Selon une étude de BDC, les entreprises qui améliorent leur productivité subissent moins les effets de l'inflation et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement

MONTRÉAL, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Pour souligner la Semaine de la PME BDCMC 2022, la Banque de développement du Canada (BDC) a lancé aujourd'hui une nouvelle étude et un nouvel outil axés sur la productivité et les solutions que les PME peuvent mettre en place pour contrer les défis économiques actuels. Intitulée Inflation, rareté de main-d'oeuvre et problèmes d'approvisionnement - Misez sur la productivité pour réussir dans le contexte actuel, l'étude montre que les défis engendrés par le contexte économique ont un effet moindre sur les petites et moyennes entreprises lorsqu'elles accordent la priorité à la productivité. Parmi les entreprises qui mettent l'accent sur la productivité :

28 % font face à des problèmes de chaîne d'approvisionnement, comparativement à 42 % pour l'ensemble des entreprises canadiennes; plus du tiers (39 %) considèrent l'inflation comme un défi, par rapport à 61 % pour l'ensemble des entreprises canadiennes; 40 % font face à des manques de main-d'oeuvre, comparativement à 58 % pour l'ensemble des entreprises canadiennes.

L'étude montre à quel point l'accroissement de la productivité est devenu pertinent dans le contexte économique actuel. Elle fournit des renseignements précieux à celles et ceux qui cherchent à accroître la productivité de leur entreprise, mais ne savent pas par où commencer. Pour augmenter leur productivité, l'étude suggère aux propriétaires d'entreprise de prendre les mesures suivantes :

Mesurer la performance de l'entreprise par rapport à ses paires. Optimiser les processus pour éliminer les tâches qui représentent une perte de temps et d'argent. Numériser les processus pour gagner en efficacité et automatiser certains processus, peu importe le secteur ou l'industrie. Améliorer continuellement les produits, les services et les processus, y compris la formation du personnel.

BDC a également mis au point un outil en ligne gratuit de comparaison de la performance pour aider les entrepreneures et entrepreneurs à évaluer les ventes et les bénéfices de leur entreprise par employée ou employé. Grâce à cet outil, les propriétaires d'entreprise sauront rapidement où elles et ils se situent par rapport aux paires de leur secteur, découvriront si elles ou ils maximisent leurs revenus et leurs profits et obtiendront un rapport détaillé à partager avec leurs équipes, ainsi que des conseils personnalisés fondés sur leurs résultats.

« Non seulement les entrepreneures et entrepreneurs qui s'efforcent de rendre leur entreprise plus productive réussissent-ils beaucoup mieux que les autres, mais la valorisation de leur entreprise est également plus élevée », souligne Pierre Cléroux, vice-président, Recherche et économiste en chef de BDC. « Notre étude montre que les PME canadiennes les plus productives de leur secteur génèrent six fois plus de ventes et cinq fois plus de profits par employée ou employé. »

La Semaine de la PME de cette année, qui a pour thème « Osez faire autrement : Propulsez votre croissance », invite les entrepreneures et entrepreneurs canadiens à améliorer leur productivité. La Semaine de la PME BDC, qui aura lieu du 16 au 22 octobre, est une célébration annuelle de l'entrepreneuriat que BDC organise depuis 43 ans. Chaque année, des milliers de propriétaires d'entreprise se rassemblent pour apprendre, réseauter et célébrer les visionnaires et les bâtisseurs du Canada. Pour en savoir plus, visitez https://www.bdc.ca/fr/semaine-de-la-pme.

À propos de BDC

En tant que banque de développement du Canada, BDC est un partenaire de choix pour les entrepreneur.es à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d'investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. Pour en savoir plus sur les produits et services de BDC et pour consulter gratuitement des outils, des modèles et des articles, visitez bdc.ca ou joignez-vous à BDC sur les médias sociaux.

