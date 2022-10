AVIS AUX MÉDIAS - RÉUNION DES MINISTRES RESPONSABLES DE LA JUSTICE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE





DARTMOUTH, NS, le 12 oct. 2022 /CNW/ - L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, et l'honorable Brad Johns, procureur général et ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse, organiseront conjointement la réunion fédérale-provinciale-territoriale (FPT) des ministres chargés de la justice et de la sécurité publique à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, du 13 au 14 octobre 2022. Les ministres se rencontreront pour discuter des priorités des Canadiens en matière de justice et de sécurité publique.

Avant le début de ces importantes discussions, les ministres rencontreront des représentants d'organisations autochtones nationales.

Les représentants des médias auront l'occasion d'enregistrer des courtes séquences de vidéo (rouleau B) de la séance d'ouverture de la réunion, mercredi après-midi.

Activité : Enregistrement du rouleau B de la séance d'ouverture (caméras seulement)

Date : Le mercredi 12 octobre 2022

Heure : De 14 h 20 (HAA)

Lieu :

DoubleTree by Hilton Halifax Dartmouth

101, rue Wyse

Dartmouth (Nouvelle-Écosse)

Remarques à l'intention des médias : L'accès au bâtiment par l'entrée principale et procédez à l'étage des congrès pour vous enregistrer.

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'activité doivent arriver au moins 15 minutes avant pour s'enregistrer et présenter une pièce d'identité à photo et leurs titres d'accréditation. Une pièce d'identité à photo doit être visible en tout temps.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

