BMO contribue à faire tomber les barrières pour marquer la 10e Journée internationale de la fille





Participation pour la cinquième année au programme Les filles ont leur place de Plan International Canada, qui favorise les occasions de leadership pour les jeunes femmes

MONTRÉAL et CHICAGO, le 11 oct. 2022 /CNW/ - BMO soutient encore une fois la Journée internationale de la fille, une journée déclarée par les Nations Unies pour célébrer les réalisations des filles et souligner les obstacles auxquels elles sont confrontées. Aujourd'hui BMO marque la cinquième année de sa participation aux activités de la Journée internationale de la fille de Plan International Canada (en anglais). Par le biais de ce partenariat, BMO dirige plusieurs initiatives importantes qui encouragent les filles à atteindre leurs objectifs de soutien à un avenir durable pour tous.

Dans le cadre du programme Les filles ont leur place de Plan International Canada, les jeunes femmes âgées de 14 à 23 ans ont la possibilité de briser des barrières car on leur permet d'occuper des postes de leadership, de pouvoir et d'influence pour une journée. Selon un sondage de Plan International Canada, seulement 10 pour cent des jeunes au Canada imaginent une femme lorsqu'ils pensent à un PDG. Le programme crée pour les jeunes des occasions significatives d'interagir avec des dirigeants qui partagent avec elles leurs connaissances et leur fournissent directement des idées et des solutions tirées de la réussite de leur leadership.

« Les filles ont leur place invite des jeunes femmes inspirantes à vivre une journée dans une position de leadership où elles sont mises en contact avec des organisations, comme BMO, au sein desquelles elles peuvent être entendues et être à même de reconnaître leur plein potentiel, a déclaré Mona Malone, chef des ressources humaines et chef, Talent et culture, BMO Groupe financier. Je suis honorée d'avoir eu un petit rôle à jouer dans l'aide apportée à ces jeunes esprits fantastiques sur leur chemin vers la construction d'un avenir durable et inclusif. »

L'appui à la Journée internationale de la jeune fille est l'une des nombreuses façons dont BMO incarne sa raison d'être, avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. La participation de BMO cadre aussi dans sa stratégie L'inclusion sans obstacles et représente l'engagement de la Banque à mettre en lumière les questions d'équité des sexes et d'inclusion des femmes en créant un changement au sein du secteur financier.

Partage des fonctions de Mona Malone, chef des ressources humaines et chef, Talent et culture à BMO

Dans le cadre du partage de fonctions Les filles ont leur place de 2022, Mona Malone, chef des ressources humaines et chef, Talent et culture, a offert son poste à une jeune participante au programme, Anoushka.

« La raison d'être de BMO, qui est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie comme en affaires, s'est concrétisée pour moi lors de mon partage de fonctions, alors que j'ai eu l'occasion d'occuper le poste de chef des ressources humaines auprès de Mona Malone, a expliqué Anoushka, participante au programme Les filles ont leur place de Plan International Canada. J'ai pu exprimer mes pensées avec courage et j'ai contribué à mettre en avant des discussions importantes sur la santé, la technologie et le bien-être mental. »

Âgée de 20 ans, Anoushka est une militante de la santé mondiale, étudiante en STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) et dirigeante de l'ONU, passionnée par la santé mentale et l'égalité d'accès aux ressources de santé. Elle travaille avec sa communauté depuis l'âge de dix ans et a touché plus de 15 000 enfants. Elle est lauréate du prix Diana et l'une des plus jeunes membres de la Royal Society of Arts de Londres. C'est une initiatrice de changement reconnue dans le monde entier, dont les projets de soins de santé ont été récompensés par les Nations Unies et GirlUp, ont fait l'objet d'un reportage sur le NASDAQ et ont été inscrits au tableau d'honneur des Points of Light du président George W. Bush. Elle souhaite avoir un impact positif en puisant dans des compétences scientifiques tangibles afin que chaque personne ait accès à des soins de santé égaux et inclusifs.

Partage des fonctions de Kimberley Goode, chef des communications et de l'impact social à BMO

Le deuxième partage de fonctions Les filles ont leur place aura lieu en février 2023. Kimberley Goode, chef des communications et de l'impact social, offrira son rôle à une jeune participante au programme, à l'approche de la Journée internationale de la femme.

Carrefour de l'innovation

Également en février 2023, BMO organisera pour la deuxième fois un carrefour de l'innovation Les filles ont leur place auquel participeront les deux hôtes, Mmes Malone et Goode, ainsi qu'une jeune participante. Au programme de Plan International Canada (en anglais). Le carrefour d'innovation sera l'occasion d'entrer en contact avec les jeunes participantes et d'entendre leurs idées, solutions et points de vue uniques sur un défi ou un projet.

Les femmes leaders de BMO ouvrent la voie

L'engagement continu de BMO envers l'équité entre les sexes

Au-delà de la Journée internationale de la fille, les autres initiatives et faits saillants du travail de BMO pour faire progresser l'équité entre les sexes comprennent :

