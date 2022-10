Illumina et GenoScreen font cause commune pour élargir l'accès au dépistage génomique de la tuberculose multirésistante





Cette alliance transformatrice contribuera à faire avancer la stratégie de l'Organisation mondiale de la santé visant à mettre fin à l'épidémie mondiale de tuberculose d'ici 2035.

SAN DIEGO, 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Illumina Inc. (NASDAQ: ILMN), un leader mondial dans le domaine du séquençage de l'ADN et des technologies basées sur les réseaux, et GenoScreen, une société innovante de génomique, ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à accélérer les progrès pour éliminer la tuberculose (TB) dans le monde entier. Ce partenariat permettra aux pays les plus touchés par la tuberculose de détecter et de combattre plus efficacement la tuberculose multirésistante (MDR-TB). Cette alliance permettra un accès mondial à un ensemble combinant les produits de séquençage d'Illumina et le test GenoScreen Deeplex® Myc-TB, un test ciblé basé sur le séquençage de nouvelle génération (NGS) pour la détection rapide et étendue de la résistance aux médicaments antituberculeux, afin d'éclairer rapidement la décision de traitement. Cela contribuera à faire avancer la stratégie de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) visant à mettre fin à l'épidémie mondiale de tuberculose d'ici 2035.

« Grâce à notre partenariat, nous permettrons aux pays à faible revenu de faire face à la menace omniprésente de la tuberculose et de travailler à son élimination », a déclaré Phil Febbo, médecin-chef d'Illumina. « La réponse à la pandémie COVID-19 a conduit à l'expansion de la capacité NGS dans le monde entier, de sorte que les institutions disposent désormais des plateformes nécessaires pour prendre en charge les tests de résistance aux médicaments antituberculeux et améliorer la survie des patients atteints de tuberculose, la principale maladie infectieuse mortelle avant la COVID-19. »

Selon l'OMS, la tuberculose est le premier tueur mondial de la liste de maladies infectieuses bactériennes, faisant plus de 1,5 million de victimes chaque année. Et même si la tuberculose peut être guérie lorsqu'elle est traitée de manière appropriée, la TB multirésistante représente une urgence de santé publique mondiale. En 2019, on estime que 465 000 personnes ont développé une tuberculose avec une résistance à la rifampicine (RR) ou une MDR, mais seulement 40 % de ces cas ont été détectés et inscrits à un traitement contre la TB multirésistante. En raison de la pandémie de COVID-19 en 2020, les décès dus à la tuberculose ont augmenté pour la première fois en une décennie.

« En tant que spécialiste mondial des solutions génomiques pour la tuberculose, nous envisageons ce partenariat avec Illumina comme un accélérateur du déploiement mondial de notre test Deeplex Myc-TB, en particulier pour les pays dont les besoins sont les plus importants », a déclaré André Tordeux, PDG de GenoScreen.

Les méthodes de test standard basées sur la culture ont actuellement des délais d'exécution allant jusqu'à deux mois, et les tests moléculaires conventionnels sont limités dans l'identification de la résistance aux médicaments. L'utilisation combinée du test GenoScreen Deeplex Myc-TB et des plateformes Illumina NGS permet de déterminer beaucoup plus rapidement les profils de résistance aux médicaments et les types de souches de tuberculose affectant les patients.

Le test Deeplex Myc-TB, développé et produit par GenoScreen depuis 2019, utilise une approche sans culture pour identifier les mycobactéries tuberculeuses et plus de 100 espèces mycobactériennes non tuberculeuses, et pour prédire la résistance à 15 antibiotiques, en 24 à 48 heures - directement à partir d'échantillons respiratoires primaires. L'application Web Deeplex pour l'analyse automatisée des données de séquençage permet aux cliniciens d'interpréter facilement les résultats et de définir au mieux les traitements personnalisés.

« Le kit Deeplex Myc-TB est le test moléculaire commercial le plus complet pour la détection de la résistance aux médicaments antituberculeux disponible à ce jour », a déclaré Philip Supply, directeur de recherche au Centre national français de la recherche scientifique. « Nous mettons continuellement à jour la technologie afin de détecter les résistances émergentes aux médicaments antituberculeux les plus récents. »

La mise en oeuvre des tests NGS profitera également aux programmes nationaux de lutte contre la tuberculose dans le monde entier en fournissant des données de surveillance critiques sur la résistance aux différents médicaments antituberculeux - des informations importantes pour les pays à forte charge de morbidité afin d'orienter les stratégies de lutte contre la tuberculose.

Utilisation des déclarations prospectives

Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives soumises à divers risques et incertitudes. Parmi les facteurs importants auxquels l'entreprise d'Illumina est soumise et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux des énoncés prospectifs, mentionnons les défis inhérents au développement, à la fabrication et au lancement de nouveaux produits et services, ainsi que la capacité d'Illumina à établir des partenariats fructueux avec d'autres entreprises et organisations pour développer de nouveaux produits, La capacité d'Illumina à s'associer avec succès à d'autres sociétés et organisations pour développer de nouveaux produits, élargir les marchés et accroître ses activités, ainsi que d'autres facteurs détaillés dans les documents déposés par Illumina auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris ses documents les plus récents sur les formulaires 10-K et 10-Q, ou dans les informations divulguées lors de conférences téléphoniques publiques, dont la date et l'heure sont communiquées à l'avance. Illumina n'a pas l'obligation, et n'a pas l'intention, de mettre à jour ces déclarations prospectives, d'examiner ou de confirmer les attentes des analystes, ou de fournir des rapports intermédiaires ou des mises à jour.

