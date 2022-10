Phenom reçoit la distinction Strategic Challenger dans le rapport 2022 9-Gridtm for Talent & People Success de Fosway





Phenom, le leader mondial de la gestion intelligente de l'expérience des talents, a reçu la distinction Strategic Challenger (rival stratégique) dans le rapport 2022 9-Gridtm for Talent & People Success de Fosway. Fosway qualifie de Strategic Challengers des entreprisses qui offrent un ensemble riche et étendu de capacités répondant aux besoins des clients professionnels internationaux complexes, davantage que la plupart des autres solutions sur le réseau.

Cette reconnaissance renforce l'engagement constant de Phenom à aider les entreprises à perfectionner et développer leurs employés grâce à un marché des talents basé sur l'IA, qui associe sans difficulté les talents avec les bonnes opportunités en fonction des qualifications et des compétences, de l'expérience, des intérêts, de la localisation et des aspirations de carrière. Cela est réalisé grâce :

au cheminement de carrière : aider les employés à découvrir leur prochaine évolution de carrière en interne et les aptitudes requises pour y parvenir.

à des informations sur la main d'oeuvre : identifier les lacunes et connaissances en matière de qualifications et de compétences au niveau de l'entreprise et dans chaque service.

à l'apprentissage et au développement : former les talents internes avec des cours personnalisés pour soutenir le perfectionnement et la réorientation sur la base de leurs plans de carrière projetés.

au mentorat : responsabiliser et soutenir les employés tout au long de leur parcours professionnel en les mettant en relation avec les parrains les plus appropriés.

à des contrats : fournir une expérience concrète par le biais d'emplois de courte durée et de tâches basées sur des projets qui permettent aux employés de développer leurs compétences.

à des groupes-ressources pour les employés : favoriser l'engagement, la communauté et un sentiment d'appartenance.

à des références : trouver des talents plus rapidement, encourageant les employés à partager les postes ouverts avec leurs réseaux personnels et professionnels.

« La capacité à identifier les compétences et les talents, et à les relier à des opportunités actuelles et futures, devient quelque chose qui change la donne pour les organisations lorsqu'elles cherchent à rapidement réorienter des employés », a déclaré David Wilson, PDG de Fosway Group. « Phenom continue d'innover dans ce domaine, transformant les données en renseignements exploitables qui contribuent à transformer l'expérience des employés. »

« Dans chaque industrie, les entreprises les plus fortes investissent dans la croissance des employés », a affirmé Mahe Bayireddi, PDG et cofondateur de Phenom. « La vitesse à laquelle les entreprises peuvent comprendre l'offre et la demande de qualifications et de compétences ? puis perfectionner et réorienter rapidement les employés ? déterminera l'efficacité et la rentabilité de leur activité. Avec Intelligent Talent Experience, les organisations évoluent et conservent leurs collaborateurs, tout en fournissant des expériences exceptionnelles. »

Le positionnement de Phenom complète également son classement pendant deux ans en tant que Strategic Leader dans le rapport 9-Gridtm for Talent Acquisition de Fosway, illustrant les avantages de bout en bout liés à l'utilisation de sa riche plateforme Intelligent Talent Experience. Plus de 500 entreprises internationales et variées utilisent la plateforme de Phenom pour aider :

à trouver des candidats et choisir le bon emploi plus rapidement.

les employés à développer leurs compétences et à évoluer.

les recruteurs à devenir très productifs.

les gestionnaires à constituer des équipes plus performantes.

les ressources humaines à aligner le développement des employés avec les objectifs de l'entreprise.

le système d'information des ressources humaines à créer une infrastructure technologique globale grâce à des intégrations fluides.

Pour en savoir plus sur le statut de Strategic Challenger de Phenom, visitez le blogue.

Pour consulter l'analyse complète de Fosway, visualisez ici le rapport 2022 9-gridtm.

A propos de Phenom

Phenom a pour but d'aider un milliard de personnes à trouver le bon emploi. Via des expériences de talents propulsées par l'IA, les employeurs utilisent Phenom pour recruter des employés plus rapidement, les amener à leur plein potentiel et les retenir plus longtemps. La plateforme Intelligent Talent Experience de Phenom relie harmonieusement les candidats, les employés, les recruteurs, les responsables du recrutement, les ressources humaines et les systèmes d'information des ressources humaines ? fournissant à plus de 500 entreprises variées et globales des produits innovants comme le site de Phenom consacré aux carrières, un agent conversationnel, un système de gestion de contenu, un système de gestion de la relation client, une planification basée sur l'IA, des évaluations par vidéo, des campagnes, un recrutement universitaire, un marché des talents, le cheminement de carrière, des contrats, du mentorat et des références.

Parmi les distinctions de Phenom, on peut citer : le classement Inc. 5000 des entreprises avec la croissance la plus rapide (3 années consécutives), le Fast 500 de Deloitte Technology (4 années consécutives), les Artificial Intelligence Excellence Awards de Business Intelligence Group (2021 et 2022) et un Timmy Award régional pour le lancement et l'optimisation de HelpOneBillion.com (2020).

Basée dans le Grand Philadelphie, Phenom possède également des bureaux en Inde, en Israël, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.phenom.com. Rejoignez Phenom sur LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube et Instagram.

À propos de Fosway Group

Fosway Group est le numéro 1 européen des analystes du secteur des ressources humaines. Le rapport 9-Gridtm de Fosway fournit une évaluation unique des principales options d'apprentissage et d'approvisionnement en talents disponibles pour les organisations dans la région EMEA. L'analyse est basée sur les vastes recherches et réflexions indépendantes du Corporate Research Network de Fosway composé de plus de 250 organisations clientes.

Consultez le site Web de Fosway à l'adresse https://www.fosway.com/9-grid/ pour plus d'informations sur le rapport 9-Gridtm de Fosway Group.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

