Contrebande de tabac - Une peine d'emprisonnement et des amendes de près d'un demi-million de dollars pour six contrevenants

Une première infraction a été commise le 18 mars 2021, à Drummondville, alors que la Sûreté du Québec a procédé à une perquisition au domicile et dans le véhicule d'Erick Schumann. Relativement à cet événement, l'individu s'est vu imposer une amende de 52 647,20 $. Plus de 68 200 cigarettes ont été saisies sur place. Une deuxième infraction est survenue moins de 60 jours plus tard, soit le 19 mai 2021, alors que les recherches ont permis de saisir 9 600 cigarettes au domicile et dans le véhicule du contrevenant. Une amende de 28 350 $ lui a été imposée pour cet autre délit, auquel il a plaidé coupable.