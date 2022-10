Les ministres Khera et Duclos annoncent la création d'un comité d'experts chargé de formuler des recommandations sur la mise en oeuvre d'une allocation Vieillir chez soi





GATINEAU, QC, le 6 oct. 2022 /CNW/ - Les Canadiens vivent plus longtemps et en meilleure santé que les générations précédentes et la plupart préfèrent rester chez eux et dans leur collectivité aussi longtemps que possible. Le gouvernement du Canada est déterminé à financer des programmes et des services dont les aînés ont besoin s'ils souhaitent vivre de façon autonome, dans leur propre maison et dans les collectivités qui leur viennent en aide, le plus longtemps possible.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, Kamal Khera, et le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, ont annoncé que le Conseil national des aînés (CNA) agira à titre de groupe d'experts pour examiner des mesures, y compris la possibilité d'une allocation Vieillir chez soi, afin de soutenir davantage les Canadiens qui souhaitent vieillir dans le confort de leur maison.

Compte tenu de leurs vastes connaissances et de leur expertise sur les enjeux qui touchent les aînés, ainsi que de leurs liens par rapport aux travaux menés dans les collectivités partout au pays, les membres du CNA sont bien placés pour fournir des conseils et consulter des intervenants dans le cadre de leurs travaux sur cet enjeu important. De plus, cet exercice s'ajoutera au mandat existant du Conseil, qui consiste à conseiller le gouvernement du Canada, par l'entremise du ministre de la Santé et de la ministre des Aînés, sur les questions liées au bien-être et à la qualité de vie des aînés, y compris sur les possibilités et les défis découlant d'une population vieillissante en croissance rapide et de plus en plus diversifiée.

Citations

« Le soutien aux aînés est une grande priorité pour notre gouvernement et continuera de l'être. En tant que ministre des Aînés, je veux donner aux Canadiens âgés la possibilité de vieillir dans le confort de leur foyer au sein des collectivités qui les soutiennent.

J'ai le plaisir de vous dire que le Conseil national des aînés a accepté de formuler des recommandations sur la création d'une allocation Vieillir chez soi. Les connaissances, l'expertise et l'expérience des membres du Conseil dans un vaste éventail de disciplines se rapportant aux aînés ont été, et continuent d'être, un atout précieux pour aider le gouvernement à prendre des décisions éclairées qui l'aideront à continuer d'appuyer les aînés partout au pays. »

- La ministre des Aînés, l'honorable Kamal Khera

« Nous savons que les Canadiens veulent vieillir plus près de chez eux et de leur famille. Pour ce faire, ils devraient avoir accès aux soins de santé sécuritaires et de qualité dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Le Conseil national des aînés accepte de mettre à profit son expertise considérable dans ce dossier et de prodiguer des conseils au gouvernement sur la façon d'améliorer ou de maintenir la santé des aînés et leur qualité de vie à mesure qu'ils vieillissent. »

- Le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos

« Le Conseil national des aînés joue un rôle de chef de file en conseillant le gouvernement du Canada sur des questions liées au bien-être, à la santé et à la qualité de vie des adultes âgés. Les membres du Conseil acceptent avec grand plaisir d'examiner des mesures qui pourront aider davantage les Canadiens âgés qui souhaitent vieillir à la maison. Nous avons hâte de fournir aux ministres Khera et Duclos des conseils éclairés par notre expertise et notre expérience, et tenant compte des besoins des adultes âgés. »

- La présidente du Conseil national des aînés, Suzanne Dupuis-Blanchard

Les faits en bref

Le premier ministre a donné pour mandat à la ministre des Aînés de créer, avec l'appui du ministre de la Santé, un comité d'experts chargé de formuler des recommandations sur la mise en oeuvre d'une allocation Vieillir chez soi. Dans le budget de 2022, le gouvernement a réaffirmé cet engagement.

Compte tenu de l'augmentation de la population âgée au Canada , il faut établir des mesures d'intervention, des programmes et des initiatives efficaces et novateurs pour soutenir le vieillissement en santé des aînés dans la collectivité et de leurs proches aidants.

, il faut établir des mesures d'intervention, des programmes et des initiatives efficaces et novateurs pour soutenir le vieillissement en santé des aînés dans la collectivité et de leurs proches aidants. Depuis 2007, le CNA analyse les enjeux liés à l'isolement des aînés, à la participation des travailleurs âgés sur le marché du travail, au vieillissement positif et actif, au bénévolat, au faible revenu des aînés et à l'exploitation financière. Plus récemment, ses membres se sont penchés sur les problématiques qui émergent dans le sillage de la COVID-19 et ont fourni leurs recommandations aux ministres.

Le Conseil discute avec les aînés, les intervenants et d'autres experts afin de fournir au gouvernement du Canada des conseils quant à la santé, au bien-être et à la qualité de vie des aînés. Il est composé d'experts des questions touchant les aînés et le vieillissement, de personnes ayant de l'expérience de travail au sein d'organismes qui défendent les intérêts des aînés, et d'aînés proprement dits.

discute avec les aînés, les intervenants et d'autres experts afin de fournir au gouvernement du des conseils quant à la santé, au bien-être et à la qualité de vie des aînés. Il est composé d'experts des questions touchant les aînés et le vieillissement, de personnes ayant de l'expérience de travail au sein d'organismes qui défendent les intérêts des aînés, et d'aînés proprement dits. Les membres du Conseil sont choisis en fonction de leur expertise et de leur expérience en ce qui a trait aux enjeux liés aux aînés. Ils sont nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation de la ministre des Aînés et du ministre de la Santé.

