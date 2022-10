Appui syndical au plan stratégique et à la PDG d'Hydro-Québec





MONTRÉAL, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Réagissant aux dernières informations parues dans les médias québécois, le Syndicat professionnel des ingénieurs d'Hydro-Québec (SPIHQ) considère qu'il serait inconcevable que le gouvernement cherche à intervenir dans la stratégie de transition énergétique telle que déposée par la haute direction d'Hydro-Québec. Cette stratégie, élaborée en tenant compte des politiques environnementales et appuyée, entre autres, par une expertise des ingénieurs à son emploi, ne peut être mise de côté pour de simples intérêts partisans ou économiques sans égard à la mission d'Hydro-Québec ou au résultat d'études scientifiques sur le développement énergétique du Québec.

« On ne peut privilégier une perspective purement économique au détriment des autres intérêts des Québécois qu'Hydro-Québec et ses ingénieurs ont pour mission de desservir au moindre coût, dans un contexte de développement durable », a déclaré Nicolas Cloutier, président du SPIHQ.

Le SPIHQ appuie sans réserve la haute direction d'Hydro-Québec et sa présidente-directrice générale, Madame Sophie Brochu, dans la mise en oeuvre de ce plan stratégique. « Le gouvernement du Québec peut évidemment déterminer les grandes orientations de développement de la société québécoise, mais doit ensuite laisser l'entière autonomie à Hydro-Québec et ses équipes d'ingénierie pour mener à bien la conduite de son plan stratégique », a ajouté M. Cloutier.

Le SPIHQ souhaite que le premier ministre du Québec, au moment de la formation de son conseil des ministres, rappelle toute l'importance qu'on doit accorder à l'autonomie de la société d'État dans la conduite de son plan stratégique et en fasse une directive claire à l'intention de la personne qui occupera le poste de ministre responsable. « Les inquiétantes informations parues dans les médias obligent à cette mise au point pour lever l'incertitude et rassurer non seulement les professionnels d'Hydro-Québec, mais toute la population quant aux intentions gouvernementales », a conclu M. Cloutier.

La fondation du Syndicat professionnel des ingénieurs d'Hydro-Québec Inc. (SPIHQ) remonte au 1er avril 1964. Le SPIHQ est le plus important syndicat d'ingénieurs dans tout le pays. Le SPIHQ compte plus de 2 400 ingénieurs oeuvrant dans différents domaines d'expertise répartis sur le territoire québécois.

