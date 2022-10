Le Programme Bolo annonce une nouvelle récompense pouvant atteindre 250?000 $ dans le cadre de son Top 25 des fugitifs les plus recherchés au Canada





Les fugitifs ciblés sont recherchés par divers services de police canadiens pour meurtre, tentative de meurtre, agressions sexuelles et autres accusations



SURREY, Colombie-Britannique, 18 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une récompense pouvant aller jusqu'à 250?000 $ a été annoncée mardi par le Programme Bolo, dans le cadre d'une mise à jour de son Top 25 des fugitifs les plus recherchés au Canada.

La récompense est offerte pour toute information menant à l'arrestation de Rabih Alkhalil, recherché pour liberté illégale depuis juillet dernier, date à laquelle il s'est évadé du centre de détention provisoire de North Fraser, en Colombie-Britannique. Au moment de son évasion, il subissait son procès pour un meurtre commis en 2012 dans un restaurant du centre-ville de Vancouver. Il a depuis été reconnu coupable de ce meurtre au premier degré. Alkhalil purgeait déjà des peines pour avoir orchestré un autre meurtre éhonté en Ontario, et pour avoir participé à une importante opération de trafic de drogue au Québec.

Plusieurs autres suspects figurant sur la liste sont liés à des récompenses pouvant atteindre 100?000 $ et 50?000 $.

Le directeur du Programme Bolo, Maxime Langlois, était accompagné du sous-commissaire de la GRC de la Colombie-Britannique, Dwayne McDonald, pour révéler cette première mise à jour du Top 25, une initiative unique qui rassemble des informations sur les suspects les plus recherchés de tout le pays.

« Cette première mise à jour de notre Top 25 s'inscrit dans notre mandat d'encourager les Canadiens à garder l'oeil ouvert pour les suspects les plus recherchés au Canada, et ainsi rendre nos communautés encore plus sûres », souligne Maxime Langlois, directeur du Programme Bolo. « Nous sommes heureux de lancer cette première mise à jour en Colombie-Britannique, en compagnie de nos partenaires policiers de l'Ouest canadien, laquelle compte 13 nouveaux dossiers, dont un nombre accru provenant de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. »

Il s'agit de la première mise à jour du Top 25 depuis son lancement à Toronto en avril 2022. Sept suspects de la version originale du Top 25 ont été localisés entre avril et octobre, dont le suspect n° 1 - Abilaziz Mohamed, recherché pour meurtre par le service de police de Toronto. D'ailleurs, ce suspect a été appréhendé dans les 12 heures suivant le lancement du Top 25.

« Le Programme Bolo est 100% centré sur ces fugitifs. Tout le monde y gagne : la police, la communauté et ceux qui font des signalements lorsqu'il y a une récompense rattachée au dossier en question, » explique le sous-commissaire de la GRC en Colombie-Britannique, Dwayne McDonald. « Le temps est venu de livrer ces fugitifs. Appelez la police. Appelez le 911. Appelez Échec au crime. »

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter programmebolo.org.

Top 25



Rabih Alkhalil

Recherché par la Gendarmerie royale du Canada pour meurtre et liberté illégale

Récompense jusqu'à 250?000 $ Kier Bryan Granado

Recherché par le Service de police de Calgary pour meurtre

Récompense jusqu'à 100?000 $ Jabreel Elmi

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre

Récompense jusqu'à 50?000 $ Kiarash Parzham

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre Saed Osman

Recherché par le Service de police d'Edmonton pour meurtre Talal Amer

Recherché par le Service de police de Calgary pour homicide involontaire

Récompense jusqu'à 50?000 $ Darriel Thompson

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre Danick Miguel Bourgeois

Recherché par la Police provinciale de l'Ontario pour meurtre

Récompense jusqu'à 50?000 $ Abelmuneim Abdalla

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre Phuong Tan Nguyen

Recherché par le Service de police régional de York pour meurtre Youcef Abderahim Bouras

Recherché par le service de police de l'agglomération de Longueuil pour meurtre

Récompense jusqu'à 50?000 $ Tommy Ngo

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre

Récompense jusqu'à 50?000 $ Nouraldin Rabee

Recherché par le Service de police de Windsor pour meurtre

Récompense jusqu'à 50?000 $ Sidi Ayoub Cherkaoui

Recherché par la Sûreté du Québec pour gangstérisme Blake Charbonneau

Recherché par la Sûreté du Québec pour proxénétisme

Récompense jusqu'à 50?000 $ Harry Rajkumar

Recherché par le Service de police de Toronto pour tentative de meurtre Amardip Singh Rai

Recherché par la Gendarmerie royale du Canada pour agression sexuelle Denis Bégin

Recherché par la Sûreté du Québec pour être illégalement en liberté David Allen Bonness

Recherché par le United States Marshals Service pour viol pédophile Savang Sychantha

Recherché par la Police provinciale de l'Ontario pour meurtre

Récompense jusqu'à 50?000 $ Usman Kassim

Recherché par le Service de police de Toronto pour tentative de meurtre

Récompense jusqu'à 50?000 $ Olivier Ole Langelid

Recherché par la Gendarmerie royale du Canada pour contacts sexuels Mohamud Abukar Hagi

Recherché par le service de police de Windsor pour meurtre

Récompense jusqu'à 50?000 $ Quinten Anthony Meyer

Recherché par la Gendarmerie royale du Canada pour agression sexuelle Ronald Jeffrey Bax

Recherché par la Gendarmerie royale du Canada pour meurtre



Au sujet du Programme Bolo

Le Programme Bolo est une initiative sans précédent tirant parti des réseaux sociaux, de la technologie et de nouveaux types d'engagement pour encourager les citoyens à garder l'oeil ouvert pour les suspects les plus recherchés au Canada. En anglais, l'acronyme « BOLO » signifie « Be On The Lookout », c'est-à-dire garder l'oeil ouvert, être vigilant. Le terme BOLO est communément utilisé en anglais pour désigner un individu activement recherché.

Le Programme Bolo rejoint les citoyens au bon moment, au bon endroit et en utilisant les bons moyens pour les encourager à garder l'oeil ouvert. Il amplifie les avis de recherche prioritaires pour lesquels les services de police canadiens ont déjà demandé l'aide du public. En collaboration avec les services policiers et les programmes Échec au crime canadiens, le Programme Bolo lance des campagnes d'amplification pour que ces avis rejoignent un plus large public, sur de multiples plateformes et sur de longues périodes, et offre d'importantes récompenses en argent pour inciter les citoyens à être à garder l'oeil ouvert et à transmettre des signalements aux autorités.

