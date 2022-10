Adyen introduit son offre de commerce unifié et ses capacités d'acquisition à l'échelle locale au Mexique





La plateforme unique de l'entreprise permet d'améliorer l'expérience client, les renseignements et l'engagement des clients.

MEXICO, 14 octobre 2022 /CNW/ -- Adyen (AMS: ADYEN), la plateforme mondiale de technologie financière de choix pour les grandes entreprises, annonce le lancement de sa solution de commerce unifié au Mexique. Renforcée par les capacités d'acquisition qu'elle a récemment mise en place au pays, Adyen peut maintenant conserver un contrôle de bout en bout du flux de paiement pour les transactions effectuées en personne et en ligne. Conçu pour regrouper les données dans tous les canaux de vente, le commerce unifié permet aux entreprises d'acquérir une meilleure compréhension de leurs consommateurs à l'aide d'une seule vue d'ensemble. Le prolongement de l'offre de commerce unifié d'Adyen et ses capacités d'acquisition locale au Mexique soulignent son engagement à développer ses activités dans la région.

« Notre ambition est d'aider les entreprises à réussir dans l'avenir du commerce mondial, et notre offre de commerce unifié en est un élément important, car elle leur permet de répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs d'aujourd'hui, a déclaré Kamran Zaki, chef de l'exploitation d'Adyen. En lançant notre solution de commerce unifié et en acquérant des capacités à l'interne au Mexique, nous pouvons non seulement faciliter les transactions en ligne, en magasin et dans les applications au moyen de notre plateforme unique, mais aussi mettre les entreprises en relation avec les principales banques nationales et internationales pour permettre des paiements par carte plus rapides et mieux informés. Nous sommes très heureux d'étendre cette offre au Mexique et d'accroître notre présence dans la région. »

La solution de commerce unifié d'Adyen permet aux entreprises de mettre en oeuvre les parcours client les plus avant-gardistes qui soient en les dotant des meilleures technologies et connaissances de leur catégorie. En offrant une vue d'ensemble cohérente de toutes les activités de transaction, la plateforme unique d'Adyen garantit une vue transparente du comportement multicanal des consommateurs. Ces données riches permettent aux entreprises de prendre davantage de décisions fondées sur les données, y compris concernant la meilleure façon de personnaliser les interactions avec les consommateurs afin de renforcer l'engagement et la fidélité.

Le commerce unifié va de pair avec les capacités d'acquisition locales récemment mises en place par Adyen au Mexique. Le fait d'avoir des connexions de paiement direct avec des réseaux de cartes et de services bancaires locaux et mondiaux accroît non seulement la rapidité et la fiabilité, mais cela facilite aussi l'augmentation des taux d'autorisation pour les entreprises mexicaines. L'entreprise se réjouit à l'idée de devenir la plateforme de technologie financière de choix au Mexique, car cela contribue à continuer d'alimenter l'avenir du commerce.

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de technologie financière préférée des entreprises de premier plan. En offrant des capacités de paiement de bout en bout, des renseignements fondés sur les données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser leurs ambitions plus rapidement. Possédant des bureaux dans le monde entier, Adyen travaille avec des entreprises comme Facebook, Uber, H&M, eBay et Microsoft. Adyen améliore et élargit continuellement son offre de produits dans le cadre de ses activités courantes. Le lancement du commerce unifié et les capacités d'acquisition à l'échelle locale au Mexique d'Ayden, comme décrit dans la présente mise à jour, mettent en lumière l'expansion et la croissance continues d'Adyen au sein de nouveaux marchés dans le cadre de ses activités courantes.

