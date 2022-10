13 janvier 2023 : La date limite pour le règlement relatif aux externats indiens fédéraux approche





OTTAWA, 19 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les membres du groupe qui n'ont pas encore déposé leur demande d'indemnisation dans le cadre du règlement du recours collectif relatif aux externats indiens fédéraux sont priés de soumettre leur formulaire de demande de prolongation avec leur formulaire de demande d'indemnisation dès que possible, car la date limite finale du 13 janvier 2023 approche.



« La convention de règlement fixe au 13 janvier 2023 la fin de la procédure de soumission.

Il s'agit de la date limite finale. Il est important que les membres du groupe comprennent que l'administrateur des demandes d'indemnisation n'acceptera pas les formulaires de demande de prolongation et les formulaires de demande d'indemnisation au-delà du 13 janvier 2023 », a déclaré Cam Cameron, avocat principal du recours collectif pour la mise en oeuvre du règlement relatif aux externats indiens fédéraux. « Il est encore temps et nous sommes disponibles pour fournir une assistance juridique à toute personne ayant besoin d'aide pour effectuer sa demande. »

« Plus de la moitié des demandes de prolongation effectuées sont liées à des questions de succession », a ajouté Cameron. « Les demandes d'indemnisation successorales sont généralement plus complexes et nécessitent une documentation spécifique qui change en fonction d'un certain nombre de facteurs, comme le fait de résider dans ou en dehors d'une réserve, la juridiction provinciale ou territoriale particulière concernée, et l'existence ou pas d'un testament. »

Pour plus d'informations sur les demandes d'indemnisation successorales, veuillez consulter le site indiandayshcools.com.

Soutiens disponibles pour les membres du groupe

Les avocats du recours collectif soutiennent les membres du groupe tout au long du processus de demande d'indemnisation. Il sera possible de recevoir une assistance juridique gratuite et de l'aide au moment de remplir les formulaires de demande d'indemnisation en téléphonant au centre d'appels de Gowling WLG au 1 844 539-3815 ou en envoyant un courriel à l'adresse [email protected]. Des conseils juridiques indépendants peuvent toutefois être nécessaires si l'on souhaite être nommé représentant d'une succession.

Des services de counseling en santé mentale et un soutien en cas de crise sont offerts aux membres du recours collectif 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par le biais de la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être. Vous pouvez communiquer avec la ligne d'espoir pour le mieux-être au 1 855 242-3310 ou par le biais de la plateforme de clavardage à l'adresse https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/. Les services de counseling sont disponibles en anglais, en français, en cri, en ojibwé et en inuktitut, sur demande.

Contact presse :

Neetisha Seenundun

416-543-5251

[email protected]

