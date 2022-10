Irene Eddy est nommée chef des finances chez Accord Financial





TORONTO, le 5 oct. 2022 /CNW/ - Accord Financial Corp., l'une des principales sociétés de financement commercial indépendantes aux États-Unis et au Canada (« Accord ») (TSX : ACD) est heureuse d'annoncer la promotion d'Irene Eddy à titre de chef des finances à compter du 1er octobre 2022. À titre de chef des finances, Mme Eddy dirigera l'organisation financière d'Accord, et sera responsable d'assurer un leadership stratégique et opérationnel et d'appuyer les chefs d'unité commerciale dans tous les domaines des finances, du capital, de la production de rapports et de la stratégie.

« Au cours des trois dernières années, notre équipe s'est donné pour mission de simplifier l'accès au capital afin que nos clients puissent prospérer », a déclaré Simon Hitzig, président et chef de la direction. « Depuis que Mme Eddy s'est jointe à nous, elle a fait ses preuves en tant que leader qui aidera à guider Accord au cours de notre prochaine étape de croissance. Nous sommes fiers d'avoir une personne de son calibre à promouvoir au sein de l'organisation. »

Mme Eddy s'est jointe à Accord en 2019 à titre de première vice-présidente, Marchés des capitaux, et à titre de membre de l'équipe de la haute direction, a aidé à orienter la stratégie et la planification de l'entreprise. Depuis son arrivée au sein d'Accord, elle a géré tous les aspects des besoins de financement de l'entreprise, y compris l'approvisionnement, la clôture et la gestion de ses principales relations bancaires. Elle a également été responsable de la diversification des sources de capital d'Accord grâce à l'ajout de plusieurs partenaires de financement stratégiques. Mme Eddy a été nommée chef des finances par intérim plus tôt cette année. « L'excellence opérationnelle d'Accord, combinée à sa passion pour ses clients et ses employés, fait de cette période un moment stimulant pour occuper un poste de leadership au sein de l'organisation, a déclaré Mme Eddy. Je me réjouis à l'idée de contribuer à une croissance constante pour Accord et nos clients. »

Avant de se joindre à Accord, Mme Eddy a passé plus de 20 ans chez GE Capital à créer des plateformes de financement structurées innovantes. Elle est diplômée en droit de l'Université Fordham et comptable publique agréée (inactive).

À propos d'Accord Financial Corp.

La Financière Accord est la société de financement commercial la plus dynamique en Amérique du Nord, procurant des solutions de financement rapides et polyvalentes aux entreprises en transition, comme le financement reposant sur l'actif, l'affacturage, le financement des stocks, les prêts sur l'équipement, le financement des transactions commerciales et le financement du secteur du cinéma et des médias. En tirant avantage de la combinaison exclusive de notre solidité financière, de notre vaste expérience et de notre indépendance, nous concevons des solutions de financement gagnantes faciles à obtenir par les petites et moyennes entreprises pour que nos clients puissent connaître le succès. Depuis 44 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières. www.accordfinancial.com

