Koura présentera des réfrigérants de nouvelle génération au Chillventa 2022





Les nouveaux produits innovants jouent un rôle essentiel pour faire progresser l'industrie des réfrigérants vers un avenir plus durable

NUREMBERG, Allemagne, 12 octobre 2022 /PRNewswire/ -- L'activité Fluorinated Solutions d'Orbia, Koura , un leader mondial dans le développement, la fabrication et la fourniture de produits fluorés, rejoint les experts internationaux de la réfrigération, des climatiseurs, de la ventilation et des pompes à chaleur au Chillventa 2022 à Nuremberg (11?13 octobre). Sur cette scène mondiale, les équipes techniques et commerciales de Koura présenteront sa nouvelle génération de réfrigérants, dont les produits primés Koura Klea® 473A et Koura Klea® 456A. Koura se trouvera dans le hall 9, stand 9-404.

« Fort de notre héritage, Koura est particulièrement bien placé pour transformer l'industrie des réfrigérants avec de nouveaux produits plus propres conçus pour être utilisés dans de multiples industries qui sont essentielles à l'évolution rapide du monde moderne actuel », a déclaré Gregg Smith, président d'Orbia Fluorinated Solutions. « Nos réfrigérants ont évolué au fur et à mesure que la société, les économies et les attentes des clients ont changé. Nous continuerons à répondre aux besoins de nos clients en développant des produits innovants axés sur la recherche et la durabilité. »

Réfrigérants axés sur l'avenir mis en évidence :

Koura Klea 473A , récemment nommé Innovation de l'année en matière de réfrigération lors des Cooling Industry Awards de 2022, offre une réduction de +85 % du potentiel de réchauffement global (PRG) par rapport aux produits existants sur le marché. Il est conçu comme un réfrigérant non-inflammable atteignant des performances élevées dans les applications de refroidissement à ultra-basse température telles que la chaîne du froid à haute valeur ajoutée, le stockage de vaccins, les chambres d'essai climatiques, le transport et d'autres utilisations médicales.

, récemment nommé Innovation de l'année en matière de réfrigération lors des Cooling Industry Awards de 2022, offre une réduction de +85 % du potentiel de réchauffement global (PRG) par rapport aux produits existants sur le marché. Il est conçu comme un réfrigérant non-inflammable atteignant des performances élevées dans les applications de refroidissement à ultra-basse température telles que la chaîne du froid à haute valeur ajoutée, le stockage de vaccins, les chambres d'essai climatiques, le transport et d'autres utilisations médicales. Koura Klea 456A , une alternative rentable au 134a, qui aide le secteur du marché secondaire de l'automobile à répondre à la demande et à maintenir des prix compétitifs. Avec une réduction de 50 % du PRG, Koura peut fournir au marché deux fois plus de produits dans le cadre des mêmes réglementations, stabilisant ainsi le prix et la disponibilité pour les magasins et les concessionnaires.

« Le développement de nos produits repose sur notre investissement dans les meilleurs talents, les programmes de recherche et développement et les processus technologiques de pointe qui nous permettent de répondre aux demandes de nos clients et de faire progresser l'industrie », a déclaré Dave Smith, vice-président de la gestion et de la stratégie des produits chez Koura, l'activité Fluorinated Solutions d'Orbia. « Nos deux dernières innovations réduisent l'empreinte carbone et s'alignent sur notre engagement en faveur de l'innovation, de la durabilité et de l'environnement, tout en gardant les performances de nos clients à l'esprit. »

Présentations d'experts au Chillventa 2022 :

À 13 h chaque jour de l'exposition, des experts de Koura animeront sur leur stand des présentations sur les gaz à effet de serre fluorés (F-gas) qui auront un impact sur l'industrie. Arrêtez-vous au stand 9-404 du hall 9 pour discuter de l'impact de ces réglementations et de la manière dont les nouveaux réfrigérants de Koura aident les clients à répondre aux exigences tout en maintenant leurs performances.

Les experts de Koura organiseront également une présentation sur la façon de permettre à l'industrie de répondre aux réductions progressives des HFC le jeudi 13 octobre à 10 h. Arrêtez-vous au stand 7A-616 du hall 7 pour découvrir l'impact des réfrigérants de nouvelle génération de Koura.

Pour plus d'informations sur Koura, rendez-vous sur : www.kouraglobal.com et LinkedIn .

Notes à l'intention des rédacteurs :

À propos d'Orbia

Orbia est une entreprise animée par un objectif commun : faire avancer la vie dans le monde. Orbia opère dans les secteurs des solutions polymères (Vestolit et Alphagary), du bâtiment et des infrastructures (Wavin), de l'agriculture de précision (Netafim), des solutions de connectivité (Dura-Line) et des solutions fluorées (Koura). Les cinq groupes d'affaires Orbia ont pour objectif commun d'élargir l'accès à la santé et au bien-être, de réinventer l'avenir des villes et des foyers, d'assurer la sécurité alimentaire et hydrique, de connecter les communautés à l'information et de favoriser une économie circulaire avec des matériaux de base et avancés, des produits spécialisés et des solutions innovantes. Orbia possède des activités commerciales dans plus de 110 pays et des opérations dans plus de 50 d'entre eux, avec des sièges mondiaux à Boston, Mexico, Amsterdam et Tel-Aviv. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : orbia.com.

À propos d'Orbia Fluorinated Solutions (Koura)

L'activité Fluorinated Solutions d'Orbia, Koura, est un leader mondial dans le développement, la fabrication et la fourniture de produits fluorés qui jouent un rôle fondamental dans l'amélioration de la vie quotidienne et raccourcissent la voie vers une économie circulaire durable. Forts de plus de 35 ans d'expérience, les produits de Koura sont utilisés dans une vaste gamme d'applications, y compris les véhicules électriques et le stockage d'énergie, les infrastructures urbaines et rurales, la gestion du climat intérieur, la réfrigération des aliments et des médicaments et même le traitement des affections respiratoires grâce au développement d'agents propulseurs sains et innovants à faible PRG pour les inhalateurs doseurs. Koura compte 1600 employés et 13 usines de fabrication dans le monde entier, desservant 60 pays grâce à un réseau mondial de vente et de distribution.

Contact pour les médias

Monica Aguilar, directrice du marketing stratégique mondial, Koura

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1906789/Koura___Logo.jpg

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 03:00 et diffusé par :