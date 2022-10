Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine de la petite entreprise





OTTAWA, ON, le 16 oct. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine de la petite entreprise, qui se déroule du 16 au 22 octobre 2022 :

« Nous marquons aujourd'hui le début de la Semaine de la petite entreprise, qui nous donne l'occasion de célébrer la créativité, le dévouement et l'innovation des entrepreneurs et des propriétaires de petites et moyennes entreprises canadiens.

« Qu'il s'agisse de l'épicerie de quartier où vous allez tous les week-ends, des cafés devant lesquels vous passez en vous rendant au travail ou du dépanneur du coin qui semble ouvert en permanence, les petites entreprises sont au coeur de nos communautés et forment la pierre angulaire de notre économie. Elles nous fournissent les biens et services dont nous avons besoin et procurent un emploi à plus de 10 millions de citoyens à travers le pays.

« Au cours des deux dernières années, lorsque les propriétaires de petites entreprises ont rencontré de nombreuses difficultés, nous avons répondu présent pour les soutenir. Nous continuerons à travailler avec eux afin de leur fournir ce qu'il leur faut pour croître et réussir. Les petites entreprises qui réussissent font croître notre économie, créent des emplois et rendent nos communautés prospères. Voilà pourquoi le Budget 2022 propose une réduction d'impôt pour les petites entreprises en croissance. Le Programme d'adoption du numérique aide les entreprises à déménager leurs services en ligne et à adopter de nouvelles technologies. De plus, en juillet dernier, nous avons bonifié le Programme de financement des petites entreprises pour permettre aux entrepreneurs d'avoir accès aux fonds dont ils ont besoin pour se rétablir, innover et croître à mesure que nous bâtissons un avenir meilleur pour les Canadiens.

« Nous aidons aussi les petites entreprises à traverser une nouvelle vague de défis : la hausse de l'inflation, l'augmentation du coût lié à la main-d'oeuvre et la pénurie de travailleurs. Nous avons proposé de nouvelles mesures pour faciliter le plus possible les activités commerciales au Canada, notamment en mettant en place des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et en augmentant le nombre d'immigrants pour contribuer à atténuer la pénurie de travailleurs. Nous continuerons à faire en sorte que les petites entreprises disposent des fonds nécessaires pour croître. Nous veillerons aussi à ce qu'elles aient accès aux matériaux et à la main-d'oeuvre dont elles ont besoin pour le faire.

« Aux propriétaires de petites et moyennes entreprises et aux entrepreneurs du Canada : merci pour tout votre travail. Cette semaine, et chaque semaine, j'encourage tous les Canadiens à soutenir les commerçants de nos quartiers et, ensemble, nous allons bâtir un avenir plus fort pour tout le monde. »

