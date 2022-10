La Banque CIBC ouvre un nouveau centre bancaire de prestige à la Place de la Banque CIBC





TORONTO, le 18 oct. 2022 /CNW/ - Des clients, des dignitaires et des membres d'équipe se sont réunis cet après-midi à l'occasion de la cérémonie d'inauguration officielle du nouveau centre bancaire ultramoderne de la Banque CIBC, situé au coeur de son siège social mondial, la Place de la Banque CIBC.

En tant que destination unique qui intègre les services bancaires personnels, le Service Impérial, les services bancaires aux entreprises et la gestion privée de patrimoine, l'espace moderne est conçu pour répondre aux besoins actuels et futurs des clients de la CIBC.

Le centre bancaire servira non seulement les membres d'équipe et les clients qui travaillent à la Place de la Banque CIBC, mais aussi les milliers de Torontois qui travaillent et vivent dans la communauté riveraine en pleine croissance.

« Notre nouveau centre bancaire de la Place de la Banque CIBC vise à créer une expérience exceptionnelle pour nos clients alors que nous les aidons à réaliser leurs ambitions », a déclaré Laura Dottori-Attanasio, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, Banque CIBC. « Le centre bancaire illustre bien notre banque moderne axée sur les relations, car nous tirons parti d'une technologie simple et intelligente dans un environnement totalement accessible. Le libre-service et les conseils d'experts sont intégrés de façon harmonieuse afin que les clients puissent effectuer leurs opérations bancaires facilement et discuter de la réalisation de leurs ambitions à long terme. »

Au rez-de-chaussée, l'espace studio, qui est très visible sur Bay Street, sera utilisé à diverses fins, comme pour les présentations et les réunions. Le niveau 2, le marché, sera l'endroit où les représentants en services financiers CIBC et les représentants du service à la clientèle, interagiront et noueront des liens avec les clients pour répondre à leurs besoins bancaires courants. Au niveau 3, le Loft abrite Service Impérial et Services bancaires aux PME, alors que l'équipe Gestion privée CIBC se trouve à la Galerie au niveau 4.

