Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée de l'affaire « personne »

OTTAWA, ON, le 18 oct. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'affaire « personne » :

« En cette Journée de l'affaire "personne", nous célébrons la détermination des Célèbres cinq, qui ont contribué à faire du Canada un endroit meilleur et plus juste où les femmes peuvent participer à toutes les facettes de la vie.

« Le 18 octobre 1929, une décision historique a accordé aux femmes le statut juridique de "personne" et le droit de siéger au Sénat. Cette décision a été rendue possible grâce à cinq Canadiennes qui ont uni leurs efforts pour assurer l'égalité des droits des femmes au Canada. Par conséquent, la plus haute cour d'appel de notre pays a déclaré à l'époque que l'exclusion des femmes de toute charge publique était "un vestige d'une époque plus barbare".

« Il convient de noter que la décision rendue dans l'affaire des Célèbres cinq n'a pas profité à toutes les femmes, notamment les femmes autochtones et les femmes d'origine et d'ascendance asiatique. Elle a tout de même marqué un progrès décisif dans l'avancement de l'égalité des sexes au Canada et a ouvert la voie aux générations suivantes de femmes qui continuent de lutter pour l'égalité, le respect et la justice.

« Atteindre l'égalité des sexes est une grande priorité qui oriente tous les efforts du gouvernement du Canada. Pour soutenir cette vision, nous avons instauré en 2018 le Cadre des résultats relatifs aux genres, qui énonce nos objectifs, permet de suivre les progrès accomplis et oblige le gouvernement à rendre des comptes. Dans le Budget 2022, nous avons proposé de nouvelles mesures pour réaliser davantage de progrès à cet égard. Ces mesures veilleront à ce qu'il y ait davantage de postes pour les femmes dans des rôles de haute direction et de leadership et un plus grand nombre de femmes et de membres de groupes sous-représentés occupant des postes d'administrateurs dans le système de justice du Canada. De plus, nous tenons notre promesse de mettre en place un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, qui contribue déjà à réduire les coûts des services de garde réglementés cette année et qui s'achemine vers des services de garde à 10 $ par jour en moyenne d'un océan à l'autre au cours des prochaines années. L'accès à des services de garde abordables joue un rôle essentiel dans la participation économique des femmes.

« Sur la scène internationale, le Canada continue de soutenir le Programme de développement durable des Nations Unies en faisant progresser les efforts mondiaux visant à renforcer l'autonomie des femmes et des filles dans le monde entier. Ce travail est crucial alors même que l'on continue de restreindre ou de faire reculer les droits et libertés de tant de femmes et de filles. À l'heure actuelle, le Canada se tient aux côtés des femmes, des filles et des étudiants en Iran qui se dressent courageusement contre le régime oppressif de l'Iran. Récemment, nous avons mis en oeuvre de nouvelles mesures contre le régime iranien et sa soi-disant "police des moeurs", et nous continuerons d'utiliser tous les outils à notre disposition pour appliquer les sanctions les plus rigoureuses au monde.

« Alors que nous célébrons le Mois de l'histoire des femmes en ce mois d'octobre, nous réaffirmons notre engagement à défendre les droits des femmes et des filles de partout. Aujourd'hui, j'invite tous les Canadiens à continuer de protéger l'égalité qui fait de notre pays un endroit où il fait si bon vivre. »

