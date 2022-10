STL renforce sa relation avec Vocus, fournit des solutions de réseau optique pour le projet Horizon en Australie





MILAN, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ -- STL (NSE : STLTECH), l'un des intégrateurs de réseaux numériques majeurs du secteur, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Vocus Group pour le projet Horizon en Australie occidentale. Dans le cadre de ce partenariat, STL fournira des câbles de fibre optique à haute résistance pour le programme d'extension du réseau inter capital de Vocus. Cet accord renforce la relation de STL avec Vocus, dans lequel STL fournissait auparavant ses solutions de réseau optique, Opticonn pour les projets de construction de sites contaminés.

Le projet Horizon verra Vocus déployer le premier réseau de fibre optique concurrentiel entre Perth et Port Hedland, et il s'agit du premier grand projet d'infrastructure dans le cadre du programme d'investissement de 1 milliard de dollars de Vocus. Une fois achevé, le projet Horizon comblera l'écart final dans le réseau de fibre national de Vocus, reliant toutes les capitales continentales. Horizon sera également interconnecté avec deux câbles sous-marins de grande capacité à Port Hedland, établissant le nord de l'Australie comme une nouvelle plaque tournante pour les données nationales et internationales.

En tant que partenaire fibre pour le projet Horizon, STL soutiendra le déploiement du réseau de Vocus avec une conception de pointe, combinée à une technologie de câble à haute résistance à la traction et à l'écrasement. Les câbles ont une durée de vie de plus de 30 ans, ce qui garantit que le projet Horizon continuera à fournir une connectivité à haute capacité à travers le Pilbara jusqu'aux années 2050, même dans des conditions environnementales difficiles.

Commentant cette collaboration, Kevin Russell, PDG de Vocus Group, a déclaré : « Le projet Horizon est le plus grand projet d'infrastructure de fibre de Vocus et fournira la première fibre compétitive à travers la région des ressources d'Australie. Le réseau a été conçu avec une capacité de transmission de 38 térabits par seconde par paire de fibres. Les solutions optiques de STL offrent à Vocus un moyen efficace de mettre à niveau et de soutenir des longueurs d'onde à plus grande capacité à des coûts différentiels plus faibles, et joueront un rôle important dans la fourniture d'une infrastructure de fibre à haute vitesse et à faible latence en Australie. »

Parlant de l'accord, Paul Atkinson, PDG de Optical Networking Business, STL, a déclaré : « Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat avec Vocus. STL travaille en étroite collaboration avec les créateurs de réseaux en Australie pour aider à construire des réseaux optiques avancés. Nous sommes persuadés que, grâce à nos solutions de réseautage optique conçues spécialement à cet effet, nous soutiendrons Vocus dans ce déploiement et l'aiderons à fournir des réseaux à haute vitesse et à grande capacité au pays. »

