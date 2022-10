Semaine de la coopération - Découvrez la coopération!





LÉVIS, QC, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) célèbre la 68e édition de la Semaine de la coopération qui se déroulera du 16 au 22 octobre. Cet événement annuel vise à mettre en valeur les avantages de la coopération et de la mutualité et à faire découvrir des entreprises qui contribuent activement au développement des régions et des communautés.

Le CQCM profite de cette semaine pour inviter la population à se procurer des produits et des services coop, et à participer aux différentes initiatives, activités et concours offerts par le mouvement coopératif et mutualiste. Les initiatives seront disponibles sur le site Internet www.effet.coop/semaine.

Cette édition souligne également l'éducation à l'entrepreneuriat collectif, puisque quatre partenaires majeurs, soit ICI COOP (Fédération des coopératives d'alimentation du Québec), COOPSCO par l'entremise de sa maison d'édition Groupe Fides, Fondation Desjardins et Sollio Groupe Coopératif verseront une somme à la Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité.

« Acheter des produits d'une coopérative, c'est acheter des produits du Québec, mais avant tout, c'est acheter des produits qui assurent des retombées dans les collectivités. La campagne de financement mise en place soutient alors deux priorités nationales, soit l'achat local et la relève entrepreneuriale. L'Effet COOP, c'est ça : soutenir la communauté, répondre aux enjeux sociétaux et s'impliquer pour assurer une richesse collective » souligne Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM.

Notons que la mission de la Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité vise à promouvoir, auprès des jeunes et du grand public, la coopération et la mutualité en offrant, notamment, un appui financier aux initiatives québécoises d'éducation à la coopération et à la mutualité.

« La société québécoise a transformé ses habitudes de consommation depuis la pandémie de COVID-19. Cette transformation se veut positive, car elle permet de mettre en lumière les agriculteurs, les producteurs et les entrepreneurs d'ici, mais surtout, elle permet de souligner la pertinence de la formule coopérative. À l'occasion de la semaine de la coopération 2022, engageons-nous à intégrer les valeurs et principes coopératifs dans notre quotidien, et par le biais nous encouragerons les entrepreneurs d'aujourd'hui et demain », affirme Nadine Groulx, présidente du conseil d'administration du CQCM.

Faits saillants

Pour en apprendre davantage sur la Semaine de la coopération, visitez le site web officiel de l'événement.

Les partenaires mentionnés soutiendront la Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité par diverses initiatives :

Six bannières du réseau de coopératives d'alimentation ICI COOP , pour un total de 12 épiceries, remettront 10¢ par transaction ;

La collection « Coopération, mutualité et économie sociale » du Groupe Fides sera en vedette dans tous les détaillants de livres du Québec en complément d'une somme qui sera versée à la Fondation ;



La Fondation Desjardins égalera les sommes reçues jusqu'à concurrence de 50 000$ ;



Sollio Groupe Coopératif égalera les sommes reçues jusqu'à concurrence de 30 000$.

À propos du CQCM

Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale, le CQCM est l'instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assurer le développement de leur plein potentiel. Le CQCM compte parmi ses membres les grandes coopératives et mutuelles du Québec, les fédérations sectorielles ainsi que la Coopérative développement régional du Québec.

