Le Canada, la Saskatchewan et le Grand conseil de Prince Albert souscrivent à la sécurité publique





PRINCE ALBERT, SK, le 17 oct. 2022 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ainsi que le Grand conseil de Prince Albert ont signé une entente de recherche de nouvelles façons axées sur la collectivité d'offrir des services policiers et d'accroître la sécurité au sein des collectivités des Premières Nations.

Aujourd'hui, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, l'honorable Christine Tell, ministre de la Police, des Services correctionnels, et de la Sécurité publique, et le Grand Chef Brian Hardlotte, du Grand conseil de Prince Albert (GCPA) ont annoncé la création de cette nouvelle relation de travail en collaboration. Ce partenariat permettra de dresser un plan de mise en oeuvre visant l'amélioration des services policiers et de sécurité publique au sein des 12 Premières Nations membres et de leurs 28 collectivités

Le ministre Mendicino, la ministre Tell et le Grand Chef Hardlotte ont signé une lettre d'intention liant les trois parties, dans laquelle ils créent officiellement l'Équipe de mise en oeuvre de la sécurité publique du GCPA. Celle-ci axera son travail sur des initiatives en sécurité publique pilotées par les Autochtones et adaptées aux besoins de chaque collectivité. Elle communiquera à ce propos avec les résidents dès le début de l'hiver. Les données ainsi récoltées aideront à préparer une étude de faisabilité sur les services policiers en fonction d'un programme de police Inuit et des Premières Nations et à en déterminer le coût.

Des dispositions initiales ont également été prises en vue d'élaborer une approche globale de planification de la sécurité des collectivités, pour les collectivités du GCPA. L'Initiative en matière de planification de la sécurité des collectivités autochtones de Sécurité publique Canada soutient les collectivités autochtones dans l'élaboration d'un plan de sécurité des collectivités propre à leurs circonstances spécifiques.

Le Canada et la Saskatchewan maintiennent leur engagement à l'égard de la sécurité publique et des services policiers axés sur la collectivité et travaillent dans un esprit de réconciliation avec les peuples autochtones et dans un contexte de liens renforcés, fondés sur le respect, la coopération et les partenariats.

Citations

« L'adoption de nouvelles approches en matière de sécurité publique est une pierre angulaire de la réconciliation. La création de l'Équipe de mise en oeuvre de la sécurité publique du Grand conseil de Prince Albert (GCPA) annoncée aujourd'hui y contribuera en permettant à ses 28 collectivités d'élaborer un plan adaptés à leurs besoins propres. Je me réjouis à l'avance de la différence qu'il créera au sein des collectivités du Nord de la Saskatchewan. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique.

« Le gouvernement de la Saskatchewan se fait un devoir d'assurer la sécurité des collectivités de la province et est heureux de s'associer au Grand conseil de Prince Albert (GCPA) dans le cadre de cette importante initiative. La création de l'Équipe de mise en oeuvre de la sécurité publique du GCPA s'intègre à une stratégie globale visant à répondre aux besoins en services policiers des collectivités des Premières Nations de notre province. »

- L'honorable Christine Tell, ministre des Services correctionnels, de la Police et de la Sécurité publique

« Cette lettre d'intention de poursuivre les objectifs de sécurité publique et de services policiers axés sur la collectivité témoigne d'un engagement partagé d'assurer à nos 12 Nations membres des services policiers efficaces et adaptés à leur culture. Le processus de consultation constitue la première étape vers ce but. Ce travail s'inspire des recommandations formulées lors du Symposium sur les systèmes de police et de justice autochtones du GCPA où fut signalée la nécessité de décoloniser les systèmes de police, judiciaire et correctionnel afin de donner suite aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et au rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. »

- Grand chef Brian Hardlotte, Grand conseil de Prince Albert

Faits en bref

Le Grand conseil de Prince Albert (GCPA) représente 12 Premières Nations composées de 28 communautés dans le nord de la Saskatchewan , qui sont réparties en quatre secteurs : Athabasca Denesuline, Plains / Dakota Cree , Swampy Cree et Woodland Cree.

conseil de (GCPA) représente 12 Premières Nations composées de 28 communautés dans le nord de la , qui sont réparties en quatre secteurs : Athabasca Denesuline, Plains / , Swampy Cree et Woodland Cree. Le Programme des services de police des Premières Nations et des Inuit (PSPPNI) est un programme de contribution créé en 1991 qui accorde du financement en appui aux services policiers professionnels, dévoués et adaptés

Dans le cadre du PSPPNI, les coûts admissibles sont partagés entre les provinces et territoires selon un ratio de partage des coûts de 52 % pour le gouvernement fédéral et de 48 % pour les provinces et les territoires.

Les plans de sécurité de la collectivité élaborés dans le cadre de L'Initiative en matière de planification de la sécurité des collectivités autochtones font ressortir les forces et les atouts des collectivités et déterminent les objectifs de sécurité et de bien-être pour que tous les membres des collectivités perçoivent leur implication sur le chemin d'une vie personnelle et collective plus saine et plus sécuritaire.

Le budget fédéral de 2021 accordait 861 millions de dollars sur cinq ans à partir de 2021- 2022 et 145 millions de dollars par la suite pour soutenir des services de police et de sécurité appropriés à la culture des collectivités autochtones.

