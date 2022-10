La gouverneure générale effectuera une visite en Islande





OTTAWA, ON, le 11 oct. 2022 /CNW/ - À la demande du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser effectueront une visite de travail en Islande, du 12 au 15 octobre 2022, à l'occasion de l'Assemblée du Cercle arctique.

La participation de Son Excellence à l' l'Assemblée du Cercle arctique sera un moyen de démontrer le leadership canadien dans l'Arctique et de mettre en évidence d'autres questions prioritaires pour le Canada dans le Nord, notamment les changements climatiques, la réconciliation, l'égalité des genres et la mobilisation des jeunes. Cette visite, qui survient au moment où le Canada et l'Islande célèbrent 75 ans de relations diplomatiques, permettra aux deux pays de renforcer les liens solides qui les unissent.

La gouverneure générale sera conférencière principale à la séance d'ouverture de l'Assemblée du Cercle arctique de cette année, ainsi que panéliste dans le cadre d'une séance plénière ayant pour thème « Le leadership dans l'Arctique, dans un contexte d'égalité des genres et de diversité ».

Les heures sont indiquées en heure locale (GMT).

Le mercredi 12 octobre

Reykjavik

18 h

Arrivée à Reykjavik

Leurs Excellences seront accueillies à l'aéroport par des représentants du gouvernement islandais.

Le jeudi 13 octobre

Reykjavik

9 h

Rencontre avec le président de l'Islande

La gouverneure générale rencontrera Son Excellence Guðni Thorlacius Jóhannesson, président de l'Islande, pour discuter des relations canado-islandaises, notamment des liens historiques entre les deux pays et du 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Résidence officielle du président

10 h 30

Rencontre avec le fondateur et président de l'Assemblée du Cercle arctique (ACA)

Son Excellence rencontrera Ólafur Ragnar Grímsson, fondateur et président de l'ACA, pour discuter de l'Arctique, du rôle du Canada dans la région et de l'assemblée de cette année.

Harpa Conference Centre

13 h

Session d'ouverture de l'Assemblée du Cercle arctique 2022

Son Excellence prononcera un discours liminaire sur la collaboration internationale dans l'Arctique et participera à une discussion informelle avec Ólafur Ragnar Grímsson pour traiter des enjeux de l'Arctique ainsi que du rôle et du leadership du Canada dans la région.

Harpa Conference Centre, salle de conférence Silfurberg A-B, 2e étage

Le vendredi 14 octobre

Reykjavik

10 h 30

Séance plénière : Le leadership dans l'Arctique, dans un contexte d'égalité des genres et de diversité

Son Excellence participera à cette discussion pour raconter son expérience en tant que femme et leader autochtone. Elle sera accompagnée de Son Excellence Katrín Jakobsdóttir, première ministre de l'Islande, et de Naaja Nathanielsen, ministre des Finances et de l'Égalité de genre du Groenland.

Harpa Conference Centre

13 h

Séance plénière : Le Nord canadien et l'avenir de l'Arctique

Son Excellence Whit Fraser sera le modérateur de ce panel organisé par le Secrétariat du Cercle arctique.

Harpa Conference Centre

17 h 45

Les Amis du Canada - Célébration de 75 ans de relations diplomatiques

Leurs Excellences, accompagnées de Jeannette Menzies, ambassadrice du Canada en Islande, rencontreront des partenaires islandais de divers horizons, notamment du gouvernement, du monde des affaires, du secteur de l'innovation, de la société civile, de la culture et du milieu universitaire. Cet événement est organisé par l'ambassade du Canada en Islande.

Le samedi 15 octobre

Reykjavik

Après-midi

Départ de Reykjavik

