Bast Fibre Technologies Inc. obtient un investissement stratégique de la part d'Ahlström Capital





Cet investissement permettra de créer la plus grande entreprise de traitement et de purification de fibres de chanvre spécialisées au monde

VICTORIA, Colombie-Britannique, 12 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Bast Fibre Technologies Inc. (BFT), le fabricant de la fibre de chanvre serotm, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un important financement stratégique avec la société finlandaise Ahlström Capital. BFT va immédiatement commencer à travailler à l'expansion de la capacité de fabrication de fibres dans son usine phare américaine à Lumberton (Caroline du Nord) et dans son usine européenne près de Düsseldorf (Rhénanie du Nord-Westphalie).

Ce financement permettra à BFT de produire plus de 10 000 tonnes métriques de fibres de chanvre serotm par an d'ici 2023 et jusqu'à 50 000 tonnes métriques par an d'ici 2026.

« Les entreprises de non-tissés, les transformateurs et les principales entreprises de biens de consommation recherchent des options viables en matière de fibres naturelles pour mener à bien leurs initiatives de durabilité d'entreprise en s'éloignant des matières synthétiques, a déclaré Jim Posa, PDG de BFT. Le marché des fibres naturelles est voué à une croissance rapide, et ce financement hautement stratégique aidera BFT à consolider sa position et à accélérer davantage son développement pour répondre à la demande croissante de fibres sans arbres et sans plastique. »

« À mesure que l'industrie des non-tissés se détourne des plastiques, nous pensons que le marché des fibres naturelles connaîtra une croissance exponentielle. En tant qu'investisseur responsable ayant un état d'esprit stratégique à long terme, nous cherchons à investir dans des entreprises axées sur des solutions qui contribuent au développement durable. Grâce à son équipe de direction solide et expérimentée, BFT est bien placée pour devenir un leader mondial de la production de fibres libériennes durables. Nous décelons des possibilités de création de valeur durable dans cette entreprise », a indiqué Lasse Heinonen, PDG d'Ahlström Capital.

« Ahlström Capital a une excellente réputation en matière d'investissement dans les entreprises de technologies propres proposant des solutions durables, a ajouté Noel Hall, président du conseil d'administration de BFT. Il est important pour nous de travailler avec un investisseur qui partage nos valeurs et notre vision de l'abandon des matériaux synthétiques dans les applications non tissées. Ahlström Capital possède plusieurs portefeuilles complémentaires dans les secteurs des non-tissés et des fibres durables, ce qui en fait à la fois un partenaire naturel et un investisseur à valeur ajoutée pour BFT. Nous sommes heureux d'accueillir le directeur des investissements d'Ahlström Capital, Andreas Ahlström, au sein du conseil d'administration de BFT. »

TÉLÉCHARGEZ LE KIT MÉDIA ICI

À PROPOS DE BAST FIBRE TECHNOLOGIES INC. - www.bastfibretech.com

Bast Fibre Technologies Inc. (BFT) est une entreprise d'ingénierie des fibres de technologie propre qui accorde autant d'importance à la responsabilité sociale, environnementale et fiscale. À l'aide d'une technologie avancée de traitement des fibres, BFT transforme les fibres brutes de coton, de chanvre et de lin afin de répondre aux normes rigoureuses exigées par les clients de produits non tissés.??

À PROPOS D'AHLSTRÖM CAPITAL - www.ahlstromcapital.com

Ahlström Capital est l'une des plus grandes sociétés d'investissement de Finlande, forte d'une histoire de 170 ans. Il s'agit une société d'investissement familiale qui crée de la valeur pour ses propriétaires en investissant dans des entreprises industrielles, des biens immobiliers et des forêts. En 2021, le chiffre d'affaires annuel net des sociétés de son portefeuille était d'environ 4,4 milliards d'euros et elles employaient près de 13 500 personnes dans 33 pays. Son portefeuille actuel comprend des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse Detection Technology Plc, Glaston Corporation et Suominen Corporation. En outre, son portefeuille comprend Ahlström Invest B.V. (notamment une participation importante dans Ahlstrom-Munksjö Holding), Munksjö AB, M&J Recycling A/S et GPV Group A/S. La société possède également d'importantes participations dans l'immobilier et les forêts.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1916740/Bast_Fibre_Technologies_Inc__Bast_Fibre_Technologies_Inc__secure.jpg

CONTACT : Larisa Harrison, responsable des communications d'entreprise et des systèmes commerciaux, Bast Fibre Technologies, [email protected], Direct : +1 (778) 600-1501

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 14:45 et diffusé par :