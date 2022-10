À l'occasion de la Semaine de la PME, la ministre Ng met en lumière l'engagement du gouvernement du Canada de soutenir les petites entreprises





OTTAWA, ON, le 17 oct. 2022 /CNW/ - La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a fait la déclaration suivante pour souligner la Semaine de la PME :

« C'est aujourd'hui le début de la Semaine de la PME au Canada. C'est l'occasion de rendre hommage aux petites entreprises et de mettre en lumière la formidable contribution qu'elles apportent au quotidien. Il s'agit de la boutique familiale qui est un pilier du quartier depuis des générations, du jeune entrepreneur qui lance son tout premier projet d'affaires ou du restaurant à quelques portes de chez vous dont le chef connaît votre commande par coeur.

« Les petites entreprises sont au coeur de nos communautés et de notre économie. Elles représentent 98 % de toutes les entreprises au Canada, emploient plus de 10 millions de vaillants Canadiens, et donnent à nos quartiers leur caractère unique et dynamique.

« Tous les jours, les petites entreprises sont au service des Canadiens. Le gouvernement du Canada continuera de les appuyer dans cette voie. Soutenir les petites entreprises, c'est favoriser l'établissement d'une économie forte qui procure des bienfaits à toute la population. Afin de soutenir les entreprises en croissance, nous avons allégé les impôts, mis en place un système de garde d'enfants à 10 $ par jour et accru l'accès au capital. Nous agissons également pour remédier à la pénurie de main-d'oeuvre et sécuriser les chaînes d'approvisionnement perturbées par la pandémie.

« La pandémie a clairement mis en évidence l'ingéniosité et le courage des propriétaires de petite entreprise, ainsi que l'importance de se préparer à l'économie de demain. Dans cet esprit, le gouvernement a consacré 4 milliards de dollars au Programme canadien d'adoption du numérique, qui aidera 160 000 PME à prendre le virage numérique, à améliorer leurs technologies et à trouver de nouveaux clients en ligne. Et par l'intermédiaire de programmes comme le Programme d'accélération du commerce et CanExport, nous donnons aux petites entreprises les moyens d'élargir leurs horizons et de se bâtir une clientèle internationale.

« Nous sommes conscients que les femmes, les membres de groupes racialisés et les Autochtones se heurtent à des obstacles systémiques au moment de démarrer une entreprise ou d'en assurer la croissance. En aidant ces entrepreneurs à prospérer, nous renforçons les économies locales au profit de tous et toutes. Nous avons donc travaillé de concert avec les membres de groupes sous-représentés pour lancer la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires . Nous avons également effectué des investissements considérables au titre du Fonds de croissance autochtone (anglais) et du Programme d'entrepreneuriat autochtone.

« Nous rendons la vie plus abordable en réduisant les impôts des contribuables qui en ont le plus besoin. Nous doublons le crédit pour la TPS et remettons des centaines de dollars dans les poches des Canadiens. Nous facilitons l'accès des familles aux soins dentaires et nous venons en aide à ceux et celles qui ont de la difficulté à payer leur loyer en leur versant 500 $.

« Je veux profiter de l'occasion pour remercier tous les propriétaires de petite entreprise, qui apportent une importante contribution au Canada. Notre gouvernement aura toujours vos intérêts à coeur et vous offrira le soutien nécessaire pour que vous puissiez continuer à jouer un rôle précieux au sein de votre communauté.

« J'invite tous les Canadiens à unir leur voix à la mienne cette semaine pour rendre hommage aux propriétaires de petite entreprise. Ce sont ces personnes, qui sont aussi nos voisins et nos amis, qui rendent nos communautés si agréables. »

Restez branchés

Suivez Entreprises Canada sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur le monde des affaires : Twitter , Facebook et Instagram .

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 17 octobre 2022 à 14:55 et diffusé par :