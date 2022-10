Mérite québécois de la sécurité civile - La Ville de Montréal reçoit les honneurs du gouvernement du Québec





QUÉBEC, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile, tenue au Centre des congrès de Québec aujourd'hui, le gouvernement du Québec a remis huit prix honorifiques afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations oeuvrant en sécurité civile.

La sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique, Mme Katia Petit, a remis un prix Mérite au Centre de sécurité civile de Montréal pour son agilité dans la réponse à une crise humanitaire sans précédent causée par la COVID-19, en particulier chez les personnes en situation d'itinérance (PSI).

Aperçu du projet de la Ville de Montréal

Montréal a été vivement touchée par la COVID-19. Elle a vécu une crise humanitaire qui a nécessité la déclaration de l'état d'urgence local sur l'ensemble de son territoire pour une durée de 520 jours, soit du 27 mars 2020 au 28 août 2021. Cette crise a particulièrement affecté ses citoyens les plus vulnérables, notamment les PSI, qui ont subi une perte presque totale des services essentiels à leur vie. Montréal a donc mis en place trois actions sans précédent sur son territoire :

la déclaration que chaque place coupée en refuge ou en service en raison des ordonnances gouvernementales représentait une personne sinistrée selon les principes de sécurité civile;

la préparation et la mise en place de centres d'hébergement d'urgence et de centres de services adaptés à la pandémie;

le développement et la mise en oeuvre d'une nouvelle mission de sécurité civile qui a mobilisé des centaines de personnes pour coordonner et gérer les sites spécialisés.

Citation :

« La décision prise par la Ville de Montréal de recourir à l'état d'urgence était nécessaire pour répondre aux besoins de ses citoyens et citoyennes et pour accroître leur sentiment de sécurité. Je salue particulièrement la sensibilité et la proactivité démontrées par la Ville pour soutenir les personnes en situation d'itinérance. Grâce à la collaboration du réseau de la santé et des services sociaux et du milieu communautaire, elle a su réagir promptement et efficacement et donner aux personnes en situation d'itinérance l'accès aux services et aux soins que requérait la situation exceptionnelle engendrée par la pandémie de COVID-19. »

Katia Petit, sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique

Faits saillants :

Trois prix Mérite :

Prévention et connaissance des risques :



Stratégie de communication - nouvelle cartographie des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain (MRC de Thérèse-De Blainville),



Préparation aux sinistres :



Développement d'une structure de sécurité civile au Nunavik (Sécurité civile - Administration régionale Kativik),



Réponse aux sinistres :



Personnes en situation d'itinérance à Montréal en temps de COVID-19 (Ville de Montréal);

Quatre prix Mention d'honneur :

Préparation aux sinistres :



Amélioration des pratiques en vue de prévenir les incendies dans les tourbières du Bas-Saint-Laurent (Service incendie de Rivière-du-Loup),





Prévention et préparation pour les personnes aînées de la région de Montréal en période de COVID-19 (Croix-Rouge canadienne),



Réponse aux sinistres :



Bris de la digue à Sainte-Marthe -sur-le-Lac ( Ville de Sainte-Marthe -sur-le-Lac),

-sur-le-Lac ( -sur-le-Lac),



Mise en place de la ligne Info-COVID (ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale);

Un prix Hommage :

M. Éric Houde, pour le caractère exceptionnel de sa carrière en sécurité civile. En tant, notamment, que directeur des opérations au ministère de la Sécurité publique, M. Houde a joué un rôle déterminant en matière de sécurité civile au Québec.

