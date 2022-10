MISE À JOUR - Le ministre Alghabra annonce de nouvelles mesures pour simplifier les règlements liés à la chaîne d'approvisionnement et faciliter l'expédition de marchandises





WINNIPEG, MB, le 13 oct. 2022 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a mis en évidence le besoin de simplifier les règlements liés aux chaînes d'approvisionnement pour faciliter l'expédition à temps de marchandises aux Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé que le gouvernement du Canada investira 17 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre de plusieurs nouvelles initiatives visant à simplifier les règlements et à réduire la bureaucratie dans l'ensemble de nos chaînes d'approvisionnement.

Ces investissements de 17 millions de dollars étaient prévus dans le budget de 2022. Ils serviront à financer plusieurs nouvelles initiatives visant à faire en sorte que les modes de transport ferroviaire, maritime et aérien fonctionnent ensemble de façon plus harmonieuse pour faciliter l'expédition de marchandises. Voici quelques exemples d'initiatives :

Modifier la Loi sur les transports au Canada pour permettre à Transports Canada d'offrir aux exploitants de services de transport une prestation de services numériques, dans le but d'épargner temps et argent;

pour permettre à Transports Canada d'offrir aux exploitants de services de transport une prestation de services numériques, dans le but d'épargner temps et argent; Travailler à la mise en place d'un guichet unique maritime, soit un système uniforme qui permettrait l'échange entre tous les intervenants de renseignements numériques sur les arrivées, les départs et les séjours de navires;

Collaborer avec l'industrie afin d'élaborer une approche pour éliminer la paperasserie et passer à l'utilisation de documents d'expédition électroniques pour le transport de marchandises dangereuses par voie routière, ferroviaire et aérienne;

Lancer le Programme de ciblage du fret aérien préalable au chargement (CFAPC) pour améliorer la sécurité du transport du fret aérien dans la chaîne d'approvisionnement.

L'annonce d'aujourd'hui est une première étape pour répondre aux recommandations présentées dans le rapport final du Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement publié le 6 octobre 2022, surtout en ce qui concerne la modernisation des règlements régissant les transports. Ensemble, ces mesures permettront d'assurer le bon fonctionnement de nos chaînes d'approvisionnement, la compétitivité de l'économie et la livraison à temps de biens essentiels aux Canadiens.

Citation

« S'inscrivant dans le cadre de la Semaine de la chaîne d'approvisionnement, l'annonce d'aujourd'hui vise à faire en sorte que les marchandises puissent être expédiées plus facilement vers leur destination en éliminant des formalités administratives et en simplifiant les règlements liés à notre chaîne d'approvisionnement. Notre gouvernement s'est engagé dans le budget de 2022 à investir 17 millions de dollars pour simplifier les règlements dans notre chaîne d'approvisionnement, et c'est exactement ce que nous ferons par l'entremise de ces nouvelles initiatives. Il s'agit d'une première étape pour répondre aux recommandations formulées par le Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement dans son rapport final présenté à notre gouvernement, et nous continuerons de prendre des mesures pour atténuer la congestion et prévenir les perturbations de nos chaînes d'approvisionnement. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

La Semaine de la chaîne d'approvisionnement fait suite au Sommet national sur la chaîne d'approvisionnement, qui a été tenu en janvier 2022. Au cours du Sommet, un large éventail d'intervenants dans la chaîne d'approvisionnement a discuté des défis, des stratégies et des prochaines étapes pour permettre le rétablissement rapide de la chaîne d'approvisionnement du transport du Canada .





. Le rapport final du Groupe de travail comprend des recommandations sur des mesures qui pourraient être envisagées par le gouvernement pour atténuer les défis critiques à court terme ainsi que les enjeux stratégiques à plus long terme auxquels est confrontée la chaîne d'approvisionnement du Canada .





. Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux (FNCC) et de l'initiative pour faire avancer la numérisation axée sur l'industrie de la chaîne d'approvisionnement du Canada , effectue des investissements qui amorceront le processus d'amélioration du soutien à la circulation des marchandises dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement du Canada .

