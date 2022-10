SANTÉ CANADA APPROUVE LES PRODUITS MENSTRUELS PRIMÉS DE FLEX, DONT LE LANCEMENT A LIEU DANS LES PHARMAPRIX





Les Canadiens ont désormais accès aux produits menstruels durables les plus innovants sur le marché

TORONTO, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - The Flex Co., la marque américaine #1 en matière de soins menstruels durables, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa marque au Canada. Il s'agit du premier pays vers lequel la marque se développe à l'international. Les produits phares de la compagnie, la Flex CupMC et le Flex DiscMC, sont désormais homologués par Santé Canada et sont maintenant disponibles dans plus de 1 000 Pharmaprix et Shoppers Drug Mart au pays ainsi qu'en ligne sur les sites de Pharmaprix et Amazon.

« Nous avons fabriqué plus de 100 millions de disques menstruels en Ontario au cours des six dernières années. Nous sommes ravies de pouvoir étendre nos capacités de fabrication, a?n de soutenir un lancement canadien autant dans les commerces aux détails que les commerces électroniques», déclare Lauren Schulte Wang, fondatrice et PDG de The Flex Co.

The Flex Co. travaille avec un fabricant canadien de matériel médical de classe mondiale qui cumule près de quatre décennies d'expérience dans le domaine des produits de grande consommation. Ce partenaire commercial, situé en Ontario, fait partie intégrante du succès des produits Flex sur le marché nord-américain depuis six ans.

FLEX: L'OPTION DURABLE LA PLUS CONFORTABLE POUR LES PERSONNES MENSTRUÉES

Les produits de menstruation durables de The Flex Co. disponibles au Canada incluent leur meilleur vendeur, le Flex DiscMC, un produit menstruel unique et jetable qui génère 60 % moins de déchets que les produits traditionnels sur le marché, et la Flex CupMC, la première et seule coupe menstruelle munie d'une languette brevetée qui rend le retrait aussi facile que celui d'un tampon. Le Flex DiscMC, fabriqué au Canada, et la Flex CupMC, fabriquée aux États-Unis, sont vendus dans des emballages recyclables et compostables.

« Avoir accès à des produits menstruels innovants, confortables, respectueux de l'environnement, sans danger pour le corps et abordable signi?e que plus de personnes peuvent vivre sans inquiétude et pro?ter de leurs activités habituelles, en toute con?ance, pendant leurs règles,» commente Dr Yolanda Kirkham, gynécologue et experte en santé menstruelle.

« Les menstruations occupent généralement 2 400 jours de la vie des personnes menstruées. Donc, lancer au Canada de nouveaux produits à la ?ne pointe de la technologie offre plus d'options à ces personnes a?n qu'elles trouvent ce qui pourraient mieux leur convenir.»

Le Flex DiscMC et la Flex CupMC sont homologués par Santé Canada et peuvent être portés de manière sécuritaire pendant 12 heures. Ces produits ne sont pas liés au syndrome du choc toxique (SCT). Contrairement aux tampons, les produits Flex sont faits à 100 % de matériels médicaux sans danger pour le corps, de sorte qu'ils ne perturbent pas la ?ore naturelle vaginale ni l'équilibre du pH, et qu'ils ne favorisent pas la croissance de bactéries toxiques. Ils répondent aux douleurs liées aux règles, comme les crampes, les ballonnements ou les odeurs, et répondent au désir de pro?ter de rapports sexuels sans gâchis.

UN ENGAGEMENT INÉBRANLABLE POUR L'INNOVATION

The Flex Co. innove dans une catégorie de produits qui a été largement ignorée pour près de 100 ans, soit depuis la création de l'applicateur à tampon en 1929. Repousser les limites du design s'inscrit au coeur de l'ADN de la marque, si bien que The Flex Co. a obtenu trois Red Dot Awards un prix prestigieux remis pour le design de produits innovants. The Flex Co. travaille directement avec la communauté de ses utilisatrices, The Uterari, pour favoriser l'innovation et développer des produits basés sur les besoins réels des consommatrices.

Pour plus d'information ou pour accéder à des images en haute résolution, visitez la Flex Newsroom.

À PROPOS DE THE FLEX CO.

The Flex Co. est la marque de soins menstruels durables la plus vendue au monde, connue pour la création de produits hautement différenciés et innovants. Leur portfolio de produits, incluant le Flex DiscMC, la Flex CupMC, le Flex Reusable DiscMC, le Flex Plant+ DiscMC, le SoftdiscMD et la SoftcupMD, est disponible dans 30 000 commerces au détail en Amérique du Nord. Située à Venice, en Californie, The Flex Co. est enregistrée auprès de la FDA et est l'unique entreprise conceptrice de ses produits, lesquels sont fabriqués au Canada et aux États-Unis.

Apprenez-en davantage sur Flex?ts.com, et rejoignez notre communauté de consommatrice #uterati sur Instagram, TikTok et Facebook.

