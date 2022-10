Le gouvernement du Canada annonce un financement à Projet 10 pour faire progresser l'égalité pour les personnes 2ELGBTQI+





MONTRÉAL, le 12 oct. 2022 /CNW/ - L'égalité est réalisée lorsque les organisations s'unissent pour renforcer la collaboration, accroître l'accès à l'information et mettre en oeuvre des changements qui profitent à tout le monde.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé un investissement de 40 000 $ pour aider Projet 10 à se donner les capacités internes et à ses réseaux et à les renforcer pour faire progresser l'égalité des genres. Projet 10 renforcera également la collaboration entre les organismes, améliorera l'accès aux sources d'information et de connaissances et mettra en oeuvre de nouvelles stratégies de recrutement.

Grâce à cette initiative, Projet 10 aidera les communautés 2ELGBTQI+ à aborder les questions liées à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre et à l'expression de genre. Lorsque chaque personne peut vivre une vie qui lui permet d'exprimer son vrai moi authentique, toutes les Canadiennes et tous les Canadiens en bénéficient.

Citations

« Après avoir rencontré des membres de Projet 10 et discuté avec eux au cours de la saison de la Fierté, j'ai vu comment ses activités de défense des intérêts et ses programmes permanents ont permis aux Montréalaises et aux Montréalais 2ELGBTQI+ intersectionnels de se sentir soutenus et vus. Chose plus importante encore, il donne aux membres de la communauté un espace pour être eux-mêmes et briller vraiment. Je suis fière de soutenir son travail incroyable grâce à ce financement et je sais qu'il continuera d'ouvrir la voie pour créer une société plus inclusive et progressiste. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Je me réjouis que le financement accordé à Projet 10 par l'entremise de Femmes et Égalité des genres Canada permettra aux jeunes 2ELGBTQI+ d'accéder à des ressources et à des occasions importantes pour leur cheminement. Le gouvernement fédéral est un fier allié des communautés 2ELGBTQI+, et le travail de Projet 10 est inestimable pour le développement et le maintien du bien-être des jeunes issus de ces communautés. Les effets positifs de ses efforts bénéficieront à toute la société canadienne. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères et députée d'Ahuntsic-Cartierville

« La possibilité de se doter de la capacité collective de la communauté à distribuer des documents qui célèbrent le genre sera vraiment bénéfique pour les jeunes 2ELGBTQIA+ et nous sommes extrêmement ravis d'avoir le soutien de FEGC. Ce travail, combiné à nos efforts visant à faciliter notre compréhension des défis en matière de ressources humaines auxquels sont confrontés les organismes communautaires, en particulier en ce qui concerne les stratégies de recrutement et de maintien en poste, permettra aux organismes communautaires 2ELGBTQIA+ de devenir plus sains et, conséquemment, au travail communautaire auprès des personnes 2ELGBTQIA+ d'avoir plus d'effet. »

Mitchell Rae, directeur général de Projet 10

Faits en bref

FEGC a auparavant versé un financement à Projet 10 pour son projet de renforcement de la gouvernance organisationnelle. Ce projet a reçu un financement de 100 000 $ et a été réalisé sur la période du 16 novembre 2020 au 31 mars 2022.





a été réalisé sur la période du 16 novembre 2020 au 31 mars 2022. Le 17 mai 2022, FEGC a lancé un appel de propositions qui portait sur les principaux défis à relever pour faire progresser l'équité pour les communautés 2ELGBTQI+.





Depuis 2019, un financement de 20,2 millions de dollars a été versé pour la réalisation de plus de 70 projets dans le cadre du Programme de promotion de l'égalité des sexes, de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de genre. Les renseignements sur le financement accordé dans le cadre du Programme sont disponibles ici.





Le Budget de 2021 prévoyait 14 millions de dollars pour un secrétariat créé spécialement pour les personnes LGBTQ2 et 11 millions de dollars pour la recherche sur la violence fondée sur le sexe. La création du Secrétariat permettra de fournir des données probantes solides, de mobiliser les connaissances, d'améliorer la coordination et la collaboration au sein des administrations et entre elles, de renforcer la consultation des intervenants et d'adopter des approches de la responsabilité partagée. La recherche communautaire sera entreprise en collaboration avec des organismes communautaires qui représentent les personnes qui risquent le plus d'être victimes de la violence fondée sur le sexe, notamment les femmes noires et racisées, les femmes autochtones, les femmes en situation de handicap et les femmes 2ELGBTQI+.





Au cours des dernières années, des modifications ont été apportées aux programmes pour renforcer le soutien administré aux organismes. Ces modifications comprennent le rétablissement de l'admissibilité à des activités de défense des intérêts, l'assurance de possibilités de financement à plus long terme et de plus grande valeur et la contribution au financement de la capacité aux organismes de femmes et de personnes 2ELGBTQI+.

Liens connexes

