Osisko annonce des records de livraisons, de produits et de marge monétaire préliminaires pour le troisième trimestre de 2022

MONTRÉAL, 11 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) a le plaisir de fournir une mise à jour sur ses livraisons, ses produits et sa marge monétaire du troisième trimestre de 2022, ainsi que sur les progrès récents de ses actifs liés au segment des redevances et des flux de métaux.

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRE DU TROISIÈME TRIMESTRE (T3) DE 2022

Osisko a gagné approximativement 23 850 onces d'équivalent d'or1 attribuables au cours du troisième trimestre de 2022, représentant des livraisons records pour la Société depuis sa création en 2014. Osisko a enregistré des produits préliminaires records, issus des redevances et des flux, de 53,7 millions de dollars CA durant le troisième trimestre et des coûts des ventes préliminaires (excluant l'épuisement) de 4,4 millions de dollars CA, résultant en une marge monétaire trimestrielle2 record d'approximativement 49,3 millions de dollars CA (ou 92 %).

Durant le troisième trimestre, Osisko a racheté, aux fins d'annulation, un total de 1,3 million d'actions ordinaires pour la somme de 16,5 millions de dollars CA (prix d'acquisition moyen par action de 12,77 $ CA) en vertu de son programme de rachat dans le cours normal des activités.

Sandeep Singh, président et chef de la direction d'Osisko, a commenté : « Nous sommes ravis de connaître un autre trimestre record en termes de livraisons, de produits et de marge monétaire du T3. Ces records ont été atteints malgré le fait que la mine Eagle s'affaire toujours à établir son régime régulier de production, un cours de l'or moyen en baisse de 142 $ US par rapport au trimestre précédent et malgré un ratio or-argent significativement plus élevé, lequel est utilisé pour convertir les livraisons d'argent (Ag) en onces d'équivalent d'or. Le ratio or-argent plus élevé, qui s'est affaibli quelque peu depuis, a diminué les onces d'équivalent d'or gagnées d'environ 850 onces au troisième trimestre comparativement aux attentes. Nous croyons que nos actifs ont la capacité de terminer l'année en hausse afin d'atteindre le niveau inférieur de nos perspectives de production et nos actifs clés devraient fournir des hausses additionnelles prévues en 2023.

De plus, nous sommes heureux d'accueillir M. Rob Krcmarov au sein de notre conseil d'administration. Conformément à notre processus de renouvellement du conseil, six nouvelles nominations sont survenues depuis le début de 2020. Rob apporte une expertise sans égal en géologie et en matière de transactions minières grâce à ses relations et à sa connaissance des actifs à l'échelle mondiale. Il sera un atout inestimable pour la Société. »

Osisko fournira tous les détails financiers et relatifs à la production par la publication de ses résultats du troisième trimestre de 2022 après la clôture des marchés le mercredi 9 novembre 2022, suivi d'une conférence téléphonique le jeudi 10 novembre à 10h00 HE. De plus amples détails sont fournis à la fin de ce communiqué.

NOMINATION AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Osisko est heureuse d'annoncer la nomination de M. Rob Krcmarov sur son conseil d'administration. M. Krcmarov est un dirigeant minier reconnu internationalement comptant plus de 32 années d'expérience dans le secteur des ressources naturelles. M. Krcmarov s'est récemment retiré à titre de vice-président exécutif de l'exploration et de la croissance pour Barrick Gold Corporation (« Barrick »). Durant son mandat chez Barrick, il a évolué via plusieurs postes de haute direction de 1988 à 2021 et s'est bâti un éventail de compétences exceptionnelles en exploration à l'échelle mondiale, sur cinq continents et plus de 20 pays.

M. Krcmarov détient un baccalauréat en sciences de la University of Adelaide (1986), une spécialisation de la University of Adelaide (1987) et une maîtrise en géologie économique de la University of Tasmania (1995). Il a été corécipiendaire du prix Thayer Lindsley du PDAC pour la découverte minérale internationale de l'année en 2014.

MISE À JOUR DU PORTEFEUILLE D'ACTIFS

Mise à jour sur Canadian Malartic

Le 27 juillet, Mines Agnico Eagle Ltée (« Agnico Eagle ») a rapporté que le développement souterrain et la construction en surface progressaient selon l'échéancier, avec le début d'une production précommerciale initiale à Odyssey prévue pour la fin du premier trimestre de 2023. Le 11 août, Agnico Eagle a déclaré que 685 mètres de développement souterrain et 2 622 mètres de développement latéral avaient été complétés durant la première moitié de 2022. La rampe a maintenant atteint une profondeur de 380 mètres sous la surface.

Le Partenariat Canadian Malartic a prévu un budget de 23,8 millions de dollars pour 136 800 mètres de forages d'exploration et de conversion en 2022. Vingt foreuses sont actives, dont quatre foreuses souterraines qui complètent le forage intercalaire sur le gisement Odyssey Sud, douze foreuses en surface sur le forage intercalaire et d'expansion du gisement East Gouldie, et quatre foreuses actives sur l'exploration régionale. Le forage récent a étendu d'environ 225 mètres le gisement East Gouldie vers l'ouest et d'environ 500 mètres vers l'est, en profondeur, à plus de 1 700 mètres des limites actuelles des ressources minérales.

Un fait saillant d'exploration récent est le trou MEX22-231, lequel a retourné 1,8 g/t d'or sur 62,9 mètres à 1 580 mètres de profondeur dans l'extension ouest du gisement East Gouldie, approximativement à 225 mètres à l'ouest des ressources minérales actuelles. L'intersection se situe à environ mi-chemin entre le gisement East Gouldie et la zone Norrie située à l'ouest, et démontre le potentiel qu'a East Gouldie de se connecter à d'autres inventaires minéraux dans les zones minéralisées Norrie et South Sladen qui ne sont pas encore définies comme des ressources minérales (Figure 1).

Figure 1 : Mine Canadian Malartic ? coupe longitudinale

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b9824043-57e5-4c69-b47d-2de6c4ae9bd2

Durant une récente conférence minière au Colorado, le président exécutif du conseil d'administration de Yamana Gold Inc. a exprimé sa conviction que la mine Odyssey a le potentiel stratégique de produire 1 million d'onces d'or par année au cours d'une durée de vie de mine qui devrait s'étendre jusqu'aux années 2040 et ultérieurement, l'établissant comme l'une des mines de métaux précieux les plus importantes à l'échelle mondiale.

Mise à jour sur Mantos Blancos (flux argentifère de 100 %)

En août, Capstone Copper Corp. (« Capstone ») a annoncé qu'elle s'était engagée envers Copper Mark à sa mine Mantos Blancos au Chili. Copper Mark est un cadre d'assurance visant à promouvoir des pratiques de production responsables et à démontrer l'engagement de l'industrie envers les Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Le projet de désengorgement du concentrateur de Mantos Blancos est en phase d'accroissement de production vers la cadence prévue et devrait atteindre les débits d'usinage et les taux de récupération anticipés au T3 de 2022. La réalisation d'une étude de faisabilité analysant le potentiel d'accroissement de débit d'usinage de 7,4 Mtpa à 10,0 Mtpa est prévue pour le T4 de 2022.

Mises à jour sur Victoria Gold (redevance de 5 % NSR)

Le 4 octobre, Victoria Gold Corp. (« Victoria ») a rapporté une production du T3 plus faible qu'anticipée de 50 028 onces d'or, dans un contexte où Victoria continue le travail visant à atteindre son régime régulier de production. Le 29 septembre, le convoyeur terrestre de 1,5 kilomètre qui achemine le minerai de l'usine de broyage jusqu'à la zone de lixiviation en tas a connu des problèmes qui ont requis le remplacement de la courroie. Victoria anticipe que les opérations de broyage, d'acheminement et d'empilement du minerai seront en arrêt pendant deux ou trois semaines. S'il n'avait été de ce bris de courroie du convoyeur, la mine était en voie d'atteindre le niveau inférieur de ses perspectives de production.

Le 7 septembre, Victoria a publié des résultats de forage étendant le gisement Eagle à l'ouest de la fosse existante. Les faits saillants incluent 72,3 mètres à 1,14 g/t d'or et 240,3 mètres à 0,63 g/t d'or. Ces importants intervalles de minéralisation aurifère continue de type Eagle, identifiés latéralement au gisement Eagle, ont ajouté plus de 500 mètres de minéralisation depuis la limite de la fosse Eagle. Les résultats de forage de cette année devraient être inclus dans une mise à jour de l'estimation des ressources minérales au T1 de 2023.

Le 15 septembre, Victoria a publié une estimation initiale des ressources minérales sur le gisement Raven situé à 15 kilomètres de la mine Eagle Gold. Les ressources présumées incluent 20 millions de tonnes à 1,67 g/t pour 1,07 million d'onces définies selon un scénario de fosse à ciel ouvert (Figure 2). Victoria a débuté son programme d'exploration 2022 sur Dublin Gulch à la fin mai et compte présentement quatre foreuses sur le site, et plus de 20 000 mètres de forages et 76 trous complétés. La campagne est fortement axée sur Raven où l'empreinte des intersections de minéralisation a été prolongée d'environ 325 mètres vers l'Est des limites définies par le forage de 2021.

Figure 2 : coupe longitudinale projetée de la fosse Raven et limites de l'estimation des ressources minérales

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4edda7ce-bad1-41a4-85b8-b585c57c3f75

Lamaque (redevance de 1 % NSR)

Le 3 octobre, Eldorado Gold Corporation (« Eldorado ») a publié une mise à jour de l'exploration, incluant des résultats à Lamaque. Le forage d'expansion des ressources à Ormaque a totalisé plus de 16 kilomètres cette année. Le forage a identifié des extensions aux zones minéralisées et aux nouvelles zones situées à l'extérieur des ressources actuelles. Les résultats notables incluent 2,0 mètres à 30,6 g/t d'or, à 50 mètres des ressources actuelles, 1,75 mètre à 16,8 g/t d'or, à 270 mètres à l'ouest des ressources actuelles, et 4,0 mètres à 13,2 g/t d'or, une nouvelle lentille minéralisée située approximativement à 180 mètres sous les ressources actuelles.

Le projet de galerie d'exploration Ormaque a été complété selon l'échéancier au début du mois de juillet, fournissant des plateformes souterraines pour le futur forage du gisement. Le forage de conversion des ressources à partir de la galerie a débuté en juin et devrait inclure approximativement 28 kilomètres de forages qui seront complétés en 2022 et 2023, visant les deux tiers supérieurs du gisement Ormaque. Les résultats partiels seront incorporés dans la mise à jour de 2023 des réserves et ressources minérales de la société.

Mise jour de la transaction CSA

Le 6 septembre, Metals Acquisition Corp. ("MAC") a annoncé qu'elle avait reçu l'approbation du Australian Foreign Investment Review Board (« FIRB ») pour son acquisition proposée de la Mine CSA Copper en Nouvelle-Galles du Sud, Australie. MAC est en voie de compléter les exigences règlementaires nécessaires de divulgation des informations et les arrangements financiers associés nécessaires à la conclusion de l'acquisition.

Osisko Bermuda Limited (« OBL »), une filiale en propriété exclusive de la Société, a conclu une entente avec MAC en lien avec un flux argentifère visant à faciliter l'acquisition par MAC de la mine CSA. La clôture du flux argentifère est assujettie, entre autres, à ce que MAC sécurise le financement suffisant afin de conclure l'acquisition.

Mises à jour sur Osisko Développement

Osisko Développement Corp. (« ODV ») a débuté son processus d'évaluation environnementale au printemps 2019 pour le projet aurifère Cariboo (« Cariboo »). Cariboo a franchi plusieurs étapes importantes en lien avec l'obtention des permis et la réception du certificat d'évaluation environnementale est prévue pour le premier trimestre de 2023. Une étude de faisabilité pour le projet doit être complétée d'ici la fin de 2022.

Des tests miniers se poursuivent à la mine Trixie au Utah avec 703 échantillons recueillis cette année au sein des structures T2 et T4 sur une étendue latérale de 200 mètres. Les faits saillants à haute teneur incluent 2 724 g/t Au et 215 g/t Ag sur 1,68 mètre, incluant 14 883 g/t Au et 1 153 g/t Ag sur 0,30 mètre. L'exploration de 2022 ciblera le potentiel sur les structures T2 et T4, et sur les zones de stockwork. La phase 2 de l'exploration poursuivra le forage et la dérive vers l'Est de la mine Trixie le long de la structure T2, sur plus d'un kilomètre latéralement et jusqu'à 300 mètres en profondeur.

ODV cible la publication de ressources minérales initiales sur Trixie d'ici la fin de 2022. La rampe d'accès à la surface doit être complétée d'ici le T2 de 2023. Tous les permis sont en place, et les routes d'accès en surface et l'entrée du portail sont maintenant complétées. La rampe permettra l'extraction de minerai de T4 en quantité plus importante et le développement continu des niveaux inférieurs de la mine Trixie.

Bien qu'ODV prévoit la réception à court terme des permis finaux autorisant les opérations à grande échelle à San Antonio, une production aurifère à petite échelle issue de la lixiviation en tas de l'empilement de minerai en surface se poursuit sur le projet. Le 30 juin 2022, ODV a annoncé une estimation initiale des ressources minérales à San Antonio comprenant 14,9 millions de tonnes à une teneur de 1,2 g/t d'or pour 576 000 onces d'or dans la catégorie des ressources minérales indiquées, en plus de 16,6 millions de tonnes à une teneur de 1,0 g/t pour 544 000 onces d'or dans la catégorie des ressources minérales présumées. San Antonio a le potentiel de développer un projet aurifère à ciel ouvert doté d'un faible ratio de décapage et exploité selon le procédé de lixiviation en tas. ODV a foré 27 000 mètres sur le projet en 2021 et a identifié de la minéralisation sur plus de 10 kilomètres.

Mise à jour des ressources de Windfall (redevance de 2-3 % NSR)

Le 30 août, Minière Osisko inc. a publié une mise à jour de l'estimation des ressources minérales. Les ressources minérales mesurées et indiquées se sont élevées à 11,1 millions de tonnes à 11,4 g/t d'or, pour 4,2 millions d'onces, et les ressources minérales présumées à 12,3 millions de tonnes à 8,4 g/t d'or, pour 3,3 millions d'onces. Les onces mesurées et indiquées ont augmenté de 26 % depuis l'estimation précédente et le gisement Lynx contient désormais 65 % des ressources minérales. Le troisième échantillon en vrac a été extrait et transporté pour analyse, et les résultats sont prévus en octobre. Une étude de faisabilité sur le projet Windfall est prévue d'ici la fin de l'année.

Gisement AK (redevance de 2 % NSR)

Le 27 juillet, Agnico Eagle a publié qu'une étude est en cours afin d'évaluer le potentiel du gisement AK à devenir une source potentielle de minerai pour la mine Macassa. Sous réserve des conclusions de l'étude, le minerai AK pourrait complémenter l'alimentation de l'usine à Macassa aussi tôt qu'en 2024.



La rampe souterraine à Macassa a été prolongée de 615 mètres durant la dernière année (sur une galerie d'exploration planifiée de 984 mètres). Deux foreuses ont été actives sous terre avec 3 068 mètres complétés dans 24 trous. Ce forage était axé sur le forage intercalaire des portions à plus haute teneur du gisement. Des intersections importantes retournées à ce jour incluent 14,1 g/t d'or sur 6,5 mètres et 23,9 g/t d'or sur 2 mètres. Un programme de forage en surface est également en cours sur AK et deux foreuses ont complété 10 136 mètres au cours du deuxième trimestre de 2022. Les résultats obtenus à ce jour ont confirmé les épaisseurs de teneur au coeur de la zone. Les faits saillants de forage incluent 9,0 g/t d'or sur 9,2 mètres et 8,7 g/t d'or sur 7,6 mètres. Le programme de forage en surface devrait totaliser environ 17 000 mètres et a été complété en septembre 2022. Agnico Eagle a publié des sections illustrant la localisation et le potentiel de la zone AK (Figure 3 et Figure 4).

Figure 3 : coupe longitudinale de la mine Macassa et du gisement AK

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3134636e-9b8b-4b8e-9af7-ee429bd0c37d

Figure 4 : coupe longitudinale du gisement AK

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aa2c8262-8d5c-43a9-a29f-1787acbe7e76



Upper Beaver (redevance de 2 % NSR)

Le 11 août, Agnico Eagle a rapporté que le programme de forage de conversion à Upper Beaver a atteint plusieurs objectifs qui bénéficieront à l'évaluation technique et à la mise à jour des réserves et ressources minérales prévue en 2023. Parmi ceux-ci, le forage récent a contribué à compléter des données manquantes dans la portion Est du corridor minéralisé Footwall Zone situé entre 800 et 1 000 mètres sous la surface. Les faits saillants d'intersections incluent 16,7 g/t sur 7 mètres et 12,4 g/t sur 9 mètres. Une augmentation des ressources minérales est prévue grâce au forage de cette zone où aucune information n'était disponible auparavant. De plus, tous les trous de forage ciblant les zones aux données manquantes de Footwall Zone ont permis d'ajouter des intersections dans la zone principale Porphyry Zone, dont une intersection de 5,0 g/t d'or sur 14,1 mètres.

Avec la réalisation du forage de conversion, l'emphase du forage sur Upper Beaver se dirige à l'extérieur de l'empreinte des ressources minéralisées afin d'identifier des zones de croissance future potentielle où deux zones livrent déjà des résultats prometteurs. Approximativement 500 mètres à l'Est du gisement principal Upper Beaver, des veines et de l'altération typique semblable à la minéralisation observée sur Upper Beaver ont été recoupées et les analyses ont retourné 3,6 g/t d'or et 1,1 % de cuivre sur 1,2 mètre. Du forage subséquent a quant à lui retourné 11,3 g/t d'or et 0,1 % de cuivre sur 0,7 mètre et du forage supplémentaire est en cours afin d'évaluer cette découverte.

De la nouvelle minéralisation a été recoupée à 800 mètres au nord-ouest du gisement principal Upper Beaver, incluant 11,5 g/t d'or sur 5,5 mètres et 51,5 g/t d'or sur 5,2 mètres. Cette minéralisation est interprétée comme étant le possible prolongement faillé et décalé de la zone connue North Basalt. Du forage d'exploration est en cours afin de définir la géométrie de cette nouvelle minéralisation (Figure 5).

Figure 5 : coupe longitudinale du gisement Upper Beaver

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/34148744-0144-4936-b9bf-2a28faa4cc42

Casino (redevance de 2,75 % NSR)

Western Copper et Gold Corporation (« WRN ») a été active à plusieurs niveaux sur le projet Casino. Une portion de la route d'accès existante a été améliorée grâce à un financement de 130 millions de dollars CA des gouvernements fédéral et du Yukon. En partenariat avec Rio Tinto, WRN a complété du forage métallurgique et géotechnique, du forage de confirmation des ressources, de l'échantillonnage de sols à l'Est et au sud du gisement principal, et 1 600 mètres de forage d'exploration sur de nouvelles cibles. WRN continue de s'engager avec les Premières nations et les parties prenantes issues de la communauté afin de faire progresser Casino vers le dépôt d'une déclaration environnementale et socio-économique en 2023.

Wharekirauponga (WKP) (redevance de 2 % NSR)

OceanaGold Corporation (« Oceana ») investit 10 millions de dollars US en forage d'exploration sur son projet WKP à fort potentiel et croit que le projet pourrait devenir un actif de premier plan. WKP compte actuellement des ressources minérales indiquées de 640 koz d'or à 13,5 g/t et des ressources minérales présumées de 700 koz d'or à 9,5 g/t. Oceana vise à augmenter les ressources indiquées à 1 million d'onces d'or afin de supporter une étude de préfaisabilité en 2023. Oceana envisage une rampe d'accès de 6 kilomètres vers le centre du gisement, permettant ainsi le transport du matériel minéralisé vers l'usine de traitement existante Waihi à 10 kilomètres de distance.

Budget augmenté pour Hermosa (redevance de 1 % NSR)

Dans son rapport annuel 2022, South32 Limited (« South32 ») a souligné que les dépenses liées à la croissance devraient augmenter de 193 millions de dollars US à 290 millions de dollars US sur le projet Hermosa situé en Arizona. L'investissement en infrastructures supportera l'étape cruciale du dénoyage et l'avancement des travaux d'études pour le gisement Taylor, avant une décision finale d'investissement prévue pour la moitié de 2023. Suite à la décision du gouvernement des États-Unis d'invoquer le Defense Production Act supportant la production de métaux critiques incluant le manganèse, South32 analyse les options disponibles afin d'accélérer l'étude de préfaisabilité pour le gisement Clark.

Patriot Battery Metals (redevance de 2 % NSR sur le lithium)

Le 31 août, Patriot Battery Metals ("Patriot") a annoncé quelques-uns des intervalles de lithium les plus solides à ce jour issus de sa campagne de forage sur la propriété Corvette dans la région de la Baie James, Québec. Les résultats incluaient 1,65 % Li 2 O sur 159,7 mètres dans le trou CV22-042, incluant 4,12 % Li 2 O sur 9,0 mètres et 3,07 % Li 2 O sur 18 mètres. En date du 24 août, un total de 15 497 mètres sur 53 trous ont été complétés dans le cadre de la campagne de forage 2022 et 19 trous sont en attente d'analyse. Le gisement demeure ouvert vers l'Est, l'ouest et en profondeur.

FAITS SAILLANTS SUPPLÉMENTAIRES

1) Calibre Mining a annoncé les résultats de son programme de forage de 50 kilomètres à la mine Pan, incluant 3,35 g/t d'or sur 18 mètres sur la cible Black Stallion et 0,8 g/t d'or sur 47 mètres sur la cible Pegasus (redevance NSR de 4 %).

2) Group 6 Metals a annoncé que la construction progresse selon le calendrier prévu pour une première production au T1 2023 à son projet de tungstène Dolphin (redevance GRR de 1,5 %).

3) O3 Mining Inc. a publié les résultats d'une étude de préfaisabilité sur le projet Marban, qui met en évidence une production annuelle moyenne de 161 koz d'or sur une durée de vie de la mine d'environ 10 ans à partir de 2026 (redevance NSR de 0,435 % à 2 %).

4) Osisko Metals a publié les résultats d'une mise à jour de l'étude économique préliminaire de Pine Point qui fait état d'une production annuelle moyenne de 329 Mlb de zinc et de 141 Mlb de plomb sur une durée de vie de 12 ans (redevance NSR de 3 %).

5) G Mining Ventures a obtenu un financement permettant de commencer la construction au T3 de 2022 sur son projet Tocantinzinho et a annoncé une décision officielle de construction (redevance NSR de 0,75 %).

6) Agnico Eagle a annoncé qu'elle commencera la construction de la mine à ciel ouvert d'Akasaba West cette année, produisant 115 000 onces d'or et 21 000 tonnes de cuivre (redevance NSR de 2 %).

7) Talisker Resources a recoupé 41,93 g/t d'or sur 1,25 mètre dans le bloc Bralorne East (redevance NSR de 1,7 %).

8) Shanta Gold a recoupé 47 g/t d'or sur 1,6 mètre à Bushiangala et 65,2 g/t d'or sur 0,7 mètre à Isulu (redevance NSR de 2 %).

9) Westhaven Gold a recoupé 1,84 g/t d'or sur 21,9 mètres dans la zone FMN à Shovelnose (redevance NSR de 2 % sur Shovelnose).

10) Eagle Mountain Mining a recoupé 1,68% de cuivre, 14,68 g/t d'argent et 0,37 g/t d'or sur 24,5 mètres à Talon (redevance NSR de 3%).

11) Argonaut Gold a rapporté 8,33 g/t d'or sur 11 mètres et 7,4 g/t d'or sur 13 mètres en profondeur sur le projet Magino (redevance NSR de 3 % sur les claims à l'Est).

12) Aldebaran Resources a annoncé une intersection de forage de 0,33% Cu sur 1 059,5 mètres sur le projet Altar (redevance NSR de 1%).

13) NorthWest Copper a annoncé une estimation des ressources comprenant des ressources indiquées de 13 millions de tonnes à 0,55% Cu et des ressources présumées de 45 millions de tonnes à 0,4% Cu à Lorraine, et a lancé une campagne de forage de 5 000 mètres (redevance NSR de 2% sur certains claims).

14) Cornish Metals a recoupé 3,7% d'étain et 9,09% de zinc sur 2,42 mètres à United Downs (redevance NSR de 0,5%).

Notes :

Les chiffres présentés dans ce communiqué de presse, incluant les produits et les coûts des ventes, n'ont pas été audités et pourraient être modifiés. Comme la Société n'a pas encore terminé ses procédures de clôture de trimestre, l'information financière anticipée présentée dans ce communiqué de presse est préliminaire, assujettie à des ajustements finaux de clôture du trimestre et peuvent changer de façon importante.

(1) Onces d'équivalent d'or

Prix moyen des métaux et taux de change

Prix moyen des métaux et taux de change

Trois mois terminés

le 30 septembre 2022 2021 Or(i) 1 729$ 1 790$ Argent(ii) 19,23$ 24,36$ Taux de change ($ US/$ Can)(iii) 1,3056 1,2600

(i) Prix pm en dollars américains selon le London Bullion Market Association.

(ii) Prix en dollars américains selon le London Bullion Market Association.

(iii) Taux quotidien de la Banque du Canada.





(2) M esures non conformes aux IFRS





Osisko a inclus certaines mesures de performance dans ce communiqué de presse, lesquelles ne sont pas des mesures normalisées prescrites en vertu des Normes internationales d'information financières ou International Financial Reporting Standards (IFRS), incluant la marge monétaire en dollars et en pourcentage. La présentation de ces mesures non conformes aux IFRS vise à fournir de l'information supplémentaire et ne doivent pas être considérées seules ou comme substituts aux mesures de performance préparées en conformité avec les IFRS. Ces mesures ne suggèrent pas nécessairement des profits d'opérations ou flux de trésorerie issus des opérations, tel que déterminé selon les IFRS. Comme les opérations d'Osisko sont principalement axées sur les métaux précieux, la Société présente la marge monétaire parce qu'elle croit que certains investisseurs utilisent cette information afin d'évaluer la performance de la Société en comparaison avec d'autres sociétés minières de l'industrie des métaux précieux qui présentent les résultats de façon similaire. Toutefois, d'autres sociétés peuvent calculer ces mesures non conformes aux IFRS de façon différente.

La marge monétaire (en dollars) représente les produits moins les coûts des ventes (excluant l'épuisement). La marge monétaire (en pourcentage) représente la marge monétaire (en dollars) divisée par les produits.

Trois mois terminés

le 30 septembre 2022 Produits 53 661$ Moins : coût des ventes (excluant l'épuisement) (4 407$) Marge monétaire (en dollars) 49 254$ Marge monétaire (en pourcentage des produits) 92%

