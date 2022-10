Grève au Maxi de Lac-Mégantic : le syndicat organise un transport collectif vers le Carrefour de Saint-Georges de Beauce





LAC-MÉGANTIC, QC, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats démocratiques (CSD), organise un transport, le vendredi 21 octobre, vers le Carrefour de Saint-Georges de Beauce.

L'initiative de l'organisation syndicale a pour objectif de limiter l'impact de la grève sur personnes les plus vulnérables de Lac-Mégantic et leur offrir une option alternative.

« Pour nous ce conflit est d'abord et avant tout une question de justice sociale et de lutte contre la précarité. C'est vrai pour les membres que nous représentons, mais c'est également vrai pour une partie de la population de Lac-Mégantic. Maxi est la seule option à bas prix dans la région et on veut permettre aux personnes vulnérables de profiter des épiceries à bas prix se trouvant à proximité du Carrefour de Saint-Georges de Beauce », résume Bernard Cournoyer, conseiller syndical à la CSD.

Le transport se fera en autobus scolaire au coût de 10,00$ par personne (une personne par famille) pour le transport aller-retour. 30 places sont disponibles, vous devez faire votre réservation le plus rapidement possible au 819-570-7603 ou au 819-960-7297, 10 banquettes sont réservées pour le dépôt de la marchandise.

