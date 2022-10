Audio Network s'associe à Figaro pour aider les créatifs à trouver la meilleure synchronisation musicale





Le système d'apprentissage automatique breveté permettra d'économiser des milliers d'heures de gestion de catalogue et d'aider les superviseurs musicaux à identifier la meilleure chanson pour chaque instant et chaque message.

LONDRES, 14 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Audio Network a annoncé la signature d'un nouveau partenariat avec le moteur de recherche de musique Figaro pour aider les clients du cinéma, de la télévision, de la publicité et des médias numériques à trouver plus facilement et plus rapidement le morceau idéal pour raconter leurs histoires. La collaboration a deux objectifs principaux : rationaliser le travail des superviseurs musicaux de l'ensemble du secteur en tirant parti de la puissance de la recherche musicale intuitive et économiser le temps consacré aux opérations musicales.

La plateforme brevetée de Figaro emploiera l'intelligence artificielle (IA) pour maîtriser en continu le catalogue musical d'Audio Network et le langage utilisé pour le décrire, ce qui permettra d'économiser d'innombrables heures de classification et de rendre les termes de recherche encore plus pertinents. Pour les clients d'Audio Network, l'avantage résidera dans l'amélioration des résultats de recherche, la possibilité pour les superviseurs musicaux de se concentrer sur les décisions créatives et de sélectionner le meilleur morceau.

« En intégrant Figaro à notre workflow, nos équipes de vente et nos équipes musicales pourront adopter une approche de curation étayée par les données et la créativité afin de permettre à nos clients du cinéma, de la télévision, de la publicité et des médias numériques du monde entier de rechercher, consulter et découvrir la meilleure musique qui les aidera à atteindre leurs objectifs, a déclaré Robb Smith, PDG d'Audio Network. L'IA a suscité beaucoup d'emballement, mais nous avons été vraiment impressionnés par la valeur apportée par Figaro. Nous sommes impatients d'explorer de nouvelles fonctionnalités de recherche ensemble, pour nos clients. »

Audio Network propose une expérience de recherche de premier plan fondée sur des métadonnées soigneusement conçues, qui doivent être mises à jour en permanence afin de s'adapter aux besoins des clients en constante évolution. Le partenariat avec Figaro permettra à Audio Network de mettre à jour les termes de recherche en fonction des besoins, sur plus de 200 000 morceaux, tout en maintenant la cohérence de la recherche sur l'ensemble du catalogue. Comme l'IA de Figaro est capable d'évoluer pour s'adapter au catalogue et à la culture, Audio Network sera en bonne position pour offrir à ses clients la meilleure expérience de synchronisation musicale possible.

« Avec la croissance constante de la quantité et de la diversité des contenus qui nécessitent du son, il devient de plus en plus difficile pour les superviseurs musicaux et les créateurs de trouver la musique qui correspond à leurs briefs créatifs. Il est crucial de pouvoir rechercher de la musique en utilisant des mots descriptifs qui produisent des résultats pertinents, a déclaré Lydia Gregory, co-fondatrice et PDG de Figaro. Nous sommes ravis qu'Audio Network ait reconnu Figaro comme le bon partenaire pour les aider à créer une expérience de recherche intuitive et cohérente pour leurs clients. »

À propos d'Audio Network

Audio Network est une entreprise de musique qui crée de la musique originale et de haute qualité pour les diffuseurs, les marques, les créateurs et les amateurs de musique de tous horizons. De Hollywood à YouTube et de Coca-Cola à Vice, l'entreprise a aidé à raconter certaines des histoires les plus emblématiques au monde. Avec plus de 1 000 compositeurs de renom, des auteurs-compositeurs-interprètes respectés et des artistes connus ou émergents du monde entier, le catalogue d'Audio Network couvre tous les genres et les ambiances imaginables.

À propos de Figaro

Figaro est le moteur de recherche musical intuitif qui fonctionne avec l'apprentissage automatique.

Figaro est créé par FeedForward, qui bâtit une IA pour faciliter la créativité humaine. Notre équipe multidisciplinaire forme un pont entre la recherche de pointe et ses applications pratiques dans la musique et les médias.

