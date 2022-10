La ministre Ng donne le coup d'envoi de la Semaine de la PME en faisant valoir les mesures prises par le gouvernement du Canada pour aider les petites entreprises à innover et à croître





OTTAWA, ON, le 17 oct. 2022 /CNW/ - Les petites entreprises sont l'épine dorsale de notre économie et elles sont bien enracinées dans nos collectivités. Le gouvernement du Canada est fort conscient que les petites entreprises sont des moteurs importants de l'économie canadienne, et il continuera de travailler avec elles pour qu'elles puissent croître, créer des emplois et soutenir les collectivités.

Aujourd'hui, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a donné le coup d'envoi de la Semaine de la PME 2022 en soulignant les efforts continus du gouvernement du Canada pour soutenir les petites entreprises afin qu'elles puissent croître, innover et s'adapter à l'économie de l'avenir.

Alors qu'elle participait à un événement organisé par la Chambre de commerce du Canada, la ministre Ng a expliqué les modifications apportées au Programme de financement des petites entreprises du Canada pour réduire les formalités administratives imposées aux petites entreprises et pour accroître leur accès au financement.

L'admissibilité au financement a notamment été accrue pour couvrir les biens incorporels, comme les droits de franchise des nouveaux produits ou les coûts des mises à jour logicielles. On a aussi porté de 350 000 $ à 500 000 $ le montant maximal du prêt, étendu la période de couverture gouvernementale pour le financement des équipements et des améliorations locatives, et ajouté une option de marge de crédit maximale de 150 000 $. Les institutions financières offriront bientôt ces solutions améliorées.

Tout au long de la Semaine de la PME, la ministre Ng continuera de faire valoir les mesures qui visent à favoriser le démarrage et la croissance des petites entreprises et à leur permettre d'accéder à de nouveaux marchés à l'échelle mondiale.

Le gouvernement du Canada a récemment annoncé de nouvelles mesures pour rendre plus abordable la vie des Canadiens, y compris celle des propriétaires de petite entreprise. Le gouvernement prévoit, entre autres, de faire en sorte que les enfants aient accès à des soins dentaires, que les familles aient de quoi se loger et que l'argent des Canadiens puisse rester dans leurs poches. Si l'on ajoute à cela les mesures touchant les frais de services de garde d'enfants à 10 $ par jour et les réductions d'impôt pour les petites entreprises, nous démontrons que nous sommes plus que jamais déterminés à soutenir les petites entreprises et leur rôle essentiel de moteur économique dans les collectivités de tout le pays.

Une économie forte, c'est une économie qui profite à tout le monde. C'est donc dans cette optique que le gouvernement a lancé des programmes comme la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, afin de fournir du financement, des services de mentorat et des ressources aux entrepreneurs des groupes sous-représentés. Ces programmes aident à éliminer les obstacles systémiques que ces groupes rencontrent lorsque vient le temps d'avoir accès au financement, aux réseaux et aux services-conseils dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs commerciaux, créer des emplois et stimuler la croissance économique.

Le Programme canadien d'adoption du numérique, doté d'une enveloppe de 4 milliards de dollars, est une autre mesure clé mise de l'avant par le gouvernement pour soutenir les petites entreprises. Le Programme a été lancé en mars 2022 pour aider jusqu'à 160 000 entreprises à prendre le virage numérique, à accroître leurs activités commerciales en ligne et à intégrer des technologies qui peuvent les aider à être plus productives et compétitives.

Pour aider de manière concrète les petites entreprises et les familles touchées par l'ouragan Fiona, le gouvernement a annoncé la création d'un nouveau fonds de 300 millions de dollars pour les Accords d'aide financière en cas de catastrophe. Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les boutiques tenues par des familles qui contribuent concrètement au dynamisme et à la vitalité des collectivités.

BDC, la Banque de développement du Canada, a annoncé récemment le lancement d'Excelles, Fonds et lab pour les femmes, une initiative de 500 millions de dollars. Il s'agit de la plus importante plateforme d'investissement du genre au monde.

« À l'occasion de la Semaine de la PME, nous vous invitons à mettre en lumière l'incroyable contribution des entreprises locales aux collectivités, mais aussi et surtout le travail exceptionnel des personnes qui les exploitent. Ces entreprises aident à nourrir nos familles. Elles créent des emplois locaux. Elles font croître notre économie, et sont le reflet des qualités et des caractéristiques uniques de nos quartiers. Notre gouvernement sait que les deux dernières années ont été difficiles et que les petites entreprises continuent d'éprouver des difficultés. C'est pourquoi nous continuerons de soutenir les propriétaires d'entreprise en rendant leur vie plus abordable et en veillant à ce qu'ils aient les ressources nécessaires pour réussir. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

La Semaine de la PME est une marque de commerce de BDC, la Banque de développement du Canada , depuis 1986. Cette année, la semaine a lieu du 16 au 22 octobre sous le thème : Osez faire autrement : propulsez votre croissance.

, depuis 1986. Cette année, la semaine a lieu du 16 au 22 octobre sous le thème : Osez faire autrement : propulsez votre croissance. Le budget de 2022 prévoit un financement accru pour aider les entreprises à sortir encore plus fortes de la pandémie. On y trouve notamment :

le Programme canadien d'adoption du numérique qui aide à assumer les coûts des nouvelles technologies;



des changements au Programme de financement des petites entreprises du Canada qui permettent d'accroître l'accès aux prêts.

