Vantage devient partenaire de la Financial Commission pour favoriser une plus grande transparence dans le règlement des différends externes





SYDNEY, 7 octobre 2022 /CNW/ - Vantage , le courtier multiactif international, annonce aujourd'hui son partenariat avec la Financial Commission (FinaCom), un organisme indépendant d'autoréglementation et organisation externe de règlement des différends pour les entreprises opérant sur les marchés des changes et des contrats sur différence (CFD).

Grâce à ce nouveau partenariat, Vantage et ses clients ont accès à une vaste gamme de services et d'avantages pour les membres, comme le processus de règlement impartial facilité par FinaCom, et la protection d'un maximum de 20 000 ? par client couverte par le fonds d'indemnisation de FinaCom.

Le partenariat de Vantage avec FinaCom réunit deux organisations qui se sont engagées à ce que l'industrie des marchés de changes respecte les normes les plus élevées en matière de pratiques commerciales, pour un environnement commercial plus crédible et plus transparent.

Marc Despallieres, directeur de la stratégie et du commerce chez Vantage, a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux de nous être associés à la Financial Commission. Nous apprécions les commentaires de nos clients et leur expérience d'échanges avec nous, et nous sommes heureux d'avoir le soutien d'une organisation externe de règlement des différends très respectée comme Finacom. »

« Chez Vantage, nous sommes fiers de bâtir une entreprise qui s'engage à faire ce qui est juste, et d'être une organisation réglementée et digne de confiance dont nos clients et notre personnel sont fiers de faire partie. »

À propos de Vantage

Vantage est un courtier multiactif international qui offre à ses clients un accès à un service souple et efficace de négociation de contrats sur différence dans les secteurs du commerce des devises, des marchandises, des indices boursiers et des actions.

L'entreprise a plus de 10 ans d'expérience sur le marché. Elle compte maintenant plus de 1 000 employés dans plus de 30 bureaux à l'échelle mondiale.

Vantage est plus qu'un courtier. C'est une entreprise qui offre un écosystème commercial fiable, une application mobile primée d'échanges et une plateforme de négociation conviviale qui permet aux clients de tirer parti des occasions de négociation. Téléchargez l'application Vantage dans l'App Store ou Google Play.

Soyez en mesure de tirer pleinement parti des occasions de marché en effectuant des transactions plus intelligentes avec @vantage.

À propos de la Financial Commission

La Financial Commission est un organisme externe indépendant de règlement des différends pour les opérateurs de marché qui sont dans l'incapacité de résoudre directement leurs différends avec leurs prestataires de services financiers. À l'origine, la Financial Commission visait à fournir une nouvelle approche aux opérateurs de marché et aux courtiers pour résoudre tout différend survenant dans le cadre de la négociation de marchés électroniques tels que les opérations de change. Elle a ensuite élargi ses activités aux contrats sur différence et aux dérivés associés, en plus de certifier les plateformes technologiques utilisées pour les échanges.

