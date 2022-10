Espressolab a ouvert le plus grand centre de dégustation de café d'Europe





Achevant le parcours de sa marque avec un projet de nouvelle génération, Espressolab a ouvert le plus grand centre de dégustation de café d'Europe, appelé Espressolab Roastery, grâce à un investissement de 5 millions d'euros.

ISTANBUL, 7 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La marque de café 100% locale, Espressolab, poursuit le parcours de sa marque sur la scène internationale grâce à ses nouveaux investissements et rapproche le plus grand centre de dégustation de café d'Europe, Espressolab Roastery, des amateurs de café. Espressolab Roastery, a été construit en transformant la première usine de carton de Turquie, d'une superficie de 6 000 mètres carrés, située à Istanbul Merter, et constitue le 100e magasin d'Espressolab en Turquie. Espressolab Roastery propose des espaces aux concepts différents, notamment un centre de torréfaction du café, un coffee shop, un bar à cocktails, une boulangerie, un atelier, une salle de conférence, une mini-serre et des espaces de coworking. Espressolab Roastery a accueilli ses premiers invités en procédant à son lancement le dimanche 11 septembre 2022, et en organisant un événement intéressant sur l'avenir de la dégustation de café.

Ce centre vise à créer de l'emploi pour 200 personnes dans un premier temps. Plutôt qu'un service de café classique, il offre un environnement de dégustation de café unique en Turquie en proposant une dégustation de qualité, des informations théoriques et pratiques sur le café, des concerts, des ateliers et des événements artistiques.

« Espressolab Roastery dévoile le marché actuel du café en Turquie »

Ersin Kefeli, directeur du marketing et de la communication d'Espressolab, a souligné qu'Espressolab Roastery sera un centre de dégustation de café que les amateurs de café du monde entier voudront visiter, et a ajouté : « Nous travaillons dur pour offrir du café de qualité à tous les amateurs de café du monde depuis le premier jour de notre création sous le nom d'Espressolab. Dans cette optique, notre plus grand objectif est de révéler et de valoriser le parcours d'un grain de café dans tous ces processus, du grain de café à la tasse, et d'offrir une dégustation de café durable et de qualité dans tous les processus, du cultivateur qui produit le grain au barista qui prépare le café. À ce stade, Espressolab Roastery est un projet très important pour ce qui est de transmettre à un plus grand nombre de personnes l'histoire que nous voulons raconter dans ce contexte. Nous avons construit le plus grand centre européen de dégustation de café. C'est aussi une bonne occasion de découvrir l'évolution du marché du café en Turquie. »

Avec Espressolab Roastery, l'intérêt des investisseurs va s'accroître

Espressolab, qui poursuit sa croissance grâce à des investissements en franchise en Turquie et à l'étranger, vise à accroître l'intérêt des investisseurs avec Espressolab Roastery. Grâce à la poursuite de ses investissements en 2022, l'entreprise compte 165 magasins dans le monde. Espressolab continue de fournir des services dans 11 pays à travers le monde en augmentant sa capacité de torréfaction de café à 35 tonnes par mois avec Espressolab Roastery. Selon les recherches menées par le magazine allemand FoodService Europe & Middle East, la société se classe deuxième parmi les marques de café à la croissance la plus rapide en Europe, avec une croissance de 64,2 %. En dehors de la Turquie, les investissements dans les magasins en Allemagne, à Chypre, au Portugal, en Égypte, au Maroc, en Palestine, en Irak, à Dubaï, au Qatar, en Jordanie et en Afrique du Sud se poursuivent.

