Soulignons la Journée de l'affaire « personne » - Les lauréates des Prix du Gouverneur général font progresser l'égalité entre les sexes

OTTAWA, ON, le 18 oct. 2022 /CNW/ - L'égalité entre les sexes sera atteinte lorsque les personnes de tous les genres auront la possibilité de participer pleinement à la vie démocratique et publique, d'atteindre la sécurité économique et de vivre sans violence. Les Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne » de 2022 reconnaissent les personnes qui continuent de promouvoir l'égalité entre les sexes au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé le nom des récipiendaires des Prix du gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne » de 2022. Les lauréates de 2022 sont :

Lynn Gehl , Ph. D.

D re Shimi Kang

Farrah Khan

D re Sylvia Maracle

Judy White

Ishita Aggarwal - (jeunesse)

La contribution de Canadiennes et de Canadiens tels que ces lauréates aide non seulement à rendre le Canada plus inclusif et prospère pour toutes et tous, mais elle inspire les autres à changer les choses dans notre pays et dans le monde entier. En unissant leurs forces, les Canadiennes et Canadiens peuvent faire d'importants progrès vers l'égalité entre les sexes.

Les Prix du Gouverneur général en commémoration de l'affaire « personne » ont été institués en 1979, à l'occasion du cinquantenaire de la décision historique de l'affaire « personne ». Cette décision a marqué le début de la participation accrue des femmes à la vie publique et politique grâce à l'élimination d'un obstacle juridique important à l'égalité entre les sexes au Canada. Bien que nous célébrions l'un des premiers pas de notre pays vers l'égalité entre les sexes, nous reconnaissons que ce moment historique n'a pas profité à toutes les Canadiennes. Les femmes autochtones et celles d'origine asiatique n'ont obtenu le suffrage universel que vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les attitudes de l'époque ont perpétué des obstacles systémiques que les femmes s'efforcent toujours de surmonter. Grâce à cette reconnaissance, nous honorons le travail essentiel effectué pour veiller à ce que toutes les femmes participent à l'avancement de l'égalité entre les sexes.

« En tant que défenseures de l'égalité, de la diversité et de l'équité pour les femmes et les filles, les pionnières de cette année méritent d'être reconnues. Elles sont des militantes autochtones, des championnes de la santé mentale et des chefs de file dans la mise en oeuvre de changements systémiques visant à soutenir les victimes de violence fondée sur le sexe. Je suis grandement honorée de pouvoir féliciter les six lauréates de leur dévouement, de leur passion et de leur engagement à faire de leur pays et du monde entier un endroit meilleur. Leurs réalisations et leurs qualités de dirigeantes nous rappellent qu'ensemble, nous pouvons faire de l'égalité entre les sexes une réalité. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Le 18 octobre est la Journée de l'affaire « personne » qui marque le jour de 1929 où le plus haut tribunal d'appel du Canada a rendu une décision historique : les femmes seraient incluses dans la définition du mot « personne » au sens de la loi. Cette victoire marquante a donné aux femmes le droit d'être nommées au Sénat du Canada et a ouvert la voie à une participation accrue des femmes à la vie publique et politique. Depuis 1979, 226 Canadiennes ont été reconnues pour leurs réalisations exceptionnelles et leur engagement à promouvoir l'égalité entre les sexes.





