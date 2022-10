L'avenir de l'économie et du logement - Mise à jour de l'automne 2022





OTTAWA, ON, le 13 oct. 2022 /CNW/ - La conjoncture économique et les taux d'intérêt ont beaucoup changé au Canada et à l'échelle mondiale depuis la publication du dernier rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Perspectives du marché de l'habitation (avril 2022) et de notre article L'avenir de l'économie et du logement (juillet 2022).

Tout au long de 2022, l'inflation a augmenté plus que prévu et a largement dépassé les taux ciblés dans plusieurs économies touchées par l'inflation, dont le Canada. La guerre en Ukraine et la recrudescence des infections à la COVID-19 en Chine ont contribué à la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires. Ces facteurs ont également entraîné une prolongation des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale initialement causées par la pandémie.

Compte tenu de ces facteurs, l'économiste en chef adjoint de la SCHL, Patrick Perrier, a rédigé l'article intitulé L'avenir de l'économie et du logement - Mise à jour de l'automne 2022. L'article présente les perspectives actualisées de la SCHL pour l'économie canadienne, les taux d'intérêt, le marché de l'habitation et la construction de nouveaux logements.

Faits saillants :

Les pressions inflationnistes ont été plus fortes et plus persistantes que prévu depuis notre dernier rapport Perspectives du marché de l'habitation en avril 2022.

en avril 2022. L'inflation élevée a entraîné des hausses de taux d'intérêt beaucoup plus importantes que prévu au Canada et dans d'autres pays. Les taux d'intérêt devraient encore augmenter étant donné la nécessité de réduire l'inflation.

et dans d'autres pays. Les taux d'intérêt devraient encore augmenter étant donné la nécessité de réduire l'inflation. L'économie canadienne entamera une légère récession d'ici la fin de 2022 et commencera à se redresser au deuxième semestre de 2023.

commencera à se redresser au deuxième semestre de 2023. Le prix des logements à l'échelle nationale devrait diminuer de près de 15 % d'ici le deuxième trimestre de 2023, par rapport à son sommet historique du premier trimestre de 2022. Sa baisse sera attribuable au ralentissement de la demande de logements entraîné par la hausse des taux d'intérêt et la détérioration des conditions économiques et des revenus.

Même si le prix des logements diminue, l'abordabilité de la propriété ne s'améliorera pas, car l'effet favorable de cette baisse des prix sera annulé par la hausse des taux d'intérêt. Les pressions sur l'abordabilité des logements locatifs augmenteront avec la demande, car un moins grand nombre de ménages locataires pourront accéder à la propriété.

Note d'information :

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures. Il s'agit d'un autre article qui s'inscrit dans une série de articles et rapports que nous publierons pour mieux comprendre les problèmes d'abordabilité du logement au Canada et combler les lacunes dans les connaissances.

