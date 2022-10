Un timbre rend hommage à l'ancien combattant autochtone maintes fois décoré, Tommy Prince





Le militaire a reçu un total de 11 médailles, dont la Médaille militaire et la médaille Silver Star (États-Unis)

WINNIPEG, MB, le 17 oct. 2022 /CNW/ - Postes Canada émet un nouveau timbre commémorant la vie et les réalisations du sergent Thomas (Tommy) Prince, m.m. (1915-1977), l'un des anciens combattants autochtones les plus décorés du Canada et un grand militant anishinabé.

Né sur la réserve de St. Peter, au Manitoba, dans la nation des Ojibway Brokenhead, le sergent Thomas (Tommy) George Prince s'enrôle dans le Corps du génie royal canadien en 1940. Deux ans plus tard, il rejoint la Première Force de Service spécial, un groupe de reconnaissance et d'assaut spécialisé composé de soldats canadiens et américains. Il y est reconnu pour son talent de pisteur et de tireur, et ses techniques furtives. Il se fait même passer pour un cultivateur en train de désherber les champs pour aller réparer - sous le regard des soldats allemands - la ligne de communication lui servant à rapporter les positions de l'ennemi.

Pour son service durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, il reçoit 11 médailles, dont la Médaille militaire et la médaille Silver Star (États-Unis). Après la Seconde Guerre mondiale, il devient vice-président de la Manitoba Indian Association. À ce titre, il se prononce en faveur de l'abolition de la Loi sur les Indiens et exige le respect des traités existants.

À propos du timbre

Conçu par Blair Thomson de l'agence Believe in, le timbre présente une photo de Tommy Prince dans son uniforme de la guerre de Corée. L'arrière-plan d'aurores boréales symbolise le ciel de la nation des Ojibway Brokenhead, où le militaire a été élevé. Le timbre est oblitéré dans la réserve de St. Peter, au Manitoba. Imprimée par Lowe-Martin, l'émission comprend un carnet de 10 timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur, un feuillet miniature de cinq timbres gommés et un pli Premier Jour officiel.

Les timbres et les articles de collection sont offerts en précommande à postescanada.ca dès aujourd'hui; ils seront en vente dans les bureaux de poste à partir du 28 octobre. Pour obtenir des images et plus de renseignements sur tous les produits de cette émission :

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes

SOURCE Postes Canada

Communiqué envoyé le 17 octobre 2022 à 16:10 et diffusé par :