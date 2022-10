Mérite québécois de la sécurité civile - M. Éric Houde reçoit le prix Hommage 2022 du gouvernement du Québec





QUÉBEC, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile, tenue au Centre des congrès de Québec aujourd'hui, le gouvernement du Québec a remis huit prix honorifiques afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations oeuvrant en sécurité civile.

La sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique, Mme Katia Petit, a récompensé les lauréats, dont fait partie M. Éric Houde. Celui-ci a été choisi pour recevoir le prix Hommage 2022, qui vient souligner le caractère exceptionnel de sa carrière en sécurité civile.

Aperçu du parcours de M. Éric Houde

M. Houde entre dans la fonction publique en 1978 pour y faire carrière. Il héritera, alors qu'il est directeur des opérations au ministère de la Sécurité publique, de la gestion de tous les désastres au Québec, dont ceux des inondations en Montérégie en 2011, du déraillement ferroviaire de Lac-Mégantic en 2013 ou de l'accueil de milliers de réfugiés syriens en 2016. Il participera également à la réflexion et à la réorganisation de la sécurité civile faisant suite au « grand verglas » de 1998.

Citation :

« Le gouvernement du Québec a été choyé de pouvoir compter sur un gestionnaire de la trempe de M. Houde pour développer la sécurité civile au Québec. C'est avec un esprit d'équipe hors du commun et selon un mode de gestion axé sur les solutions qu'il s'est distingué comme leader mobilisateur. Respecté autant dans le milieu de la sécurité civile que dans le monde médiatique, M. Houde a aussi marqué son passage au sein du gouvernement par son dynamisme, son franc-parler, son contrôle lors de situations d'urgence et ses qualités de développeur. Je le remercie pour son engagement et son dévouement exceptionnels. »

Katia Petit, sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique

Faits saillants :

Trois prix Mérite :

Prévention et connaissance des risques :



Stratégie de communication - nouvelle cartographie des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain (MRC de Thérèse-De Blainville),



Préparation aux sinistres :



Développement d'une structure de sécurité civile au Nunavik (Sécurité civile - Administration régionale Kativik),



Réponse aux sinistres :



Personnes en situation d'itinérance à Montréal en temps de COVID-19 (Ville de Montréal);

Quatre prix Mention d'honneur :

Préparation aux sinistres :



Amélioration des pratiques en vue de prévenir les incendies dans les tourbières du Bas-Saint-Laurent (Service incendie de Rivière-du-Loup),





Prévention et préparation pour les personnes aînées de la région de Montréal en période de COVID-19 (Croix-Rouge canadienne),



Réponse aux sinistres :



Bris de la digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac ( Ville de Sainte-Marthe -sur-le-Lac),

( -sur-le-Lac),



Mise en place de la ligne Info-COVID (ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale);

Un prix Hommage :

M. Éric Houde, pour le caractère exceptionnel de sa carrière en sécurité civile au sein du ministère de la la Sécurité publique du Québec.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Sécurité publique, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Ministère de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 18 octobre 2022 à 16:30 et diffusé par :