAN et des opérations de recherche et de sauvetage dans des zones éloignées. Natalie s'est toujours investie pour faire progresser la cause des femmes dans des domaines non traditionnels et cela a été un fil conducteur dans sa vie. Tout au long de sa carrière, elle s'est résolument engagée à promouvoir la place des femmes et à mettre en lumière des talents insuffisamment représentés.

Erica Nielsen dirige les activités Épargne et placements des particuliers au sein des Services bancaires aux particuliers et aux entreprises de RBC. Elle est chargée de l'établissement de l'orientation stratégique et de la direction de tous les secteurs d'activité répondant aux besoins des clients en matière d'épargne, de planification financière et de placements. Avant ce poste, Erica supervisait les activités des services bancaires courants, de dépôts et de paiements des particuliers. Dans le cadre du lancement de RBC Proximité, elle a joué un rôle primordial dans une importante transformation de l'offre de services bancaires courants de RBC dans le but d'offrir aux clients plus de valeur et une expérience numérique simplifiée. Erica copréside le Forum des femmes SBC RBC et agit à titre de mentore auprès des jeunes talents de la banque.

Carmela Trombetta pilote actuellement les activités commerciales de RBC à Hamilton, en Ontario. Elle a acquis une expérience diversifiée en vente, en gestion de comptes et en habilitation, et elle est reconnue comme une dirigeante ouverte à la collaboration et inspirante. En tant que principale instigatrice du changement et mentore auprès de femmes en finance, Carmela aide la nouvelle génération de leaders féminines émergentes à surmonter les barrières systémiques grâce au travail qu'elle réalise avec SheEO. Elle a été présidente de la Chambre de commerce d'Hamilton et membre du conseil d'administration de la St. Joseph Healthcare Foundation. Elle est aujourd'hui membre des conseils d'administration de la Mohawk College Foundation et de Goodwill, The Amity Group.

Caroline Tutakiewicz est directrice générale principale, Lutte antifraude et risque de sécurité à RBC. Elle a occupé de nombreux postes de direction au sein de RBC en produit stratégique, innovation et conversion à RBC Projet Entreprise, et en tant qu'ancienne directrice générale et chef, Lutte antiblanchiment à RBC. Caroline contribue à tisser des liens au sein de la collectivité. Elle a joué un rôle de chef de file dans l'élaboration d'une stratégie visant à l'insertion économique de survivants de la traite de personnes et s'est consacrée pendant 12 ans à accompagner des jeunes et leur éviter d'être impliqués dans des procédures judiciaires officielles. Elle a assumé des rôles de direction au sein du Groupe-ressource d'employés FIERTÉ RBC. Administratrice engagée et chevronnée, elle siège aux conseils d'administration de Sherbourne Health, de MADD Toronto et de Start Proud. Son leadership a été officiellement reconnu par le WXN avec sa nomination dans le classement des 100 femmes les plus influentes de 2019 et par Yahoo Finance, à trois reprises, en tant que future leader LGBT+ à l'échelle mondiale (de 2019 à 2021).

RBC s'engage à accroître la présence des femmes dans des rôles de direction et à prôner l'égalité des chances en emploi. Nous sommes fiers des progrès accomplis. Nous nous engageons à utiliser notre tribune pour favoriser une plus grande inclusion dans notre milieu de travail et dans nos collectivités, et pour continuer à défendre haut et fort l'inclusion.

Pour en savoir plus sur la diversité et l'inclusion à RBC, allez au Diversité et inclusion RBC. Vous trouverez à l'adresse suivante de plus amples renseignements sur les lauréates 2022 des prix Le Top 100 : Les Canadiennes les plus influentes du WXN : https://wxnetwork.com/page/2022Top100AwardWinners.

