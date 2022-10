Déclaration du ministre de la Santé sur l'appui du Canada à la coopération internationale en matière de résistance aux antimicrobiens





OTTAWA, ON, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - On estime qu'au Canada, plus de 5 400 personnes meurent chaque année d'infections causées par des bactéries qui sont devenues résistantes aux antibiotiques. La résistance aux antimicrobiens (RAM) coûte chaque année 1,4 milliard de dollars à notre régime de santé et constitue une menace urgente et croissante pour la santé mondiale, avec de vastes répercussions socio-économiques.

À l'échelle mondiale, la RAM est associée à près de cinq millions de décès annuellement, ce qui représente plus que le VIH/sida, le paludisme ou le cancer du sein. Si rien n'est fait pour y remédier, la RAM pourrait nous ramener à une époque où les procédures médicales modernes permettant de sauver des vies, telles que les traitements contre le cancer et les remplacements d'articulations, ne seraient plus possibles en raison du risque d'infection impossible à traiter.

Puisque la RAM est un phénomène sans frontière qui constitue une menace pour les habitants du monde entier, un engagement, une collaboration et des mesures ambitieuses partout dans le monde sont essentiels pour lutter contre la RAM. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que nous unissons nos efforts à ceux de nos partenaires internationaux en versant une contribution de 300 000 $ pour aider à lutter contre la RAM.

Ce financement vise à appuyer SECURE (en anglais seulement), une toute nouvelle initiative dont la mission est d'élargir l'accès aux antibiotiques essentiels pour sauver des vies dans les pays et au sein des populations dans le besoin, et de garantir leur utilisation appropriée. Les efforts de SECURE cibleront le fardeau des maladies infectieuses et de la RAM dans les pays à revenu faible et moyen. SECURE a été conçu par le Global Antibiotic Research & Development Partnership (GARDP) [partenariat mondial pour la recherche et le développement d'antibiotiques] et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), avec l'appui de l'UNICEF et de la Clinton Health Access Initiative (CHAI).

La contribution du Canada à l'initiative SECURE permettra une meilleure préparation à la RAM à l'échelle mondiale et facilitera l'accès aux antimicrobiens dont dépendent quotidiennement les populations du monde entier.

Les leçons durement apprises de la pandémie de COVID-19 ont démontré l'importance de la préparation mondiale, de la collaboration et de l'accès équitable pour tous aux médicaments qui sauvent des vies. Tout comme la COVID-19, la RAM nécessite une intervention solidaire et concertée.

En plus de notre coopération mondiale, nous pouvons également prendre des mesures individuelles pour aider à lutter contre cette menace pour la santé publique. Le mois prochain, nous soulignerons la Semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens (WAAW). Le thème de cette année est « Ensemble, prévenons la résistance aux antimicrobiens ». Ce thème nous rappelle que nous pouvons tous jouer un rôle pour aider à lutter contre la RAM.

Nous pouvons tous prendre de simples mesures pour réduire la RAM. Par exemple, nous pouvons maintenir notre vaccination à jour, se protéger contre les infections, consulter un fournisseur de soins de santé avant l'utilisation de médicaments antimicrobiens, et respecter la posologie recommandée.

Pour conclure, il importe de reconnaître que, même s'ils sauvent des vies, les antibiotiques ne sont pas toujours la solution.

L'honorable Jean-Yves Duclos, C.P., député

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Communiqué envoyé le 17 octobre 2022 à 15:02 et diffusé par :