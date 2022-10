Avis média - Grande première de Tout Déballer





MONTRÉAL, le 19 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Éco Entreprises Québec (ÉEQ) convie les membres des médias à la première projection de Tout Déballer, documentaire coréalisé avec l'Université du Québec à Montréal (UQAM) qui lève le voile sur le système complexe derrière l'emballage et les différents rôles qu'il porte et représente. Le documentaire questionne ainsi notre relation aux emballages et invite à une réflexion collective sur leur impact environnemental et les solutions qui s'offrent aux entreprises, aux fabricants, aux concepteurs et aux créatifs dans une perspective de transformer les modes de production et de consommation.

Pour vivre l'événement pleinement, les invités pourront s'immerger dès leur entrée dans une expérience muséale qui contribuera à pousser la réflexion sur les emballages.

La projection sera suivie d'un court panel avec divers intervenants de ÉEQ, de l'UQAM et du documentaire. Une période de questions et d'échanges est aussi prévue. L'événement rassemblera notamment plusieurs acteurs de l'industrie et des représentants politiques ayant à coeur les questions d'écoresponsabilité et d'économie circulaire.

DATE : jeudi 20 octobre 2022

PROGRAMME :

17 h 00 : accueil des invités et cocktail



19 h 00 : début de la projection



20 h 15 : Panel et discussions avec journalistes et invités, animé par Evelyne Charuest



21 h 00 : poursuite de la soirée festive (bouchées et breuvages)



21 h 15 : possibilité pour les journalistes de s'entretenir avec les intervenants individuellement

OÙ : Salle Perspective du Centre des sciences de Montréal, 2 rue de la Commune O, Montréal, QC H2Y 2E2

QUI :

Maryse Vermette , présidente-directrice générale de Éco Entreprises Québec

Sylvain Allard , directeur artistique du documentaire et Professeur de design graphique à l'UQAM et professeur de design graphique, UQÀM

Geneviève Dionne, directrice, Écoconception et économie circulaire, ÉEQ



Sophie Lambert , co-réalisatrice

Experts et intervenants du documentaire

Des rencontres individuelles avec les intervenants et les experts du documentaire sont possibles en amont de la première ou après la projection, à compter de 21 h 15.

