Déclaration de la ministre Marci Ien à l'occasion de la Journée internationale de la fille





OTTAWA, ON , le 11 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a fait la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de la fille :

« Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la fille, une occasion de célébrer les voix et les capacités des filles, ici au Canada et dans le monde. Les filles sont des chefs de file, des pionnières et des innovatrices. Elles sont une source d'inspiration en ce qui concerne l'égalité des genres et un catalyseur de changement transformateur. Lorsque les droits et le bien?être économique des jeunes filles sont protégés et enrichis, nous réalisons toutes et tous des progrès.

Je suis si fière que le Canada ait mené les efforts internationaux pour fixer cette journée qui vise à attirer l'attention sur les inégalités et les dangers persistants auxquels trop de filles sont confrontées dans le monde. Cette année, nous soulignons le 10e anniversaire de cette importante journée déclarée par les Nations Unies en 2011.

La Journée internationale de la fille nous donne l'occasion de mettre en valeur le travail incroyable que font les filles pour améliorer leurs communautés. En tant que militantes, bénévoles et étudiantes, les filles ouvrent la voie à un avenir meilleur pour tous. Les filles canadiennes démontrent que même à un jeune âge, elles peuvent avoir un remarquable pouvoir d'influencer et d'améliorer la vie des autres, et une volonté de rendre le monde meilleur qui est inspirante!

Nous continuerons d'appuyer les organismes canadiens qui font progresser la représentation des femmes et des filles dans les rôles de leadership et de prise de décisions. Nous continuerons également de veiller à ce que les personnes de tous les genres soient égales à tous les égards et puissent réaliser leur potentiel.

Je vous encourage toutes et tous à publier des messages de solidarité accompagnés du mot?clic #JournéeDeLaFille et à utiliser les réseaux sociaux pour célébrer les filles que vous connaissez qui continuent à défendre l'égalité des droits et à nous faire avancer. »

