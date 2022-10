Makersite, la plateforme de données basées sur l'IA qui rend possible la prise de décisions à grande échelle en matière de chaîne logistique et de produits durables, obtient un financement de série A de 18 millions USD





Makersite, le leader de la création de jumeaux numériques d'éléments des chaînes logistiques en vue d'assurer la durabilité des produits, de couvrir les risques et d'optimiser les coûts des principales marques mondiales, annonce avoir finalisé un cycle de financement de 18 millions USD. La start-up allemande utilise l'IA, les données et les applications pour stimuler la prise de décisions à grande échelle en matière de durabilité des produits et de chaîne logistique, aidant ainsi les entreprises manufacturières à résoudre les défis complexes auxquels elles sont confrontées dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Hitachi Ventures, la branche de capital-risque mondial de Hitachi Ltd., et Translink Capital, un fonds de capital-risque basé dans la Silicon Valley, dirigent l'investissement avec la participation de KOMPAS, un fonds de capital-risque basé dans l'UE, et de l'investisseur en phase de démarrage Planet A. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'importante rentabilité et de la forte croissance client affichée par la société au cours de ces douze derniers mois. Le financement lui permettra d'assurer la continuité des solutions proposées à son portefeuille de clients en pleine expansion, dont font notamment partie Microsoft, Vestas et Cummins.

Changer les modes de production

100 % des émissions de carbone mondiales émanent de produits, de leurs modes de production, des éléments nécessaires à leur utilisation et de leur fin de vie. La durabilité ne figure cependant que dans les paramètres de conception de moins de 1 % de l'ensemble de ces produits. Parallèlement, les entreprises sont confrontées à de nouvelles réglementations en matière de réduction des émissions et de rapports y afférents. L'un des problèmes majeurs est que 90 % des émissions des entreprises manufacturières proviennent de la chaîne logistique et que les émissions de portée 3 sont difficiles à suivre et encore plus à restreindre.

« Les produits commercialisés de nos jours ont souvent été conçus il y a très longtemps. Le marché a donc besoin d'une solution qui l'aidera à concevoir aujourd'hui les produits durables de demain », explique Tobias Jahn, associé chez Hitachi Ventures. « Pour que les entreprises deviennent plus écologiques et soient parées pour l'économie durable, comprendre l'empreinte environnementale des produits et son impact sur les coûts, la conformité et les chaînes logistiques dès leur phase de développement est une nécessité. En intégrant les informations issues des données à la phase de développement des produits et aux chaînes logistiques, Makersite fait tout ce qui est nécessaire pour adopter un modèle de conception durable », ajoute M. Jahn.

Makersite permet aux équipes de conception et d'approvisionnement des entreprises manufacturières de prendre de meilleures décisions quant à leurs achats et fournisseurs à grande échelle. L'IA de Makersite cartographie automatiquement le portefeuille de produits, de fournisseurs et de processus de fabrication de la société et le confronte à plus de 140 bases de données de matériel et de chaînes d'approvisionnement. Elle élabore ensuite des jumeaux numériques précis et détaillés de chaque produit et de leur mode de fabrication, d'utilisation et d'élimination. Ces applications parfaitement intégrées et ces modèles multicritères dynamiques permettent de comprendre de multiples facteurs, y compris les empreintes environnementales, les coûts théoriques et les risques de conformité, en toute transparence et plus rapidement qu'aucune autre approche actuelle.

Makersite a été fondée en 2018 par Neil D'Souza, l'ancien directeur technologique de la société Thinkstep, acquise ultérieurement par Sphera. Depuis lors, il s'agit de la seule plateforme basée sur le cloud alliant agrégation de données et applications en direct pour une gestion agile du cycle de vie des produits.

Investir dans l'économie durable du futur

« Nous mettons nos décennies d'expérience au service de la résolution d'un problème qui a, jusqu'ici, échappé au secteur manufacturier. Dans un environnement de plus en plus complexe, comment fabriquer de meilleurs produits plus rapidement ? L'une des réponses que nous avons trouvées est de simplifier et de décentraliser la prise de décisions en proposant instantanément des données multicritères précises et exploitables relatives à la durabilité, aux coûts et aux implications des décisions en matière de risques », indique Neil D'Souza, fondateur de Makersite. « Nous sommes touchés par la réaction du secteur. Jusqu'à présent, la croissance de notre rentabilité est due exclusivement au bouche-à-oreille. Grâce à cet investissement, nous augmenterons nos capacités d'exécution et de commercialisation pour continuer à proposer une solution de pointe à de nombreux clients supplémentaires ayant entamé leur transformation pour atteindre la nouvelle norme des entreprises durables », explique M. D'Souza.

« Les clients et les réglementations exercent une pression sur de nombreux fabricants et les encouragent à réduire leurs émissions de carbone. Makersite est l'une des seules plateformes leur permettant de parvenir au niveau UGS sans avoir à effectuer le pénible travail manuel requis à cette fin », déclare Toshiya Otani, directeur général de TransLink Capital.

« Accélérer la décarbonisation du milieu bâti et des modes de fabrication est un thème d'investissement central pour KOMPAS. Comprendre l'impact des produits tout au long de leur cycle de vie pour opérer des choix de conception et d'achats plus durables est essentiel pour décarboner nos chaînes logistiques », affirme Sebastian Peck, associé chez KOMPAS. « Makersite permet aux sociétés de disposer de données exploitables et de capacités analytiques pour faciliter les nécessaires changements opérationnels et créer des produits plus durables et performants. Nous sommes ravis de participer à ce cycle de financement et nous nous réjouissons à l'idée de soutenir Neil et son équipe dans le cadre de l'expansion de la société », souligne M. Peck.

« Nous assistons à un mouvement sans précédent, qui voit l'ensemble des secteurs unir leurs efforts pour décarboner et dépolluer nos chaînes d'approvisionnement », ajoute Nick de la Forge, cofondateur et associé chez Planet A Ventures. « La technologie de Makersite permet aux entreprises d'obtenir les informations granulaires relatives aux produits nécessaires pour stimuler une transformation durable. Nous sommes fiers de continuer à apporter notre soutien à Neil et à l'équipe de Makersite et de les aider à réaliser leurs ambitions mondiales grâce à leur logiciel primé », conclut M. de la Forge.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur makersite.io.

À propos de Makersite

Makersite est un fournisseur primé de logiciels en tant que services qui aide les entreprises manufacturières à résoudre les défis complexes liés à leurs produits et chaînes logistiques. Créée en 2018 par son PDG et fondateur Neil D'Souza, l'entreprise basée à Stuttgart emploie plus de 30 collaborateurs en Europe, en Amérique et en Asie. Son portefeuille de clients comprend des sociétés telles que Microsoft, Lush, Cummins et Vestas. Entre autres domaines, Makersite est le leader de la transformation de la chaîne logistique et de l'automatisation complète des ACV et des rapports afférents aux émissions de portée 3. Pendant la seule année 2021, plus de huit millions d'ACV ont été traitées sur la plateforme cloud.

À propos de HITACHI VENTURES

Hitachi Ventures est la branche stratégique de capital-risque d'entreprise de Hitachi Ltd. Nous investissons dans des start-up innovantes qui présentent un intérêt stratégique pour Hitachi Ltd. et qui relèvent les principaux défis technologiques auxquels la société est confrontée dans des domaines cibles tels que la mobilité, les soins de santé, le mode de vie intelligent, l'industrie, l'énergie et l'informatique. Depuis nos bureaux de Munich et de Boston, nous couvrons l'Europe, Israël et l'Amérique du Nord. Nous sommes à la recherche de start-up de premier plan, caractérisées par des technologies prometteuses et des modèles commerciaux que nous soutenons à titre d'investisseurs et dans le cadre de collaborations stratégiques avec les divisions de Hitachi.

À propos de TransLink

Basée à Palo Alto, en Californie, Translink Capital est une société de capital-risque en phase de démarrage qui investit dans les start-up technologiques des secteurs des biens à la consommation, des entreprises et de la blockchain. Fondée en 2006, la société gère plus d'un milliard USD d'actifs et a été conçue pour regrouper les fondateurs et leurs entreprises innovantes au sein d'un ensemble unique de ressources et de réseaux devant accompagner leur développement en vue de créer des sociétés fondatrices pour leur secteur. Parmi les sociétés du portefeuille de Translink Capital dédié aux consommateurs figurent ou ont figuré Aktiia, Empowerly, Epic!, Market Kurly, Misfit (rachetée par Fossil), Molekule, Noom, SoundHound et Within (rachetée par Meta).

À propos de KOMPAS

KOMPAS est une société de capital-risque en phase de démarrage qui finance des innovations révolutionnaires accélérant la transformation numérique et l'automatisation industrielle dans l'ensemble du milieu bâti. Fondée en octobre 2021, KOMPAS soutient la création d'une économie plus durable en promouvant des solutions d'ingénierie innovantes qui permettent de réduire considérablement les déchets et les émissions de CO2. KOMPAS est dirigée par les associés Sebastian Peck, Talia Rafaeli et Andreas Strasser. Son siège social se trouve à Copenhague, mais la société possède également des bureaux à Amsterdam, Berlin et Tel-Aviv. Son fonds I (160 millions USD) est destiné à des entreprises en phase d'amorçage et de série A en Europe, en Israël et en Amérique du Nord.

À propos de Planet A

Planet A est un fonds d'investissement associé aux start-up technologiques européennes vertes ayant un impact positif important sur notre planète tout en participant à la création d'entreprises à potentiel de croissance dans le monde entier. Notre mission est de contribuer à l'économie dans le respect des limites de la planète. Nous soutenons l'innovation dans quatre domaines clés : la limitation des effets du changement climatique, la réduction des déchets, l'économie des ressources et la protection de la biodiversité. Nous sommes les premiers acteurs de l'univers du capital-risque européen à proposer des études d'impact scientifiques sur lesquelles fonder nos décisions d'investissement et permettant aux créateurs d'entreprises de gérer et d'améliorer leur impact. Un vaste réseau d'experts et de créateurs expérimentés soutient les sociétés de notre portefeuille. Parmi les destinataires de nos investissements figurent Traceless, Ineratec, C1, GoodCarbon et Makersite.

