Air Canada présentera ses résultats du troisième trimestre de 2022





MONTRÉAL, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le vendredi 28 octobre 2022, Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada, Amos Kazzaz, vice-président général et chef des Affaires financières et Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales, tiendront une conférence téléphonique à l'intention des analystes pour leur présenter les résultats du troisième trimestre de 2022 et répondre à leurs questions. Après la période de questions, Amos Kazzaz et Pierre Houle, vice?président et trésorier, répondront aux questions des prêteurs à terme de type B et des porteurs d'obligations d'Air Canada.

Les médias et le public ont accès à cette conférence téléphonique, en mode écoute seulement. En voici les détails :

Date : Vendredi 28 octobre 2022



Heure : 9 h (HE)



Par téléphone : Au 416 340-2217 ou au 1 800 898-3989 (sans frais) Code d'accès : 5899502#





Veuillez prévoir 10 minutes pour le branchement à la téléconférence.



Webémission : https://edge.media-server.com/mmc/p/a5ecs3mw/lan/fr





Nota : Diffusion en mode écoute seulement.



Rediffusion : Rediffusion disponible peu de temps après l'appel au

https://investisseurs.aircanada.com/evenements



Les résultats du troisième trimestre de 2022 seront annoncés le vendredi 28 octobre 2022, avant la téléconférence.

Internet : investisseurs.aircanada.com/

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 16:00 et diffusé par :