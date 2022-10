Areteia Therapeutics annonce la nomination du Dr Eric Bradford au poste de directeur médical et de Robin Walker au poste de directrice juridique et secrétaire générale de la société





Areteia Therapeutics annonce deux nominations de premier plan: celle du Dr Eric Bradford, M.D., au poste de directeur médical, et de Robin Walker, J.D., à celui de directrice juridique et secrétaire générale de la société. Ils travailleront sous la direction de Jorge Bartolome, PDG d'Areteia Therapeutics. Ces nominations prennent effet immédiatement.

Eric rejoint Areteia après plus de 20 années dans l'industrie biopharmaceutique, travaillant dans la recherche de stade précoce, le développement clinique, les affaires médicales, la gestion du cycle de vie et la commercialisation. Il possède une expérience étendue de l'asthme, des maladies respiratoires, ainsi que d'autres domaines thérapeutiques, après 18 années passées chez GSK. Pendant son mandat, il a supervisé de nombreuses études internationales, et fourni un leadership dans le domaine des affaires médicales et du développement, pour les programmes d'anticorps monoclonaux anti-IL-5 ciblant les formes graves d'asthme. En rejoignant l'équipe de haute direction de la société, Eric endosse la responsabilité de la supervision de l'ensemble des fonctions médicales au sein de la société.

Robin rejoint Areteia avec plus de 20 années d'expérience juridique dans tout un éventail de disciplines dont la conformité, la gouvernance d'entreprise, la réglementation, la gestion des risques, les fusions et acquisitions, la gestion des alliances et la propriété intellectuelle pour des entreprises publiques et privées. Elle était récemment directrice des affaires juridiques et de conformité, et secrétaire générale chez Goldfinch Bio et Stoke Therapeutics. Auparavant, Robin a travaillé pendant 8 ans chez Biogen, où elle a occupé le poste de conseillère en recherche et développement, et conseillère générale associée. En rejoignant l'équipe de haute direction, elle est chargée de l'ensemble des questions juridiques et de conformité pour l'entreprise.

"Je suis ravi d'élargir notre équipe et de continuer à la renforcer grâce à ces deux nominations importantes pour notre direction," a déclaré Jorge Bartolome, PDG d'Areteia Therapeutics. "Eric et Robin apportent tous deux à l'entreprise plusieurs années d'expérience hautement pertinente. Ils joueront un rôle majeur dans l'accomplissement de notre mission qui vise à aider les patients atteints d'asthme à mieux contrôler leur maladie et leur vie."

À propos d'Areteia Therapeutics

Areteia Therapeutics (areteiatx.com) est une société biotechnologique en phase clinique qui s'engage à aider les personnes souffrant d'asthme à mieux contrôler leur maladie et leur vie, en développant le premier médicament potentiel par voie orale pour le traitement de l'asthme à éosinophiles. Le principal médicament candidat d'Areteia est le dexpramipexole, un inhibiteur de la maturation des éosinophiles premier de sa classe. Areteia a été créée par Population Health Partners et Knopp Biosciences. Syndicat composé d'investisseurs de premier plan du domaine des sciences de la vie et de la stratégie, dirigé par Bain Capital Life Sciences avec la participation d'Access Biotechnology, GV, ARCH Venture Partners, Saturn Partners, Sanofi, Maverick Capital, et Population Health Partners, la société s'est engagée à investir jusqu'à 350 millions USD sous la forme d'un financement de série A pour établir Areteia, tout en faisant progresser le dexpramipexole vers des essais cliniques de Phase 3, sécurisant la fourniture commerciale et assurant l'accès à des médicaments potentiels de nouvelle génération. Areteia réalisera le développement avancé y compris les essais cliniques de Phase 3 portant sur le dexpramipexole, en partenariat avec Validae Health, l'unité de développement de Population Health Partners.

À propos du dexpramipexole

Le dexpramipexole est une petite molécule orale en cours de développement de Phase 3 pour le traitement de l'asthme à éosinophiles. Il inhibe la maturation et la libération des éosinophiles dans la moelle osseuse, sur la base d'éléments probants de cultures de cellules et de biopsies humaines, réduisant ainsi les niveaux d'éosinophiles dans le sang périphérique. Dans le cadre d'une étude de Phase 2 récemment réalisée chez des patients atteints d'asthme à éosinophiles modéré à grave, le traitement au dexpramipexole a permis d'aboutir à une réduction sensible, proportionnelle à la dose, du taux d'éosinophiles absolu dans le sang à toutes les doses étudiées (doses quotidiennes de dexpramipexole de 37,5 mg, 75 mg, ou 150 mg deux fois par jour) en comparaison avec un placébo. Le dexpramipexole a été bien toléré dans cet essai, avec des événements indésirables répartis harmonieusement sur l'ensemble des groupes de traitement et de placébo, aucun événement indésirable grave et aucun événement indésirable ayant abouti à l'interruption du traitement.

À propos de l'asthme éosinophilique

L'asthme bouleverse la vie de plus d'un quart de milliard de personnes dans le monde. La moitié des patients asthmatiques souffrent d'asthme éosinophilique, provoqué par une surabondance d'éosinophiles, un type de globules blancs, dans le sang et les tissus. L'action du dexpramipexole oral, qui inhibe la maturation des éosinophiles, est comparable à celle des traitements biologiques injectables anti-IL-5. Le marché des produits biologiques pour l'asthme affiche une croissance de 10 % par an et est estimé à près de 8 milliards de dollars, dont environ 3 milliards pour les traitements biologiques de l'IL-5. En cas d'approbation comme premier médicament oral sur le marché, le dexpramipexole pourrait offrir une alternative intéressante aux médicaments biologiques injectables et être utilisé plus rapidement dans le paradigme du traitement de l'asthme afin d'empêcher la progression de la maladie.

