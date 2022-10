Verimatrix reconnu en tant que prestataire de référence dans le rapport Gartner® « Hype Cycle for Application Security 2022 »





Verimatrix, (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour avoir été sélectionné en tant que prestataire de référence dans la catégorie protection des applications du rapport 2022 de Gartner: « Hype Cycle for Application Security ».

Dans ce rapport, Gartner liste les différents avantages dont bénéficient les entreprises lorsqu'elles sécurisent leurs applications, en mettant l'accent sur les applications mobiles : "La protection des applications sécurise les logiciels et les applications contre le clonage, la fraude, la violation de la propriété intellectuelle et d'autres formes de piratage. Dans certains secteurs, tels que la finance et l'e-commerce, elle peut également être utilisée pour améliorer l'expérience utilisateur. Les sites e-commerce ont quant à eux la possibilité de minimiser les restrictions et le nombre d'étapes d'authentification (comme l'authentification en 2 étapes) pour leurs clients."

"Nous voyons cette reconnaissance de la part de Gartner comme une suite logique à nos dernières récompenses, qui contribue à mettre en valeur les innovations et le leadership de Verimatrix dans le secteur. Nous sommes fiers de fournir aux RSSI, aux architectes logiciels et aux développeurs d'applications mobiles, d'excellentes expériences utilisateur grâce à la puissance de nos solutions de sécurité SaaS", a déclaré Juha Högmander, Vice President, Cybersecurity Business de Verimatrix. "Les solutions de sécurité Verimatrix empêchent régulièrement les cybercriminels de pirater les applications, les API et les appareils - contribuant ainsi à protéger la propriété intellectuelle des entreprises, les données personnelles des consommateurs, le code ainsi que les bases de données qui alimentent les SIEMs (gestion des événements et des informations de sécurité) des entreprises. "

Les solutions de cybersécurité de Verimatrix comprennent :

- Verimatrix XTD - Détection des menaces via les applications mobiles, les API et les appareils non gérés pour aider à la mise en conformité et à la gestion des incidents de sécurité grâce à la collecte et l'analyse des évènements associés.

- Verimatrix Code Shield - Sécurisation du code avec une suite d'outils intelligents.

- Verimatrix App Shield - Protection SaaS in-app pour les applications Android et iOS.

- Verimatrix Key Shield - Protection des clés cryptographiques pour répondre aux exigences de conformité les plus strictes.

Gartner, "Hype Cycle for Application Security, 2022," Joerg Fritsch, 11 Juillet 2022.

Clause de non-responsabilité de Gartner

Gartner ne recommande aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne saurait conseiller aux utilisateurs de limiter leurs choix aux fournisseurs ayant obtenu les meilleures évaluations ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, relative à cette recherche, y compris toute garantie de conformité ou d'adéquation à un usage particulier.

Gartner et Hype Cycle sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

A propos Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com/fr.

