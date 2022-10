Desjardins annonce la nomination de Me Geneviève Côté au sein de son conseil d'administration





MONTRÉAL, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Desjardins est heureux d'annoncer la nomination de Me Geneviève Côté à titre d'administratrice au sein du conseil d'administration du Mouvement Desjardins. Sa présence au conseil viendra enrichir les échanges par ses expériences et expertises en droit des affaires, en relations gouvernementales et en transformation numérique, en plus d'apporter une connaissance du marché pancanadien et de la culture anglophone. Me Côté est présidente de la Caisse de la Culture où elle est administratrice depuis 2017.

Cette nomination témoigne de notre engagement ferme à accélérer la représentativité des femmes au sein des plus hautes instances de l'organisation. Composé à 44% de femmes, le conseil d'administration du Mouvement Desjardins se rapproche de son objectif d'atteindre la parité des genres en 2024.

Actuellement directrice générale du Festival International de la Chanson de Granby, Me Geneviève Côté est également chargée de cours au DESS en musique de film à l'Université de Québec à Montréal (UQAM). Elle a oeuvré la majeure partie de sa carrière dans l'écosystème culturel québécois et canadien dans des postes de direction.

Titulaire d'une licence en droit civil de l'Université d'Ottawa, Me Côté est une avocate avec plus de 30 années d'expérience en droit des affaires. Administratrice de société certifiée, elle compte de nombreuses expériences comme membre d'un conseil d'administration. Comme ex-membre de la direction d'une société comptant plus de 140 000 membres et dédiée à la culture, elle a dirigé l'équipe de services aux membres du Québec dans son adaptation numérique. Elle possède à ce titre une expérience significative en gestion de données et sécurité de l'information.

Le Mouvement Desjardins est fier de l'engagement de ses administrateurs et administratrices qui ont à coeur de poursuivre la concrétisation de sa mission et de ses valeurs.

Pour plus d'information, consultez l'ensemble des profils de nos administrateurs et administratrices de même que des membres du Conseil d'éthique et de déontologie sur le desjardins.com.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 404 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2022 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie

SOURCE Mouvement Desjardins

Communiqué envoyé le 13 octobre 2022 à 12:32 et diffusé par :