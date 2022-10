Services aux Autochtones Canada aide les Premières Nations à se remettre de l'ouragan Fiona dans le cadre de l'intervention du gouvernement fédéral





OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN TRADITIONNEL NON CÉDÉ, ON, le 7 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'ouragan Fiona, accompagné de vents violents et de pluies abondantes, a touché des communautés des Premières Nations dans la région de l'Atlantique, provoquant des inondations, des arbres abattus, des dommages aux infrastructures et des pannes de courant prolongées.

Services aux Autochtones Canada (SAC) travaille en étroite collaboration avec les Premières Nations touchées pour fournir une aide immédiate, évaluer les dommages et soutenir les efforts de rétablissement. Ses représentants ont rencontré régulièrement les dirigeants des Premières Nations, les organismes de gestion des urgences de chaque province de l'Atlantique, Sécurité publique Canada et d'autres organismes pour s'assurer que les bonnes mesures de soutien sont en place et que les demandes supplémentaires sont traitées le plus rapidement possible. SAC a également contribué à faciliter la livraison de carburant et de génératrices là où il y avait des besoins dans la région.

Par l'intermédiaire de SAC, 4 millions de dollars ont été mis à disposition immédiatement dans le cadre du Programme d'aide à la gestion des urgences (PAGU) pour répondre aux efforts de rétablissement et aux divers besoins et dépenses identifiés par les communautés des Premières Nations. D'autres fonds seront mis à disposition au fur et à mesure de l'évaluation des dommages et du rétablissement. Ce financement peut soutenir des mesures telles que :

Déblaiement des arbres et nettoyage suite à la tempête

Génératrices électriques et carburant

Besoins communautaires en matière de sécurité alimentaire, y compris la détérioration des aliments et l'approvisionnement en eau.

Fournitures d'urgence supplémentaires pour les longues périodes sans électricité

Réparations à court terme des bâtiments et des infrastructures essentielles

Grâce au PAGU, SAC offre également une aide financière directe de 295 $ par ménage dans les réserves pour aider à couvrir les coûts de la nourriture perdue et assurer la sécurité alimentaire. En date du 6 octobre 2022, SAC a déjà fourni plus de 920 000 $ aux personnes ayant subi des coupures de courant prolongées. Au fur et à mesure que les besoins de rétablissement évoluent, ISC reste prêt à s'adapter pour s'assurer qu'ils peuvent être satisfaits.

Le financement par le biais du PAGU est conçu pour répondre aux besoins des communautés, comme cela a été le cas pour la COVID et d'autres situations d'urgence. S'il y a des besoins financiers non satisfaits qui ne peuvent être comblés par le biais du PAGU, le nouveau financement de secours de 300 millions de dollars annoncé par le premier ministre Justin Trudeau cette semaine vise à combler ces lacunes et à faire en sorte qu'aucune communauté ne soit laissée pour compte.

Alors que les communautés passent de l'intervention d'urgence au rétablissement, SAC sera là pour répondre aux besoins des Premières Nations dans leurs efforts de reconstruction.

Citations

« Les chefs et les dirigeants des Premières Nations de la région de l'Atlantique ont travaillé très fort pour protéger les membres de leurs communautés contre l'ouragan Fiona. Alors que les dommages sont évalués et que l'on se concentre sur la planification de la reconstruction, Services aux Autochtones Canada sera présent à chaque étape pour aider les Premières Nations à rétablir leurs communautés. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« L'ouragan Fiona est une tempête sans précédent qui a dévasté les Canadiens de l'Atlantique, y compris les communautés des Premières Nations. Il est important que nous soutenions toutes les personnes touchées par cette tempête. Veiller à ce que les ménages autochtones vivant dans les réserves soient inclus dans ce soutien continuera d'être une partie importante du travail entrepris par notre gouvernement fédéral. »

L'honorable Jaime Battiste

Secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones

Député de Sydney-Victoria

« Les dommages causés par l'ouragan Fiona dans les communautés des Premières Nations de notre région nécessiteront des réparations coûteuses. Le financement annoncé aujourd'hui permettra aux communautés autochtones du Canada atlantique d'obtenir le soutien dont elles ont besoin pour se reconstruire et se renforcer à long terme. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Député de Central Nova

Faits en bref

Les gouvernements des Premières Nations jouent un rôle de premier plan dans l'évaluation des besoins immédiats des citoyens dans les zones touchées et dans la détermination du plan d'action, qui peut inclure l'évacuation, le soutien sur place et le transport.

La responsabilité des coûts liés aux urgences dans les réserves relève du Programme d'aide à la gestion des urgences de SAC. Ce guichet unique permet aux Premières Nations, aux provinces et aux territoires d'avoir accès à des fonds d'urgence en cas de besoin.

Liens connexes

Programme d'aide à la gestion des urgences

Reconstruire en mieux : Guide stratégique du Programme d'aide à la gestion des urgences

