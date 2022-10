Bell plusieurs fois récompensée par Clean50 pour son innovation et ses réalisations dans le domaine environnemental





Bell nommée championne de la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Reconnaissance du projet de station cellulaire alimentée à l'énergie solaire

Catherine Goyer nommée l'une des leaders Clean50 du Canada pour 2023

MONTRÉAL, le 7 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui qu'elle a été reconnue par Clean50, un organisme national de développement durable, pour son engagement à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) les plus élevées. En effet, Clean50 a nommé Bell grande championne de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour avoir réalisé des réductions significatives des émissions de GES, pour son innovation environnementale, en plus de souligner son initiative en ce qui a trait à la station cellulaire alimentée à l'énergie solaire.

Bell a démontré son leadership en matière d'environnement en se fixant des objectifs de réduction des émissions de GES de plus en plus ambitieux depuis 2017. Clean50 a nommé Bell grande championne de la réduction des émissions de GES en reconnaissance de la réduction des GES émis par ses activités. En 2021, l'entreprise a surpassé son objectif de 15 %, grâce à l'amélioration de 55 % du rapport entre ses émissions de GES et l'utilisation du réseau, comparativement à l'année de référence 2019.

L'initiative de Bell concernant les tours de communication alimentées par l'énergie solaire dans les régions éloignées a été nommée l'un des meilleurs projets Clean50 pour 2023. Il s'agit de l'un des projets de développement durable les plus novateurs et les plus inspirants entrepris au Canada ces deux dernières années. Ayant pour objectif de remplacer les groupes électrogènes diesel par des cellules voltaïques solaires pour fournir l'alimentation primaire des tours de communication situées dans des endroits reculés, ce projet a été mis sur pied en partenariat avec l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT) de l'Université de Sherbrooke et son Laboratoire Nanotechnologies et Nanosystèmes (LN2), ainsi qu'avec Saint-Augustin Canada Electric Inc. (STACE). Le projet a permis d'atteindre une réduction de 75 % du taux de consommation de diesel dans les sites éloignés.

En plus de recevoir le prix Top Project, Catherine Goyer, directrice, responsabilité d'entreprise et environnement, a été nommée l'une des leaders Clean50 du Canada pour 2023. Elle fait donc partie des Canadiennes qui ont le plus contribué à l'évolution vers une économie durable au cours des deux dernières années. Cette reconnaissance souligne le leadership de l'équipe Responsabilité d'entreprise et environnement de Bell, qui contribue à la mise en oeuvre de solutions durables. Clean50 précise que « la vision de Catherine, selon laquelle la technologie numérique permet de décarboniser l'économie et la société du pays, a contribué à guider Bell à travers des cycles successifs d'objectifs de réduction des émissions de GES de plus en plus ambitieux. »

« Bell est déterminée à fournir des produits et des services novateurs qui contribuent à la création d'un avenir durable. Je suis ravi que Clean50 ait nommé Bell la grande championne de la réduction des émissions de GES et ait reconnu notre initiative de station cellulaire alimentée à l'énergie solaire comme l'un des meilleurs projets. Je suis d'autant plus heureux de féliciter Catherine Goyer, dont le leadership axé sur les objectifs de l'équipe Responsabilité d'entreprise et environnement de Bell a fait en sorte qu'elle a été nommée au palmarès canadien Clean50 pour 2023. »

- Marc Duchesne, vice-président, sûreté et responsabilité de l'entreprise, Bell

Le leadership de Bell en matière d'environnement comprend un large éventail de programmes novateurs visant à réduire les répercussions environnementales dans l'ensemble de ses activités et à fournir des outils pour aider ses clients à réduire leur empreinte carbone. L'entreprise démontre son engagement à l'égard de la gestion de l'énergie et de la réduction de l'empreinte carbone de son réseau, conformément à son impératif stratégique de contribuer à la création d'un avenir durable.

Quelques faits :

Dernièrement, Bell a surpassé son objectif de réduction de l'intensité des GES de 15 %, ce qui a fait baisser les émissions de GES par utilisation du réseau de 55 %, entre 2019 et la fin de 2021.

la fin de 2021. Au cours des deux dernières années, Bell s'est donné comme objectif de devenir carboneutre dans ses activités d'ici 2025.

d'ici 2025. Bell s'est engagée à réaliser, d'ici à 2030, des réductions absolues de GES fondées sur des données scientifiques et conformes à l'objectif de température le plus ambitieux de l'Accord de Paris .

. Bell a atteint un taux global de réacheminement des déchets de 63 % en 2021.

Bell a interdit l'usage du plastique à usage unique inutile à l'interne et a récupéré 2,5 millions d'appareils électroniques en fin de vie de ses clients en 2021. Elle a fait don des recettes nettes à WWF.

En 2022, Bell a obtenu la certification ISO 50001 pour son système de gestion de l'énergie pour la troisième année consécutive, après avoir été la première entreprise de communications en Amérique du Nord à obtenir cette certification pour son système de gestion de l'énergie. Elle a également été reconnue comme l'un des employeurs les plus respectueux de l'environnement au Canada pour la sixième année consécutive.

Vous trouverez plus de renseignements sur les réalisations de Bell dans le domaine de l'environnement dans son rapport sur la responsabilité d'entreprise . L'engagement ESG de Bell est également souligné dans le rapport annuel 2021 de BCE destiné aux actionnaires, qui peut être consulté sur BCE.ca .

